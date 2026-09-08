ছোট আকৃতির খেলনা ! নোরা ফতেহির বিরুদ্ধে কোটি টাকার মানহানির মামলা বিমান সংস্থার
ডিউনস এভিয়েশন আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন বিতর্কিত মন্তব্য বা বিমান-সংক্রান্ত উল্লেখযুক্ত সোশাল মিডিয়া পোস্ট ও অন্যান্য বিষয়বস্তু অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 10:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: একটি চার্টার্ড বিমান ভিডিয়ো শেয়ার করে সেটিকে ছোট, খেলনা ও লেগো বিমান বলে আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন অভিনেত্রী নোরা ফতেহি (Nora Fatehi ) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে 3 কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছে একটি এভিয়েশন কোম্পানি ৷ সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের একটি বিমান সম্পর্কে 'অবমাননাকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য করার অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছে 'ডিউনস এভিয়েশন' (Dunes Aviation)। আগামী 25 সেপ্টেম্বর গান্ধিনগরের একটি আদালতে সিনিয়র সিভিল জজ আর. আগরওয়ালের এজলাসে মামলাটি শোনা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
চার্টার্ড বিমানকে 'লেগো এয়ারপ্লেন' বলায় নোরার বিরুদ্ধে মামলা
সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুযায়ী, এই বিবাদের শুরু গত বছরের ডিসেম্বরে। মুম্বই থেকে জয়পুর যাওয়ার পথে একটি 'সেসনা সাইটেশন সিজে 2' (Cessna Citation CJ2) বিমানে থাকাকালীন নোরা কিছু ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিলেন বলে অভিযোগ । পরে অভিনেত্রী সেই ভিডিয়োগুলো ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন ৷ সেখানে তিনি বিমানটিকে 'ছোট আকৃতির' 'খেলনা' এবং 'লেগো এয়ারপ্লেন' (Lego airplane) বলে অভিহিত করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
ডিউনস এভিয়েশন দাবি করেছে যে, নোরার মন্তব্যের প্রভাব কেবল সোশাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাদের অভিযোগ, অনলাইনে নোরার মিলিয়ন ফলোয়ার থাকায় তাঁর মন্তব্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এর ফলে বুকিং বাতিলের ঘটনা ঘটে। কোম্পানিটির মতে, ওই পোস্টগুলোর কারণে বুকিং 15-20 শতাংশ কমে যায় ৷ পাশাপাশি বুকিং বাতিল বা ক্যানসেলের হার বেড়ে যায়। ডিউনস এভিয়েশনের দাবি, এর ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুনামও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
এপ্রিল মাসে দায়ের করা মামলায় বিমান সংস্থাটি নোরা ফাতেহির মন্তব্যগুলোকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পরিচয় বলে অভিহিত করেছে। সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে যে, ইনস্টাগ্রামে 4 কোটি 60 লাখেরও বেশি অনুসারী থাকা এই অভিনেত্রী তাঁর সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের মাধ্যমে কোম্পানির 'সুনাম'বা ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন ৷ যার প্রভাব বিমান ব্যবসাতেও পড়েছে ৷ বিমানটির উপযোগিতা ও নিরাপত্তা নিয়ে নোরার করা মন্তব্যেরও পাল্টা জবাব দিয়েছে 'ডিউনস এভিয়েশন'। সংস্থাটি দাবি করেছে যে, 'সেসনা সাইটেশন সিজে 2' (Cessna Citation CJ2) বিমানটি ওই যাত্রার জন্য উপযুক্ত আকারের ছিল এবং বিমানটি ডিজিসিএ (DGCA) দ্বারা সম্পূর্ণ সনদপ্রাপ্ত ও উড়ানের জন্য নিরাপদ ছিল ৷
পাশাপাশি একটি বৈধ এনএসওপি (NSOP)-এর আওতায় আইনসম্মতভাবে এটি পরিচালিত হচ্ছিল। নোরার কাছে 3 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার পাশাপাশি, ডিউনস এভিয়েশন আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন বিতর্কিত মন্তব্য বা বিমান-সংক্রান্ত উল্লেখযুক্ত সোশাল মিডিয়া পোস্ট ও অন্যান্য বিষয়বস্তু অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া সংস্থাটি নোরা ফতেহির কাছ থেকে এ বিষয়ে জনসমক্ষে স্পষ্ট বার্তাও দাবি জানিয়েছে।
এর আগে 'সরকে চুনার' (Sarke Chunar) গান নিয়ে বিতর্কে চলতি বছরে বিতর্কে জড়ান নোরা ৷ গানটির কথা অশ্লীল-এমন অভিযোগে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। নোরা জানিয়েছিলেন যে, হিন্দি সংস্করণের আপত্তিকর কথাগুলো সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে গানটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগ তুলেছিলেন। এই বিতর্কের জেরে নারী কমিশন নোরাকে তলবও করেছিল।