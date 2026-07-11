এআর রহমানের বেস গিটারিস্ট, তাঁর সুরেই প্রথম প্লে-ব্যাকে তাক বঙ্গতনয়া নীলাঞ্জনার

এআর রহমানের বেস গিটারিস্ট, তাঁর সুরেই প্রথম প্লে-ব্যাকে তাক বঙ্গতনয়া নীলাঞ্জনার
'মাসকারা' গানে প্রেমিকার চঞ্চল-দুষ্টুমিভরা আমেজ তুলে ধরা হয়েছে ৷ রহমানের হাত ধরে বলিউড জার্নি নিয়ে অকপট নীলাঞ্জনা ঘোষ দস্তিদার ৷ শুনলেন প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 2:54 PM IST
ব্যান্ডেল, 11 জুলাই: প্রথম সপ্তাহে যে সিনেমা বক্সঅফিসে খাতা খুলতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছিল, সেই সিনেমা এখন দৌড়চ্ছে রকেট গতিতে ৷ ইমতিয়াজ আলি (Imtiaz Ali) পরিচালিত 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' (Main Vaapas Aaunga) অন্যরকম ভালোবাসার যে কাহিনি তুলে ধরেছেন তা দাগ কেটেছে দর্শক মনে ৷ অভিনয়-গল্পের পাশাপাশি এআর রহমানের (AR RAHMAN) সুর আর ইরশাদ কামিলের (Irshad Kamil) লেখনীতে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে সিনেমার প্রতিটা গান ৷ যে গানের হাত ধরেই এখন ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছেন বঙ্গতনয়া তথা হুগলি, ব্যান্ডেলের সাহাগঞ্জের বাসিন্দা নীলাঞ্জনা ঘোষ দস্তিদার (Nilanjana Ghosh Dastidar) ৷
প্রেমে পড়লে তার অনুভূতি কখনই বদলায় না, তা স্বাধীনতার আগে হোক বা পরে ৷ জিয়া (শবর্রী) আর কিনুক (বেদাঙ্গ রায়না)-এর প্রেমও যেন সেইভাবেই ধরা পড়েছে 'মাসকারা' গানে ৷ মনের সেই স্পন্দন, দ্বিধা এবং আবেগের চঞ্চল শিহরণকে নিজের কণ্ঠে মেলে ধরেন বাঙালি মেয়ে নীলাঞ্জনা ৷ রহমানের বেস গিটারিস্ট হওয়া থেকে প্রথম প্লে-ব্যাক গাওযার জার্নি নিয়ে অকপট শিল্পী ৷
বাবা সন্দীপন ঘোষ দস্তিদার একজন বেস গিটারিস্ট। মা শ্রাবনী ঘোষ দস্তিদার রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। স্বামীও গিটারিস্ট। সাধারণ মধ্যবিত্ত এই পরিবারে প্রথম থেকেই নাচ গানের রেওয়াজ চলে আসছে। যা দেখে-শুনেই বড় হয়ে ওঠা নীলাঞ্জনার ৷ তবে, ছোটবেলায় নীলাঞ্জনার মা চেয়েছিলেন, মেয়ে নাচ শিখুক ৷ কিন্তু না পসন্দ ছিল নীলাঞ্জনার ৷
তিনি বলেন, " ছোটবেলায় বাবা-মা নাচের ক্লাসে ভর্তি করে দেয় ৷ ভরতনাট্যম নাচ করতাম আমি ৷ আমার নাচ করতে একদম ভালো লাগত না ৷ একদিন আলনার পিছনে লুকিয়ে মাকে বললাম, নাচের ক্লাসে যেতে চাই না ৷ তাও মা জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল ৷ তারপর মাকে বললাম, আমি নাচ নয়, গান শিখব ৷ সেটা শুনে মা খুশি হয়ে যায় ৷ সেখান থেকেই মায়ের কাছেই হাতেখড়ি প্রথম গান শেখার ৷"
গানের জগতে প্রবেশ নীলাঞ্জনার
ব্যান্ডেলের অক্সিলিয়াম কনভেন্ট পড়াশোনার জন্য একসময় বাদ পড়েছিলেন গানের রিয়ালিটি শো 'সারেগামাপা' থেকে। তবে থেমে থাকেননি। নিজের গাওয়া গানে ত্রুটি রয়েছে, আরও ভালো গাইতে হবে, এই জেদ নিয়ে এগিয়ে চলাই আজ সাফল্য এনে দিয়েছে নীলাঞ্জনাকে। তবে সাফল্য কথায় তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে সাফল্য থেমে থাকে না। আরও আরও ভালো করে রেওয়াজ করতে হবে কারণ এখনও অনেক পথচলা বাকি।
নীলাঞ্জনা বলেন, "ছোটবেলা থেকেই বাবা-মাকে দেখতাম বাড়িতে গানের রেওয়াজ করতে। সেই থেকেই গানকে ভালোবেসে ফেলি। মনে মনে জেদ ধরি একদিন ভালো গায়িকা হতেই হবে। সেই থেকে শুরু করি কঠোর পরিশ্রম। তবে বেশ কয়েকবার রিয়ালিটি শোতে গিয়েছিলাম কিন্তু হয়তো নিজের ত্রুটির কারণেই বাদ পড়েছিলাম। তখন ভাবি আমাকে আরও ভালো রেওয়াজ করতে হবে।"
এআর রহমানের কাছে সুযোগ
গান-বাজনার ক্ষেত্রে ফোকাস রাখতে হবে, এই ধারনা থেকেই একাধিক স্টেজ শো করা শুরু করেন নীলাঞ্জনা ৷ 2017 সালে, বাড়িতে থাকা বেসগিটার দেখে তাঁর বাজানোর ইচ্ছা জাগে ৷ তিনি বাবাকে বলেন, সেটা শেখানোর জন্য ৷ নীলাঞ্জনা বলেন, "বেস গিটার বাজাতে আমার ভালো লাগল ৷ আমি সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো দিতে শুরু করি ৷ 2021 সালে আমার ফোনে, এআর রহমানের ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে আমার কাছে একটা মেসেজ আসে ৷ সেখানে জানতে চাওয়া হয়, রহমান স্যারের সঙ্গে আমি কাজ করতে ইচ্ছুক কি না ৷ বাজাতে কে না চায় ৷ ভয়-খুশি মিলিয়ে ওনার সঙ্গে 2021 সাল থেকেই কাজ শুরু করি ৷"
কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে, রিয়েলিটি শোয়ের বিষয় ৷ নীলাঞ্জনা জানান, রিয়েলিটি শো নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, তাঁর কোনও ক্ষোক্ষ নেই শো থেকে বাদ পড়া নিয়ে ৷ কারণ তিনি জানতেন, এই ধরনের শো থেকে আরও বেশি করে শেখা যায় ৷ বিচারকরা যা বলেন, তা থেকে আগামীতে আরও ভালো কীভাবে করা যায় তা জানা যায় ৷ নীলাঞ্জনার কথায়, "আমি ন'মাস সারেগামারা-র রিয়েলিটি শোয়ে ছিলাম ৷ আমার মনে হয়নি, কিছু খারাপ হয়েছে ৷ আমি সত্যি ভালো গাইনি ৷ আমি অনেক শিখিছি ৷ এখানে হার-জিত থাকবেই ৷ এটা তো গেম শো ৷ শেখার জায়গা হিসাবে নেওয়া উচিত রিয়েলিটি শোকে ৷"
মফস্বল থেকে রহমানের সঙ্গে স্টেজ শো
2021 সাল থেকে রহমানের সঙ্গে বেস গিটারিস্ট হিসাবে শো করছেন নীলাঞ্জনা ৷ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, প্রথমদিকে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে থাকতেন ৷ নিজের কাজেই ফোকাস রাখতেন ৷ তিনি বলেন, "40টা গানের রিহার্সাল ৷ সারারাত ধরে ৷ রহমান স্যার সবকটা গানের রিহার্সাল না করিয়ে ওঠেন না ৷ এইদিকে ফোকাস যেত, ঘাবড়ে যেতাম ৷ রাগ হতো ৷ কিন্তু এখন বাজিয়ে বাজিয়ে ধাতস্থ হয়ে গিয়েছি ৷ এখন ভাবি, রহমানের সঙ্গে কাজ করা আশীর্বাদ ৷ এটা এখনও স্বপ্ন মনে হয় ৷ ওনার সঙ্গে কাজ করে এত কিছু শেখা যায়, তা ভাষায় বলা যাবে না ৷ এটা আমার পরিবারের সকলের সাপোর্ট না থাকলে হত না ৷"
মাসকারা গানে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ
নীলাঞ্জনা যে প্লে-ব্যাক করবেন, তার ইচ্ছা মনে মনে থাকলেও সেই সুযোগ এই ভাবে আসবে, ভাবেননি ৷ তিনি বলেন, " 'মাসকারা' গানটি আমি গেয়েছিলাম কিন্তু অজান্তেই এই গানটি আমাকে আলাদা পরিচয় এনে দিয়েছে। 2024 সালে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। সেই সময় রহমান স্যারের অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে ফোন করেন এবং স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য জানান। ওখানে দেখা করতে গেলে আমাকে এই গানটি করতে বলা হয়।
শিল্পী আরও জানান, "প্রথমে নার্ভাস হলেও পরে ওই গানটি আমি গাই। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না, যে আমার গাওয়া গানটি সিলেক্ট হবে। পরে যখন দেখি আমার গাওয়া গানটি চলছে তখন আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি। এটা আমার কাছে সঙ্গীত জগতে সবচেয়ে বড় পাওনা। তবে সাফল্য ভেবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। আমাকে আরও আরও পরিশ্রম করতে হবে কারন এখনও অনেক পথচলা বাকি। বাবা মা-এর পাশাপাশি আমার স্বামীও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত। তাই গোটা পরিবারের সহায়তা পেয়েছি আমি, তার জেরেই এটা সম্ভব হয়েছে।" তবে এআর রহমানের সুরে গান গাইতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছেন নীলাঞ্জনা।
নীলাঞ্জনার বাবা-মাও খুশি মেয়ের এই সাফল্য দেখে ৷ নীলাঞ্জনার বাবা সন্দীপন বাবু বলেন, "আমি অত্যন্ত খুশি মেয়ের সাফল্যে। আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী ৷ তাই এই পাওনাটা কত বড় তা উপলব্ধি করতে পারি। ছোটবেলায় ওকে শেখাতাম তবে বর্তমানে এখন আমি ওর থেকে শিখি। ও আলাদা একটা পরিচয় এনে দিয়েছে। আগামী দিনে আরও এগিয়ে চলুক সেটাই চাইবো।" মা শ্রাবনী ঘোষ দস্তিদার বলেন, "এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ৷ আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, ও যেন বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে ৷ সেটা ও করতে পেরেছে ৷ তবে জীবনে এখনও ওর অনেক কিছু করা বাকি ৷ সেইটা যেন করতে পারে ৷"
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে নীলাঞ্জনা জানিয়েছেন, তিনি নিজের অ্যালবাম বের করতে চান ৷ সেই কাজই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে কোলাব করে অনুষ্ঠান করে যেতে চান ৷ আর সবশেষে, এ আর রহমানের বেস গিটারিস্ট হিসাবে মঞ্চ শেয়ার করে যেতে চান ৷