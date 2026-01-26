ETV Bharat / entertainment

Nihilist Penguin trend: 19 বছর পর পেঙ্গুইনের ডকুমেন্টারির ক্লিপ কেন ভাবাচ্ছে নেটপাড়াকে ?

জার্মানি ডকুমেন্টারি 'এনকাউন্টার্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' থেকে 'Nihilist Penguin'-এর ছোট্ট ভিডিয়ো ভাবাচ্ছে নেটপাড়াকে ৷

nihilist-penguins-viral-clip-from-2007-documentary-encounters-at-the-end-of-the-world-why-netizens-react
পেঙ্গুইনের ডকুমেন্টারির ক্লিপ কেন ভাবাচ্ছে নেটপাড়াকে ? (গেটি/আইএমডিবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 1:41 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 26 জানুয়ারি: যে দিকে দু'চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ ৷ আন্টর্টিকার দুর্গম পথে হেঁটে চলেছে একাকি এক পেঙ্গুইন ৷ বিগত কয়েকদিন ধরে যে নিজের একা পেঙ্গুইনের তার কলোনি থেকে হেঁটে দূরে পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়ার ছোট্ট ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়া তোলপাড় করেছে ৷ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা এটিকে 'নিহিলিস্ট পেঙ্গুইন' (Nihilist Penguin) নাম দিয়েছেন ৷ এই ভিডিয়ো ক্লিপটি একটি 19 বছর আগে তৈরি হওয়া এক ডকুমেন্টারির ৷ এতবছর পর 2026-এ দাঁড়িয়ে কেন এই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ?

ভাইরাল পেঙ্গুইন ভিডিয়ো (Viral Penguin Video)

এই ভিডিয়ো ক্লিপটি জার্মান পরিচালক ওয়ার্নার হার্জগের (Werner Herzog) 2007 সালের একটি তথ্যচিত্র 'এনকাউন্টার্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' (Encounters at the End of the World) থেকে নেওয়া হয়েছে। দৃশ্যটিতে দেখা যায়, একটি অ্যাডেলি পেঙ্গুইন হঠাৎ তার উপনিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে ৷ প্রায় 70 কিলোমিটার পথ একা ওই পেঙ্গুইন হেঁটে যায় ৷ সব শেষে তথ্যচিত্রে পরিচালক একটা প্রশ্ন রাখেন 'কেন' ? আজ 19 বছর পর সেই ভিডিয়োর ক্লিপিংয়ে 'কেন'র উত্তর খুঁজছে নেটিজেনরা ৷ তৈরি হচ্ছে একাধিক মিম ৷ যেখানে অনেকেই এই 'ভিডিয়ো'কে গভীর চিন্তা, নীরব বিদ্রোহ এবং এমনকী মানসিক অবসাদের প্রতীকে পরিণত করেছেন।

আরজে তথা অভিনেতা সোমকের অনুভূতি

এই ভিডিয়ো দেখে কেউ কেউ বলছেন যে পেঙ্গুইনটি 'অচেনা পথ' বেছে নিয়েছে ৷ বর্তমানে যুবসমাজ যেভাবে রোবোটিক হয়ে পড়ছে, আবেগ-অনুভূতি ভুলে যাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই পেঙ্গুইন স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠছে সকলের কাছে ৷ সোমক সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "2007-এর তথ্যচিত্র, Encounters at the end of the world, যেটি বানিয়েছেন পরিচালক Werner Herzog, তাতে দেখা যায় একদল পেঙ্গুইন খাবারের খোঁজে, আরেকটু উষ্ণতার খোঁজে একসঙ্গে যাত্রা করেছে।"

পোস্টে সোমক লেখেন, "এর পরেই দেখা যায়, একজন পেঙ্গুইন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে। নিজের কলোনী ছেড়ে, কোনও রকম দ্বিধা না করে চলতে শুরু করে পাহাড়ের দিকে- ডকুমেন্টারির ভাষ্যপাঠে শোনা যায়, সে যেদিকে এগিয়ে চলেছে সেদিকে শুধুই বরফ আর পাহাড় আর নির্ঘাত মৃত্যু। তাও সে এগিয়ে চলে। শেষে ভাষ্যপাঠে শোনা যায় একটা সহজ প্রশ্ন- But Why? এখানেই আটকে গেলাম। কিন্তু কেন…."

সোমকের কথায়, "কারণ মানুষের একটা 'কেন?' দরকার। একটা গল্প দরকার। নাহলে এই অর্থহীন জীবনের মানে খুঁজবে কী করে? তাই মানুষ ভাবে। আর ভাবতে ভাবতে আরও তলিয়ে যায়।..." সোমকের মতোই নেটপাড়ায় এই পেঙ্গুইন ফের মানুষকে ভাবাচ্ছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় উঠে আসছে নানা মনের কথা ৷

নেটিজেনদের অনুভূতি সোশাল মিডিয়ায়

পাখিটির এই ভাইরাল ছবি একাধিক মিমের জন্ম দিয়েছে। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও পেঙ্গুইনটিকে নিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্মিত ছবি শেয়ার করেছেন, যা গ্রিনল্যান্ডকে সংযুক্ত করার তার হুমকিকে আরও উস্কে দিয়েছে। নেটপাড়ায় পেঙ্গুইন-এর একা যাওয়াকে অনেকেই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন ৷ অনেকের কাছে এই ভিডিয়ো প্রতীক হয়ে উঠেছে ৷

পেঙ্গুইনরা সাধারণত তাদের কলোনিতে একসঙ্গেই থাকে ৷ কিন্তু সবকিছু ছেড়ে একটি ছোট্ট পেঙ্গুইনের এভাবে একা হেঁটে যাওয়া অনেককে হতবাক করেছে। হার্জগ, পেঙ্গুইনের এই অন্তর্মুখী যাত্রাকে 'মৃত্যুযাত্রা' (death march) বলে অভিহিত করেছিলেন ৷ কারণ পাখিটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কিন্তু কেন পেঙ্গুইনটি সবকিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিল? সিনেমায় ডক্টর ডেভিড আইনলি ব্যাখ্যা করেছেন যে, পেঙ্গুইনটিকে কলোনিতে ফিরিয়ে আনা হলেও, এটি আবার মুখ ঘুরিয়ে সেই 'মৃত্যুযাত্রা' শুরু করত। বিশেষজ্ঞ তথা পরিচালক ওয়ার্নার হার্জগ তথ্যচিত্রে স্বীকার করেছেন, পেঙ্গুইনটির এই অস্বাভাবিক আচরণ ক্যামেরাবন্দী হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সেটি মারা যায়। জানা যায়, বরফাবৃত অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে সেই পেঙ্গুইন একা 70 কিলোমিটার পথ হেঁটেছিল।

2026 সালের জানুয়ারিতে দাঁড়িয়ে নেটিজেনদের মধ্যে 'নিহিলিস্ট পেঙ্গুইন' মেম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক মানুষ, যারা মানসিক অবসাদ, স্থবিরতা বা আবেগিক ক্লান্তিতে ভুগছেন, তারা পেঙ্গুইনের একাকী অজানা পথে যাত্রার সঙ্গে নিজেদের অনুভূতিকে মেলে ধরছেন ৷

সম্পাদকের পছন্দ

