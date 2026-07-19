সাফল্যের যাত্রা অব্যাহত 'অদম্য'-র, আরিয়ুনের ঝুলিতে জোড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কার
'অদম্য' ছবিতে পলাশের ভূমিকায় আরিয়ুন ঘোষ । তিনি দীর্ঘদিন যাবত থিয়েটার করেন ।
Published : July 19, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: বিদেশের মাটিতে আরও একবার সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছে রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'অদম্য' । বার্লিনে অনুষ্ঠিত 'ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক'-এ দুটি সম্মানজনক পুরস্কার জিতে নিলেন এই ছবির নায়ক নবাগত আরিয়ুন ঘোষ । ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা এবং সেরা অভিনয় (জুরি অ্যাওয়ার্ড –যৌথভাবে) পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ।
দেশ-বিদেশের একাধিক মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলা ছবি 'অদম্য' ৷ এরপর সমকালীন বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও একবার গর্বিত করল এই ছবি । শক্তিশালী চিত্রনাট্য, মানবিক আবেদন এবং অসাধারণ অভিনয়ের জন্য 'অদম্য' ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে ।
ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে 28তম ইউকে এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-লন্ডন', 26তম নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, 14তম 'ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক-বার্লিন, 14তম হ্যাবিট্যাট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-নয়াদিল্লি, সিনেমাস অফ ইন্ডিয়া: দ্বিতীয় FIPRESCI-ইন্ডিয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যা কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, নাগপুর, পুনে-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এছাড়াও প্রথম প্রবাসী বাংলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-চেন্নাই, অ্যালায়েন্স ফ্রঁসেজ দ্য পুদুচেরি'র কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান সিনেমা (Contemporary Indian Cinema) বিভাগে বিশেষ প্রদর্শনীতেও দেখানো হয়েছে এই ছবি ৷ উল্লেখ্য, এটি এশিয়ার প্রথম অ্যালায়েন্স ফ্রঁসেজ ।
চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মতে, আরিয়ুন ঘোষের এই দ্বৈত সম্মান শুধু তাঁর অভিনয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকই নয়, 'অদম্য'-র আন্তর্জাতিক সাফল্যকেও আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল । একের পর এক মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হওয়া এবং সম্মান অর্জনের মাধ্যমে 'অদম্য' আজ সমকালীন বাংলা চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে দেশ ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে ।
'অদম্য' ছবিটি নিবেদন করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অপর্ণা সেন । অভিনয়ে রয়েছেন আরিয়ুন ঘোষ, সঙ্গে সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়, শৌর্য মাদ্রাজী, আর্য গিরি, শুভম দত্ত, রেলিশ খান, দেবাশিস গিরি, শঙ্কর বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা । এই ছবিতে পলাশের ভূমিকায় আরিয়ুন ঘোষ । আরিয়ুন দীর্ঘদিন যাবত থিয়েটার করেন । পাশাপাশি রঞ্জনের সহকারী হিসেবেও কাজ করেন ।
গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ভুল পথে গড়িয়ে যায় । 23 বছরের পলাশ, যে নিজেই শিকারি, হঠাৎ সে নিজেই হয়ে ওঠে কারওর শিকার । রাষ্ট্রব্যবস্থার হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে । গল্পের পটভূমি সুন্দরবন, যেখানে বহুদিন ধরেই মানুষ, প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত চলে আসছে ।