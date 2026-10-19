নিছকই ভয় দেখানো নাকি হত্যার ছক ? টাইগার শ্রফের উপর আক্রমণের ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

নিছকই ভয় দেখানো নাকি হত্যার ছক ? টাইগার শ্রফের উপর আক্রমণের ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে উঠছে প্রশ্ন
Attack on Tiger Shroff: বন্দুকের সমস্যা যদি না হত, তাহলে সেই গুলি সরাসরি লাগতে পারত টাইগার শ্রফের বুকে ৷ ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে আতঙ্কে অনুরাগীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:04 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: ভয় দেখানো নাকি সত্যি করে প্রাণে খতম করাই ছিল উদ্দেশ্য ? অভিনেতা টাইগার শ্রফের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই সেই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটপাড়ায় ৷ রবিবার সন্ধ্যায় জুহুর একটি ফুটবল মাঠের বাইরে গোলাগুলির একটি নতুন ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফ কতটা মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছিলেন এবং কীভাবে একটি জ্যাম হয়ে যাওয়া বন্দুকের কারণে আরও ভয়াবহ পরিণতি এড়ানো গিয়েছে ৷
ভাইরাল ভিডিয়ো
টাইগারের ওপর হামলার ঘটনাটি ঘটনাটি ঘটেছে জুহু থানা এলাকার অন্তর্গত পুষ্পা পার্কের কাছে। সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যায়, ফুটবল সেশন শেষে শ্রফকে যখন তাঁর বিএমডব্লিউ সেডান গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন দুজন লোক সেটির দিকে গুলি চালাচ্ছে। গাড়িটিতে অন্তত পাঁচটি গুলি চালানো হয়েছিল, বা ভিডিয়োটি দেখে অন্তত তাই অনুমান করা যায়।
@PoojaHindu50 #Tiger is Safe and Sound 🙏— Jiten Ahuja 🇮🇳 🕊️ 🚩 (@AhujaJiten) October 18, 2026
ক্লিপটির সবচেয়ে ভয়াবহ অংশে, একজন হামলাকারীকে গাড়ির জানালার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মনে হয় সে আরও এক রাউন্ড গুলি চালানোর জন্য ট্রিগার টানতে যাচ্ছিল, কিন্তু অস্ত্রটি জ্যাম হয়ে যায়। এরপর লোকটিকে সরে যেতে দেখা যায় এবং তৃতীয় এক ব্যক্তির প্রস্তুত রাখা একটি মোটরসাইকেলে করে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। শ্রফ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান। তার চালক ফিরদৌস গুলিবিদ্ধ হন এবং এই ঘটনায় উমেশ চৌহান নামে একজন অটোরিকশা চালকও আহত হন। দুজনকেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
অনলাইনে শেয়ার করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গাড়িটি ধীরে ধীরে জায়গাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় শ্রফ সামনের যাত্রীর আসনে বসে অনুরাগীদের দিকে হাত নাড়ছেন। গাড়ির দুই পাশের জানালা বন্ধ ছিল। ঠিক তখনই দুই হামলাকারীকে অভিনেতার পাশের উইন্ডশিল্ড এবং পাশের জানালা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে দেখা যায়। এই দুই হামলাকারীর কেউই মুখ ঢেকে আসেনি ৷ কমপক্ষে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর পর, একজন বন্দুকধারী জানালার কাছে চলে আসে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, সে আবার গুলি চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু বন্দুকটি কাজ করে না। এরপর হামলাকারীরা পালিয়ে যায় এবং আশেপাশে থাকা লোকজন প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি করায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: An eyewitness in the firing incident involving actor Tiger Shroff, Salma Shaikh says, "My name is Shalma Shaikh, and I run a blog called 'Shalma Shaikh Blog.' For this, I travel all over Mumbai, capturing content. Sundays, however, follow a set routine: I film Amitabh, then Tiger, then Abhishek... Today, once the football match ended, everyone started filming... I called out to Tiger... He got into the car and drove off. As soon as he reached the main road, a boy started firing a gun. At first, everyone thought it was just Diwali firecrackers... Then the car stopped, and Tiger was on the floor. He didn't get a single scratch. However, his driver was struck; a bullet hit his elbow, and one passed right through his palm. They immediately rushed to the police station, and from there, they came to Nanavati Hospital. Everyone else from his family has since left, but the driver—the patient—is still inside. Their game usually ends at 7. By 7:05, they typically come out and head home."— ANI (@ANI) October 18, 2026
গুলি চালানোর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সালমা শেখ কী বললেন ?
তিনি বলেন, "ফুটবল ম্যাচ শেষ হওয়ার পর সবাই ভিডিয়ো করা শুরু করল। আমি টাইগারকে ডাকলাম। সে গাড়িতে উঠে চলে গেল। মেন রোডে পৌঁছানো মাত্রই একটি ছেলে গুলি চালাতে শুরু করল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল এটা দিওয়ালির বাজি। তারপর গাড়িটা থেমে গেল, টাইগারের চালক গুলিবিদ্ধ হন ৷ একটি গুলি তাঁর কনুইয়ে লাগে, এবং আরেকটি তাঁর হাতের তালু ভেদ করে চলে যায় ৷"
লরেন্স বিষ্ণোইয়ের 'জড়িত থাকা' এবং পুলিশি তদন্ত
ঘটনার পরপরই জুহু পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ-সহ বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে ৷ যদিও পুলিশের তরফে গ্রেফতারির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্ট অনুসারে, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করেছে ৷ পুলিশ ঘটনার সত্যতা যাচাই করছে ৷
কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ?
ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ মুম্বই পুলিশ কমিশনার এবং অভিনেতা টাইগার শ্রফের সঙ্গে কথা বলেছেন।ফড়নবীশ পুলিশ কমিশনার দেবেন ভারতীর কাছে ঘটনাটির বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে, তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি ফোনে টাইগার শ্রফের সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ তিনি বলেছেন, অভিযুক্তদের শীঘ্রই খুঁজে বের করা হবে ৷ অভিনেতাতে চিন্তা করতে বারণ করেছেন ৷
😮 Thanks God you are safe my #tiger #TigerShroffAttack— Durdanag Rasheed (@Dur_e_Danag) October 18, 2026
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে থাকা ফড়নবীশ অভিনেতাকে বলেন, "আমরা সবাই আপনার পাশে আছি। আমরা শীঘ্রই অভিযুক্তদের খুঁজে বের করব। চিন্তা করবেন না।" উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে অভিনেতার সঙ্গে দেখা করেন। অভিনেতাকে খালি গায়ে, হাতে ব্যান্ডেজ এবং কাঁধ ও বুকে ড্রেসিং পরা অবস্থায় দেখা যায়, যা থেকে বোঝা যায় তিনি এই হামলায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৷
1990 সালের 2 মার্চ জয় হেমন্ত শ্রফ অর্থাৎ টাইগার শ্রফের ৷ তিনি তাইকোয়ান্দোতে পঞ্চম-ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্টধারী। 2014 সালে 'হিরোপন্তি' ছবির মাধ্যমে তিনি বলিউডে হিরো হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ এরপর 'বাঘি', 'বাঘি 2' এবং ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের হিট ছবি 'ওয়ার'-এর মতো ব্লকবাস্টারের মাধ্যমে একজন অ্যাকশন হিরো হিসেবে বিটাউনে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। মূলধারার সিনেমার বাইরে, তিনি ক্রীড়া জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 2019 সালে তিনি 'ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট' (এমএফএন) সহ-প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতের বৃহত্তম মিক্সড মার্শাল আর্টস প্রোমোশন ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।