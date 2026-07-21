জনপ্রিয় ওটিটির মেগা ঘোষণা, বাংলা-সহ একাধিক ভাষায় আসছে নতুন সিরিজ-সিনেমা, ফিরছেন অনির্বাণও

জনপ্রিয় ওটিটির মেগা ঘোষণা, বাংলা-সহ একাধিক ভাষায় আসছে নতুন সিরিজ-সিনেমা, ফিরছেন অনির্বাণও
তালিকায় রয়েছে, সাতটি ভারতীয় ভাষায় সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, লাইভ স্পোর্টস, এআই-নির্ভর গল্প, অ্যানিমেশন এবং শিশুদের জন্য বিশেষ কনটেন্ট নিয়ে তৈরি করার পরিকল্পনা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: বাংলার ওটিটি দর্শকদের জন্য ফের বিনোদনের ডালি সাজিয়েছে জি ফাইভ। 20 জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানিয়েছে তারা। আসছে 'লালবাজার 2, 'শ্বেতকালী 2'। পাশাপাশি আসছে নতুন বাংলা অরিজিনাল আলোর দোষ' এবং 'প্রিয় বন্ধু'। তবে, এবার এই সফরে সবথেকে বড় চমক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখা যাবে জনপ্রিয় ক্রাইম থ্রিলার 'লালবাজার 2'-তে।
সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, বিনোদনের জগতে অন্য ধারা নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর তারা। আর সেই ভাবনা থেকেই সাতটি ভারতীয় ভাষায় সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, লাইভ স্পোর্টস, এআই-নির্ভর গল্প, অ্যানিমেশন এবং শিশুদের জন্য বিশেষ কনটেন্ট নিয়ে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এমন সব কনটেন্ট নিয়ে তারা কাজ করতে চায় যেখানে শুধু বিনোদন নয়, থাকবে আলোচনার রসদ, থাকবে ভাষায় বিভিন্নতা।
জানা গিয়েছে, আগামীদিনে নানা ধরনের বাংলা কনটেন্ট এই ওটিটির জন্য নিয়ে আসবে একাধিক পরিচিত প্রযোজনা সংস্থা, যেমন অ্যাক্রোপলিশ এন্টারটেইনমেন্ট, অঞ্জন দত্ত প্রোডাকশন, হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস, সুরিন্দর ফিল্মস, জি স্টুডিয়োজ-সহ আরও অন্যান্য প্রযোজনা সংস্থা। শুধু বাংলা নয়, আঞ্চলিক কনটেন্টকে আরও সমৃদ্ধ করতে মালয়ালমে থেসপিয়ান্স ফিল্মস, তেলুগুতে অন্নপূর্ণা স্টুডিয়োজ, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বারা ক্রিয়েশন্স, সিতারা এন্টারটেইনমেন্টস,শ্রী ভেঙ্কটেশ্বারা সিনে চিত্র, তামিলে প্যাশজ স্টুডিয়োজ ও বৃদ্ধি সিনেমাজ, কন্নড়ে কে ভি এন প্রোডাকশন্স এবং মারাঠিতে বাহাওয়া এন্টারটেইনমেন্ট, প্রতিসাদ প্রোডাকশন্স-সহ আরও বেশ কিছু নামজাদা প্রযোজনা সংস্থা।
হিন্দি বিভাগেও রয়েছে একের পর এক বড় ঘোষণা। নতুন সিরিজের তালিকায় রয়েছে ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির জীবন থেকে অনুপ্রাণিত 'কাম্বলি', 'দ্য স্ক্যাম লিকড', 'কফি কিং', আর. মাধবন সঞ্চালিত 'জিনা ইসিকা নাম হ্যায় 2.0'। ওদিকে বহু বছর পর ফিরছে 'জি হরর শো', 'রংবাজ সিজন 4', যেখানে অভিনয় করবেন মোহিত রায়না ও অরুণোদয় সিং। এছাড়াও ফিরছে 'জানোয়ার 2'।
সিনেমার তালিকায় আছে বরুণ ধাওয়ান, পূজা হেগড়ে ও মৌনী রায় অভিনীত 'হ্যায় জওয়ানি তো ইস্ক হোনা হ্যায়', ববি দেওল ও সানিয়া মালহোত্রার 'বান্দর', কঙ্গনা রানাউতের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', মৃণাল ঠাকুর ও হুমা কুরেশির 'পূজা মেরি জান', আরশাদ ওয়ার্সি, তিগমাংশু ধুলিয়া ও প্রতীক গান্ধীর 'ঘামাসান', মিথিলা পালকর ও গওহর খান অভিনীত 'ইকরুপ', এবং জিতেন্দ্র কুমার ও প্রিয়া বাপটের 'ডালিম্ব'-ও আসছে এই প্ল্যাটফর্মে।
দক্ষিণী ভাষার কনটেন্টে রয়েছে একাধিক চমক। তামিলে ফিরছে 'Koose Munisamy Veerappan' ও 'Thadayam'। নতুন সংযোজন 'Ananthakaalam' এবং স্বাধীন র্যাপ ব্যাটল শো 'Thee Kural'। সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'Demonte Colony 3', নয়নতারা ও কাবিন অভিনীত 'Hi!' এবং 'Raawadi'।
তেলুগু দর্শকদের জন্য আসছে নিবেথা থমাস অভিনীত 'Shrimathi', শ্রীকান্ত অভিনীত 'Objection Mylord' এবং জনপ্রিয় টক শো 'Jayammu Nishchayammu Ra'-র নতুন সংস্করণ। সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'Venky Anil 5', 'NBK111' এবং 'Vrushakarma'। কন্নড় ভাষায় ফিরছে 'Ayyana Mane'-এর নতুন সিজন। পাশাপাশি আসছে 'Bitcoin Scam', 'Operation Bangara' এবং 'Karavali'।
মালয়ালম ভাষায় ঘোষণা হয়েছে 'A Queen', 'Malabar Cup', 'Kerala Underground' এবং 'Balan the Boy'। অন্যদিকে মারাঠি ভাষায় ফিরছে 'Hey Kay Navin?'-এর নতুন সিজন। সঙ্গে থাকছে 'Aga Aai, Aaho Aai', 'Tumbadchi Manjula' এবং 'Bhootam Bhayam'।
এই কনটেন্ট স্লেট তৈরিতে একাধিক স্বনামধন্য প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে জি ফাইভ। এই প্ল্যাটফর্মের বিজনেস হেড তেজকররণ সিং বাজাজ বলেন, "শুধু বিনোদনের বাজারে উপস্থিত থাকাই নয়, আগামী দিনের বিনোদনের ধারা তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। উন্নত প্রযুক্তি, ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা এবং সাহসী গল্প বলার মাধ্যমে দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা দিতে চায় এই সংস্থা।" প্ল্যাটফর্মের চিফ কনটেন্ট অফিসার রাঘবেন্দ্র হুনসুরের কথায়, "সংখ্যার নিরিখে বেশি কনটেন্ট নয়, বরং এমন গল্প তৈরি করাই লক্ষ্য যা দর্শকের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ভাষার সীমা ভেঙে যে দর্শক আজ বিভিন্ন ভাষার কনটেন্ট দেখছেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই কনটেন্ট কৌশল সাজানো হয়েছে।"
সিরিজ ও সিনেমার পাশাপাশি ZEE5-এ দেখা যাবে FIFA®, Bundesliga, ILT Season 5 এবং Tamil Nadu Kabaddi-র মতো লাইভ স্পোর্টস। এছাড়া AI ও অ্যানিমেশন বিভাগে একাধিক নতুন প্রজেক্ট এবং শিশুদের জন্য বিশেষ কনটেন্টও নিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্মটি।
বর্তমানে বিশ্বের 190টিরও বেশি দেশে পরিষেবা দিচ্ছে জি ফাইভ। তবে এই বিশাল ঘোষণার মাঝে বাংলার চোখ সবার আগে থাকবে 'লালবাজার 2', 'শ্বেতকালী 2', 'আলোর দোষ' এবং 'প্রিয় বন্ধু'র দিকে তা বলাই বাহুল্য। আগের জনপ্রিয়তা কি ধরে রাখতে পারবে 'লালবাজার', 'শ্বেতকালী'? সময় দেবে উত্তর।