ফেডারেশনের 23টি গিল্ডে নতুন নেতৃত্ব, কোন সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক হলেন কারা ?
Tollywood Guild Elections: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এবার তৈরি হবে ফেডারেশনের নতুন পরিচালন কাঠামো । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব থাকবে এই নতুন নেতৃত্বের উপর ।
Published : November 4, 2026 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: টলিউডে ফেডারেশনের অধীন বিভিন্ন গিল্ডের নির্বাচন ঘিরে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান । গত 31 অক্টোবর ও 1 নভেম্বর, দু'দিন ধরে মোট 23টি গিল্ডে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । কোথাও সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব বেছে নেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রার্থীরা । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে ।
পরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি হয়েছেন শৈবাল মিত্র এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রিনা চৌধুরী । অন্যদিকে, সিনে প্রোডাকশন ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু ও সম্পাদক মহম্মদ হাসানুজ্জামান । এই দুই সংগঠনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন নতুন নেতৃত্ব ।
ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেম্যাটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন চিত্রভানু বসু, সম্পাদক স্বপন মজুমদার । অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর্স গিল্ডের দায়িত্ব পেয়েছেন সভাপতি গোবিন্দপ্রসাদ শীল ও সম্পাদক অমিতকুমার সামন্ত । সিনে অডিয়ো ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ক্যামেরা কেয়ারটেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উৎসব দে এবং সম্পাদক রাজীব পাল । মেকআপ আর্টিস্টস গিল্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সোমনাথ কুণ্ডু, সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে । সিনে রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেশব চক্রবর্তী ও সম্পাদক কাঞ্চনকুমার চট্টোপাধ্যায় । ফিল্ম এডিটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজয় দত্ত রায় এবং সম্পাদক অলোক ধাড়া ।
অন্যদিকে, সিনে আর্ট ডিরেক্টর্স গিল্ডের সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে তন্ময় চক্রবর্তী ও মানস ভট্টাচার্য । ক্যালকাটা সিনে মিউজিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন মানব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক সুব্রত ঘটক । এই সংগঠনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে নতুন কমিটি । ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে স্টিল ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতনু মণ্ডল ও সম্পাদক দীপাঞ্জন কর । সিনে ডান্সার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্লব পালিত এবং সম্পাদক পঙ্কজ শীল । এই সংগঠনেও ভোট ছাড়া নেতৃত্ব নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ।
কস্টিউম বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন সভাপতি বাপি ঘোষ ও সম্পাদক অনাদি ভঞ্জ । সিনে কার্পেন্টার্স, মডেলার্স, পেইন্টার্স অ্যান্ড সেটিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি সংগ্রাম কর্মকার, সম্পাদক সঞ্জীব দাস । ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে ইলেকট্রিশিয়ান্স গিল্ডের সভাপতি কার্তিক বাসাক ও সম্পাদক দীপু সাহা । ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফ্রিল্যান্স সেটিং ওয়ার্কার্স গিল্ডের সভাপতি বিমলকুমার হালদার এবং সম্পাদক তাপসকুমার তাঁতি ।
ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টস গিল্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোপাল রায় এবং সম্পাদক জয়দেব দাস । মুভি স্টান্টমেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানকুমার দাস, সম্পাদক চিত্ত কবিরাজ । কলকাতা সিনে অ্যান্ড টিভি ফ্রিল্যান্স ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সভাপতি শিবু চৌধুরী এবং সম্পাদক ভোম্বল বারিক । এই সংগঠনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে ।
জুনিয়র ও কো-আর্টিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন রাজু প্রামাণিক, সম্পাদক বিশ্বজিৎ রুদ্র । লাইটমেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোপাল মল্লিক এবং সম্পাদক সুব্রত মাঝি । ক্যাটওয়াক অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং লাইটিং ওয়ার্কার্স গিল্ডের সভাপতি অভিজিৎ সাহা ও সম্পাদক চিন্ময় চক্রবর্তী । তবে হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে এখনও জট কাটেনি । এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রিনা মণ্ডল ও সোমা সাহা সমান ভোট পেয়েছেন । ফলে আগামী 8 ডিসেম্বর ফের ভোটগ্রহণের কথা রয়েছে । অন্যদিকে, সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে রিনা জানার নাম উঠে এসেছে ।
সব মিলিয়ে 23টি গিল্ডের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচন এখনও বাকি । বাকি সংগঠনগুলির নির্বাচন নিয়েও পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা রয়েছে । নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এবার তৈরি হবে ফেডারেশনের নতুন পরিচালন কাঠামো । শিল্পের বিভিন্ন নিয়মনীতি, কর্মসংস্থান এবং কাজের পরিকাঠামো সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব থাকবে এই নতুন নেতৃত্বের উপর ।
তবে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, টলিউডের কাজের পরিবেশে কি সত্যিই পরিবর্তন আসবে ? কাজের সুযোগ, গিল্ড কার্ড এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রভাব নিয়ে অতীতে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে । সেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের জন্য স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই নতুন নেতৃত্বের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । নির্বাচনে নেতৃত্ব বদলেছে, এবার সেই বদলের প্রভাব টলিউডের কর্মসংস্কৃতিতে কতটা পড়ে, সেটাই দেখার ।