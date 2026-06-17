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গড়ে উঠল 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল', মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কী দাবি শিল্পীদের নতুন ফোরামের

সংগঠনে রয়েছেন অনিন্দ্য বোস, শিলাজিৎ মজুমদার, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, সিধু-সহ আরও অনেকে । এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষও ।

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রুদ্রনীলের কাছে একাধিক দাবি পেশ শিল্পীদের নতুন ফোরামের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 7:59 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: সংস্কৃতির নানা শাখার শিল্পীদের নিয়ে গড়ে উঠল নতুন ফোরাম 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল'। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুস্থ ও স্বচ্ছ সংস্কৃতির আবেদন জানালেন শিল্পীরা ।

বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করল সঙ্গীত, বাচিক শিল্পীদের নতুন সংগঠন 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল'। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূল সরকারের আমলে সাংস্কৃতিক পরিসরে ঘটে চলা স্বজনপোষণ, আর্থিক দুর্নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড-সহ একাধিক অভিযোগ উঠছে । সেই সংস্কৃতিকে এবার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এই নতুন সংগঠন । তাই এ বার জোট বাঁধলেন সঙ্গীতশিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা । তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বাচিক শিল্পীরাও ।

গড়ে উঠল 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল' (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তৈরি হল নতুন ফোরাম 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল'। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সাংস্কৃতিক মঞ্চের পথচলা শুরু হল । সংগঠনে রয়েছেন অনিন্দ্য বোস, শিলাজিৎ মজুমদার, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, সিধু-সহ আরও অনেকে । এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষও ।

স্বচ্ছ এবং সুস্থ সংস্কৃতির লক্ষ্যে এই সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে কিছু আর্জি জানিয়েছে । তাই প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সব আর্জির খসড়া রুদ্রনীল ঘোষের হাতে তুলে দিল ফোরাম । রুদ্রনীল ঘোষের মারফত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সেই আর্জি পৌঁছে দিতে চান শিল্পীরা । এ দিন প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে সেই দাবিগুলি তুলে ধরলেন সংগঠনের মুখপাত্র গায়ক অনিন্দ্য বোস ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঠিক কী-কী আর্জি জানানো হয়েছে ফোরামের তরফে ?

1. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজনপোষণ বন্ধ হোক
2. মহিলা শিল্পীদের মঞ্চ-সুরক্ষা নিশ্চিত হোক
3. শিল্পীদের বার্ধক্যভাতা
4. শিল্পীদের মেডিক্লেম
5. জেলার শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া
6. মৌলিক বাংলা গানের প্রচার এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মাধ্যম
7. এফএম চ্যানেলগুলিতে বাংলা গান বাজানোর আর্জি

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এরকমই বেশ কিছু আবেদন জানিয়েছেন শিল্পীরা । এদিন এই আর্জির তালিকায় রুদ্রনীল ঘোষ সংযোজন করেন, লোকশিল্পীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর দেওয়ার বিষয়টিও ।

উল্লেখ্য, রুদ্রনীল আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 'পারফরমার্স অফ বেঙ্গল'-এর আর্জি পৌঁছে দেবেন । তিনি বলেন, "গায়ক-গায়িকা, মিউজিশিয়ানরা একটি অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ মঞ্চ গড়ে তুলেছেন । সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তাঁরা কিছু ভরসা এবং বিশ্বাসের জায়গা থেকে দাবি রেখেছেন । বিগত 10-15 বছর ধরে ব্যক্তি পছন্দের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ব্যবসা চলত, মানুষের আশীর্বাদে সেই সিস্টেমের পরাজয় হয়েছে । এই দাবিগুলি সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হবে ।"

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RUDRANIL GHOSH
SINGERS MUSICIANS FORUM
পারফরমার্স অফ বেঙ্গল
রুদ্রনীল ঘোষ
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