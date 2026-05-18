রহস্যের ঘেরাটোপ পেরিয়ে কোন পথে দেবী? হাজির ট্রেলার

রহস্যের ঘেরাটোপ পেরিয়ে কোন পথে দেবী? হাজির ট্রেলার
অনির্বাণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় তৈরি ওয়েব সিরিজ 'দেবী' ৷ শীঘ্রই আসতে চলেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 18 মে: ক্লিক অরিজিনাল সিরিজে আসছে 'দেবী'। এর ফার্স্ট লুক দর্শকের মনে ধরেছে । এবার হাজির হল এর ট্রেলার । ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস-এর ব্যানারে শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় আসছে 'দেবী'। ট্রেলারেই বিপুল চমক এনে দিল এই সিরিজ ।
অনির্বাণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'দেবী'তে অভিনয় করেছেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, আভেরি সিংহ রায়, অম্লান মজুমদার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সাগরিকা রায়, দেবীপ্রিয়া সরকার, কৌশিক শীল প্রমুখ । গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ অম্লান মজুমদারের । ক্যামেরা সামলেছেন অনির । সম্পাদনায় কৌস্তুভ সরকার চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নীলকমল ধারা, সঙ্গীত পরিচালনায় অভিজিৎ কুণ্ডু ।
গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবাগত অভিনেত্রী স্নেহা হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেলে, পুলিশের তদন্ত দ্রুতই অচলাবস্থায় পৌঁছে যায় । তখনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু প্রায়ই উপহাসের শিকার এক মহিলা কনস্টেবল দেবী নিজেই এর তদন্ত শুরু করে । তদন্তের সূত্রগুলো জোড়া লাগাতে লাগাতে দেবী আবিষ্কার করে প্রতারণার এক চমকপ্রদ জাল, যা জড়িয়ে আছে এক অত্যন্ত সম্মানিত আধ্যাত্মিক গুরু হেমন্ত মহারাজ এবং তার গৃহকর্মী ছন্দা মাসির সঙ্গে । ছেলের চরম পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব এক মায়ের তীব্র তাড়না এবং এক ভণ্ড ধর্মগুরুর কেলেঙ্কারিমূলক গোপন ভিডিয়ো লুকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা-এই দুইয়ের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে এক অপ্রত্যাশিত জোট, যার লক্ষ্য নিখুঁত একটি খুন সংঘটিত করা ।
গল্প যত এগোয়, দেবী ধীরে ধীরে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছয় । প্রতিশোধস্পৃহা, ধর্ম ও রহস্যের জালে আবর্তিত এই সিরিজে পরতে পরতে রয়েছে চমক, যা শীঘ্রই আসতে চলেছে ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ।