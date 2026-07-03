প্রকাশ্যে 'কলকাতা কোলাজ'-এর চরিত্রদের প্রথম লুক, কী রয়েছে গল্পের প্রেক্ষাপটে ?

প্রকাশ্যে 'কলকাতা কোলাজ'-এর চরিত্রদের প্রথম লুক, কী রয়েছে গল্পের প্রেক্ষাপটে ?
ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, বন্ধুত্ব, অনুশোচনা এবং আত্মমুক্তির মতো নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনকথাই তুলে ধরবে এই সিরিজ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: সম্প্রতি বাংলা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সবসময় (Sobsomoy) তাদের আসন্ন অ্যান্থোলজি ওয়েব সিরিজ 'কলকাতা কোলাজ'-এর চরিত্রদের প্রথম লুক প্রকাশ করেছে। পরিচালক পার্থ সেন পরিচালিত এই সিরিজে মানবিক সম্পর্কের নানা রূপ, জীবনের টানাপোড়েন এবং আবেগের বহুমাত্রিক গল্প উঠে আসবে।
কলকাতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'কলকাতা কোলাজ' চারটি পরস্পর-সংযুক্ত গল্পের সমাহার। ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, বন্ধুত্ব, অনুশোচনা এবং আত্মমুক্তির মতো নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনকথাই তুলে ধরবে এই সিরিজ। নির্মাতাদের দাবি, এখানে কলকাতা শুধুমাত্র একটি পটভূমি নয়, বরং গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যার নিজস্ব আবহ, সংস্কৃতি ও প্রাণস্পন্দন প্রতিটি কাহিনিকে আরও গভীরতা দিয়েছে।
প্রকাশিত চরিত্র লুকে দেখা গিয়েছে অর্পণ ঘোষাল (সপ্তর্ষি চরিত্রে), রব দে (সাম্য চরিত্রে), সৃজলা গুহ (অ্যান চরিত্রে), বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় (শিখা চরিত্রে), দুলাল লাহিড়ী (বীরেশ্বর চরিত্রে), দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (মাউডন চরিত্রে) এবং অনন্যা সেন (প্রিয়ার চরিত্রে)। প্রত্যেকটি চরিত্রই ভিন্ন ভিন্ন আবেগ, অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করবে, যা মিলেমিশে তৈরি করবে এক মানবিক কোলাজ।
সিরিজটি প্রসঙ্গে পরিচালক পার্থ সেন বলেন, "সবসময়-এর বাংলা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চারটি স্বতন্ত্র গল্প এবং অসাধারণ একঝাঁক শিল্পীকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। দুলাল লাহিড়ীর মতো বর্ষীয়ান অভিনেতার পাশাপাশি বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ ঘোষাল, রব দে, অনন্যা সেন, সৃজলা গুহ ও দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করে ভীষণ ভালো লেগেছে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। বাংলা ওটিটির জগতে সর্বসময় নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলুক, এই শুভকামনাই রইল।"
চরিত্রদের প্রথম লুক প্রকাশের মাধ্যমে 'কলকাতা কোলাজ'-এর প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হল। নির্মাতাদের আশা, শক্তিশালী চিত্রনাট্য, আবেগঘন গল্প বলার ভঙ্গি এবং দক্ষ অভিনয়ের সমন্বয়ে সিরিজটি দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেবে। খুব শীঘ্রই সর্বসময় প্ল্যাটফর্মে এক্সক্লুসিভভাবে মুক্তি পাবে 'কলকাতা কোলাজ'।