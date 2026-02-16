ভালোবাসার অন্য সংজ্ঞা নিয়ে আসছে 'শুধু তোমারই জন্য', নেই নেগেটিভ রোল

ভালোবাসার অন্য সংজ্ঞা নিয়ে আসছে 'শুধু তোমারই জন্য', নেই নেগেটিভ রোল
এসভিএফ-এর প্রযোজনায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'শুধু তোমারই জন্য' । আগামী 18 ফেব্রুয়ারি থেকে বিকেল সাড়ে 5টায় সম্প্রচারিত হবে ছোটপর্দায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 12:41 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'শুধু তোমারই জন্য' । এই ধারাবাহিকের মাধ্যমেই বেশ কিছুদিন পর ফিরছেন দীপান্বিতা রক্ষিত । এবার তাঁর জুটি শুভ্রজিৎ সাহার সঙ্গে । এই গল্পে কোনও নেতিবাচক চরিত্র নেই ।
হৃদয় ভেঙে যেতে পারে, সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে, স্বপ্ন বদলে যেতে পারে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেম তার পথ খুঁজে পায় । এই যুক্তি সামনে রেখেই ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি নিয়ে আসছে ধারাবাহিক 'শুধু তোমারই জন্য' । এই গল্প রাহি, রাহুল এবং তিতলির । রাহুল ভালোবাসে তিতলিকে । সে তিতলিকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় ৷ তবে তিতলি বলে, আমি তাকেই বিয়ে করব যে আমাকে আমেরিকাতে নিয়ে রাখতে পারবে । রাহুল প্রথমে হোঁচট খেলেও পরে রাজি হয় । সে জানায় সে তিতলির জন্য সব করতে পারবে । ওদিকে রাহিকে ছেলের জন্য পছন্দ করে রাহুলের বাবা । কিন্তু রাহুল যে ভালোবাসে তিতলিকে ।
কী হবে এবার ? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই আগামী 18 ফেব্রুয়ারি থেকে বিকেল সাড়ে 5টায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক । রাহির ভূমিকায় দেখা যাবে দীপান্বিতা রক্ষিতকে ৷ তিতলির ভূমিকায় মন্দিরা দেবনাথ ৷ আর রাহুলের চরিত্রে শুভ্রজিৎ সাহাকে । গল্পে এদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে আলাদা । যেমন রাহি খুব পরিণত এবং সংযমী, পরিশীলিত । নিজের দেশেই সে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখে এবং বিশ্বাস করে যে প্রেম নীরব এবং নিঃস্বার্থ । এদিকে তিতলি ভীষণ উচ্চাভিলাষী এবং ধনী । সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে । সেখানে গিয়েই থাকতে চায় সে ।
আর রাহুল একজন কমনীয় রোমান্টিক মানুষ, যে বিশ্বাস করে যে প্রেম হল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের পছন্দের মানুষের পাশে দাঁড়ানো । এই তিন ভিন্ন মানসিকতার মানুষের জীবন যখন এক সুতোয় টলমল, তখন শেষ অবধি কী হয় এবার সেটাই দেখার । এই ধারাবাহিকে কোনও নেতিবাচক চরিত্র নেই । শুধুমাত্র প্রেমের পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞা নিয়েই এই ধারাবাহিকের চলন ।
এসভিএফ-এর প্রযোজনায় আসবে এই ধারাবাহিক । এই প্রযোজনার হাত ধরে এর আগে এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে 'পটলকুমার গানওয়ালা', 'বোঝে না সে বোঝে না', 'অনুরাগের ছোঁয়া'-র মতো ধারাবাহিক । বলতে দ্বিধা নেই, তিনটিই দর্শকের কাছে বিপুল সমাদর পায় । আর এবার হাজির 'শুধু তোমারই জন্য'। জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ এবার সামনেই ।