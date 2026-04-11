সম্মুখ সমরে বউমা মানালি-শ্বশুর শুভাশিস, টিভিতে আসছে 'সংসারের সংকীর্তন'
13 এপ্রিল থেকে প্রতিদিন রাত 10টায় টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে বাংলা ধারাবাহিক 'সংসারের সংকীর্তন' ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: বাঙাল বউমা ও ঘটি শ্বশুরের লড়াই নিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সংসারের সংকীর্তন' । বউমা শান্তির চরিত্রে অভিনয় করছেন মানালি দে । শ্বশুর বংশী হিসাবে দেখা যাবে শুভাশিস মুখোপাধ্যায়কে ৷
চ্যানেল কর্তৃপক্ষের দাবি,পরিবার, ভালোবাসা ও প্রতিদিনের জীবনের এক হৃদয়ছোঁয়া ড্রামেডি এই ধারাবাহিক ৷ আগামী 13 এপ্রিল থেকে রাত 10টায় সম্প্রচারিত হবে 'সংসারের সংকীর্তন' । হাস্যরস ও আবেগ এখানে মিলেমিশে থাকবে বলেই জানা গিয়েছে । পারিবারিক জীবনের ব্যস্ততা, টানাপোড়েন ও উষ্ণতার বাস্তব চিত্র উঠে আসবে এই ধারাবাহিকে ।
'সংসারের সংকীর্তন' ধারাবাহিকে গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে শান্তি ৷ সে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রাণবন্ত ও স্পষ্টভাষী মেয়ে । উত্তর কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের ছেলে, ডাক্তার জয়ন্তর প্রেমে পড়ে সে । বিয়ের পর শান্তি নিজেকে খুঁজে পায় নানা মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের মাঝে । বাঙাল হয়ে ঘটি পরিবারে এসে তাকে শুধু নতুন সম্পর্ক নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় শান্তিকে ।
তবে শান্তির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, তার শ্বশুর বংশী । তার সঙ্গে শান্তির নিত্যদিনের মতবিরোধ তৈরি করে একের পর এক প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য সংঘাত, যা শান্তির যাত্রাকে করে তোলে একইসঙ্গে বিশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় । এরপর শুরু হয় এক টানটান টাগ-অফ-ওয়ার, তীক্ষ্ণ সংলাপ, আবেগঘন মুহূর্ত এবং প্রতিদিনের ছোটখাটো দ্বন্দ্বে ভরপুর, যা সকলের কাছেই খুব চেনা বলে মনে হয় । তাদের বাড়ি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে এক প্রাণচঞ্চল মঞ্চ, যেখানে তর্ক-বিতর্ক, ভালোবাসা এবং অব্যক্ত সম্পর্ক হাত ধরাধরি করে চলে । আর সাধারণ মুহূর্তগুলোকে করে তোলে অসাধারণ ।
শুধু হাসির নয়, 'সংসারের সংকীর্তন' আসলে সম্পর্কের এক গভীর অনুসন্ধান-যেখানে ভিন্নতার মধ্যেই জন্ম নেয় ভালোবাসা, আর প্রতিটি সংঘর্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকে যত্নের সুর । এটি এমন এক গল্প, যা উদযাপন করে বাঙালি পরিবারের অসম্পূর্ণ অথচ সুন্দর জীবনের ছন্দ । এই ধারাবাহিকটির প্রযোজনায় ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড । ধারাবাহিকটি পরিচালনা করছেন রাজীবকুমার বিশ্বাস, যিনি 'অমানুষ', 'পাগলু', 'বিক্রম সিংহ', 'খোকা 420', 'মজনু', 'বিন্দাস', 'অমানুষ 2'র মতো সব ছবি বানিয়েছেন । গল্পে গভীরতা এনেছেন লেখক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় । একঝাঁক তারকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে এই ধারাবাহিক ।
ধারাবাহিকে মানালি দে ওরফে শান্তির স্বামী জয়ন্তর ভূমিকায় অভিনয় করছেন সব্যসাচী চৌধুরী । প্রবীণ অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করছেন দাদুর চরিত্র অনাবদ্যের ভূমিকায় । উল্লেখ্য, বেশ অনেকদিন পর আবার বাংলা ধারাবাহিকে দেখা যাবে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে । 'ব্যোমকেশ'-এর পর আর কোনও বাংলা ধারাবাহিকে দেখা যায়নি তাঁকে । এরপর 'মীরাক্কেল'-এ বিচারকের আসনে থাকলেও ধারাবাহিক করেননি তিনি । ওদিকে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় 'মুকুট'-এর পর প্রায় বছর তিনেক ব্রেক নিলেন বাংলা ধারাবাহিক থেকে । আর ফিরছেন রীতিমতো চেনা অবতারে ।