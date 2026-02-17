ভালোবেসে ভালো থাকার গল্প নিয়ে আসছে 'সাত পাকে বাঁধা'

ভালোবেসে ভালো থাকার গল্প নিয়ে আসছে 'সাত পাকে বাঁধা'
শুভ ও শাওনের ভালোবাসার গল্প নিয়ে আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সাত পাকে বাঁধা' । এই গল্পে জুটি হিসেবে দেখা যাবে রাহুল মজুমদার এবং সম্পূর্ণা রক্ষিতকে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সাত পাকে বাঁধা'। এই নামে আগেও ধারাবাহিক এসেছিল এই চ্যানেল থেকেই । এবার আরও একবার । তবে, গল্পটা আগের থেকে একেবারে অন্যরকম । চ্যানেলে ধারাবাহিকের প্রোমো হাজির হয়েছে আগেই ।
গরিবের ছেলে আর ধনীর মেয়ে গল্পের কেন্দ্রে । গল্পটা এরকম, গরিব পরিবারের ছেলে শুভ দাদা, বউদি, মা, বাবা-সহ অনেককে নিয়ে থাকে । সমস্যা, অভাব থাকলেও আনন্দে বাঁচে তারা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে । তার বাড়ির সামনেই আছে এক প্রাসাদ সমান বাড়ি । সেখানে বিলাস, বৈভবের কোনও অভাব নেই । আছে ভালোবাসার অভাব । এই বাড়িরই মেয়ে শাওন ।
কথায় বলে, বাবারা মেয়েকে বেশি ভালোবাসে । আর মেয়েরা বাপ-সোহাগী হয় । সেখানে শাওনের বাবা একেবারে অন্যরকম । মেয়ে খেতে বসে বিষম খেলে তার বাবা তাকে পিঠ চাপড়ানোর বদলে খাওয়া থামিয়ে উঠে যায় । পোষ্যকে মেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে শাওনের বাবা । শাওন কি তার সৎ মেয়ে নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও গল্প? সেটা ধারাবাহিক শুরু হলেই জানা যাবে ।
শাওন বিলাসবহুল জীবন কাটালেও তার জীবনে ভালোবাসা নেই । বাড়িতেও সে অনাদরেই থাকে । অন্যদিকে শুভ সামান্য বিষম খেলে বাড়ির সবাই ছুটে আসে । তারা গরীব হলেও ভালোবাসার কমতি নেই । এমন অবস্থায় দু'জনের মন কী করে এক সুতোয় বাঁধা পড়বে, কীভাবে জুড়ে যাবে তাদের জীবন বা আদৌ জুড়ে যাবে কি না তা জানা যাবে 'সাত পাকে বাঁধা' ধারাবাহিকে ।
শুভর চরিত্রে দেখা যাবে রাহুল মজুমদারকে । শাওনের চরিত্রে অভিনয় করবেন নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিত । অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন দেবদূত ঘোষ, চান্দ্রেয়ী ঘোষের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা । তবে কবে থেকে এই ধারাবাহিক শুরু হবে সেটা এখনও জানানো হয়নি চ্যানেলের তরফে । তাই অপেক্ষাই কাম্য ।
উল্লেখ্য, রাহুল মজুমদার বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় নাম । বাংলা ধারাবাহিকে তাঁর চাহিদা বিপুল । একইসঙ্গে রাহুল দক্ষ ক্রিকেটার । সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগে 'বেঙ্গল টাইগার্স' দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় তিনি । এই ধারাবাহিকে নতুন নায়িকার সঙ্গে তাঁর জুটি কতটা পোক্ত হয় সেটাই এখন দেখার ।