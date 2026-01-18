মহিলা বাসচালক ও পুরুষ নার্সের গল্প নিয়ে আসছে 'ভালোবাসার রং-রুট'

মহিলা বাসচালক ও পুরুষ নার্সের গল্প নিয়ে আসছে 'ভালোবাসার রং-রুট'
পুরুষ নার্সের চরিত্রে দেখা যাবে ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে ৷ আর মহিলা বাসচালকের ভূমিকায় থাকছেন মিষ্টি সিংহ রায় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 12:56 PM IST
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: আরও একটি অন্য ধারার গল্প নিয়ে আসছেন প্রযোজক সুশান্ত দাস । তাঁর এবারের গল্পের নায়িকা বাস চালক । আর নায়ক নার্স । খুব শীঘ্রই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসবে ধারাবাহিক 'ভালোবাসার রং-রুট' । পেশা যে কোনও লিঙ্গ মানে না, তার আরও এক উদাহরণ তৈরি করতে প্রস্তুত সুশান্ত দাস ।
'ভালোবাসার রং-রুট'-এর নায়িকা রুপাই বাস চালায় । নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে । সংসার চালাতে কাকার কাছ থেকে স্টিয়ারিং হাতে নেয় রুপাই । সে মনে করে ছেলেরা যদি বাস চালাতে পারে মেয়েরা কেন নয় ? ওদিকে, ডাক্তারির পড়া শেষ করতে না পারায় পুরুষ নার্স হয়ে গিয়েছে গল্পের নায়ক রেহান । সে মানুষের সেবা করতে চায় । তাই তার দাবি মেয়েরা সেবা করতে পারলে ছেলেরা কেন নয় ?
এই ধারাবাহিক চিরাচরিত প্রথাকে ভাঙতে চাইছে । গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র রুপাই আর রেহানের নির্ভেজাল প্রেমের গল্পও এই ধারাবাহিকের রসদ । এবার কীভাবে তাদের দেখা হয়, কোনদিকে বয়ে চলে তাদের সম্পর্ক, তা এই সময়ের কলকাতার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে । রেহানের চরিত্রে ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, রুপাইয়ের ভূমিকায় মিষ্টি সিংহ রায় ।
অভিনেতা ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "খুব ইন্টারেস্টিং । কারণ আমার মনে হয় এর আগে বাংলা সিরিয়ালে এরকম স্বাদের গল্প আসেনি । এখানে প্রথম দুটো কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্যরকমের পেশাতে নিজেদের দেখাবে । আমার কথা যদি বলি, আমি রেহান । সে পুরুষ নার্স। আমরা যখনই নার্সের কথা বলি তখন একটা মেয়ের কথাই ভাবি । এক্ষেত্রে দেখা যায় উলটোটা । সে ছোট থেকে ডাক্তার হতে চেয়েছিল । কিন্তু কিছু পারিবারিক কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি । সে নিজের কাজে যথেষ্ট পটু । খুব ভালো বোঝে নিজের কাজটা । সে আত্মবিশ্বাসী । নিজের মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে । কাজের জায়গায় সহকর্মীদের মাতিয়ে রাখে । সকলের খেয়াল রাখে ।"
ইন্দ্রনীল আরও বলেন, "আমাদের ধারাবাহিকের ট্যাগলাইন-'সেবা করার অধিকার শুধু কি মেয়েদের?' এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সেবা করার অধিকার শুধু মেয়েদের না, ছেলেদেরও । সুশান্ত দা'র সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ । দুর্দান্ত লেখক সুশান্ত দা । আবার কাজ করতে পারছি, তাই খুব ভালো লাগছে । আমাদের প্রোমো শুটিং হয়ে গিয়েছে । ওয়ার্কশপ করছি । যতদিন যাচ্ছে চরিত্রটা নিয়ে আরও জানতে পারছি । যত জানছি তত ভালো লাগছে ।"