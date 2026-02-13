ETV Bharat / entertainment

ভালোবাসার দিনে ওটিটিতে নতুন সিরিজ 'খানিকটা প্রেমের মতো'

এই সিরিজ আবর্তিত পাহাড়ের কোলে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে । উজান আর মোহনা অর্থাৎ গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র একে অপরের প্রেমে পড়ে ।

কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: ভালোবাসা দিবসে প্ল্যাটফর্ম এইটে আসছে নতুন রোম্যান্টিক কমেডি 'খানিকটা প্রেমের মতো'। রাহুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসছে এই ওয়েব সিরিজ ।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে দর্শকের জন্য আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'খানিকটা প্রেমের মতো'। রম-কম ঘরানার এই নতুন ওয়েব সিরিজটি বানিয়েছেন রাহুল মুখোপাধ্যায় । ভালোবাসার অন্য সংজ্ঞা বহন করবে এই ওয়েব সিরিজ, এমনটাই দাবি নির্মাতাদের ।

জানা গিয়েছে, এই সিরিজ আবর্তিত হয়েছে পাহাড়ের কোলে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে । উজান আর মোহনা অর্থাৎ গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র একে অপরের প্রেমে পড়ে । কিন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে তারা উপলব্ধি করে যে, তারা একে অপরের জন্য সঠিক নয় । এমন উপলব্ধির পর তাদের দু'জনের বিচ্ছেদ হয় ।

তবে তাদের ব্রেকআপের পর মোহনার বান্ধবী শ্রেয়া ও উজানের দাদা প্রিয়ম প্রেমে পড়ে। নিজেদের সম্পর্ক শুরু হওয়ার পাশাপাশি তারা দু'জন চেষ্টা চালিয়ে যায় উজান ও মোহনার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে । পুরো গল্পই এগোবে কৌতুকের মোড়কে রোম্যান্টিক গল্পের হাত ধরে । এমন গল্প সচরাচর চোখে পড়ে না ওয়েব সিরিজে । রাহুল চিরকালই ভালোবাসার গল্প বুনতে সিদ্ধহস্ত । তা সে 'কিশমিশ' হোক বা 'দিলখুশ'।

রাহুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই সিরিজে উজানের চরিত্রে দেখা যাবে রাহুল দেব বোসকে । মোহনার চরিত্রে মেঘা চৌধুরী । শ্রেয়ার চরিত্রে থাকবেন আভেরী সিংহ রায় ও প্রিয়মের চরিত্রে থাকবেন দুর্বার শর্মা প্রমুখ । 'প্ল্যাটফর্ম 8'-এ 14 ফেব্রুয়ারি থেকে মোট সাতটি পর্বে আসবে রাহুল মুখোপাধ্যায়ের নতুন এই সিরিজ । পার্শ্বচরিত্রে ঋষভ চক্রবর্তী, মৌপিয়া গোস্বামী, অয়ন ভট্টাচার্য, দেবী সাহা প্রমুখ রয়েছেন । এই সিরিজে গান একটা বড় দায়িত্ব পালন করবে । গাইবেন ঐশ্বর্য সেন, ঋষভ চক্রবর্তী, শিলাজিৎ চক্রবর্তী, উৎসা সাহার মতো নতুন গায়ক-গায়িকারা ।

রাহুল মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "খানিকটা প্রেমের মতো আমার খুব পার্সোনাল একটা কাজ । গোটা টিমের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত । একইসঙ্গে প্রযোজক প্রিয়াঙ্কা বরদিয়ার সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে ।"

রাহুল দেব বসু বলেন, "উজান চরিত্রটার মধ্যে আমরা অনেকেই নিজেকে খুঁজে পাব, বিশেষ করে যারা খুব গভীরে গিয়ে কারওকে ভালোবাসে কিন্তু লড়াই করে বোঝাপড়া আর বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে । এটা নিছকই একটা প্রেমের কাহিনি নয়, অনুভবের কাহিনি ।" 'খানিকটা প্রেমের মতো' সিরিজের কাহিনি সদীপ ভট্টাচার্যের, চিত্রনাট্য লিখেছেন অরিত্র সেনগুপ্ত এবং সায়ন্তন ধারা ।

