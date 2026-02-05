নাম বদলে ফেললেন দেবলীনা কুমার ! কী আছে 'সুলভ কমপ্লেক্স'-এ?
এই ছবি পরিচালনা করেছেন শ্রীকান্ত রায় ও অর্ক রায় । জুটিতে দেখা যাবে দেবলীনা কুমার ও অর্পণ ঘোষালকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: নিত্যদিনের কঠিন বাস্তবকে সামনে রেখে বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'সুলভ কমপ্লেক্স'। যে সময়ে ধর্ম নিয়ে লড়াইয়ে মেতে উঠেছে একদল মানুষ, সেই সময়ে দাঁড়িয়েই বাংলা ছবিতে হিন্দু-মুসলিমের প্রেম কাহিনি নিয়ে আসছে 'ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন'। ভালোবাসা এবার বেড়ে উঠবে কোনও স্কুল, কলেজ, অফিস কিংবা পার্ক বা রেস্তরাঁতে নয় । প্রেম দানা বাঁধে এক সুলভ কমপ্লেক্সে । সেখান থেকেই এক পাগল প্রেমিকের জন্ম হয় ।
এই গল্প এক ফতেমার প্রতিমা হয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের । মুসলিম বলে কেউ যদি কারওর বাড়িতে রান্নার কাজ না দেয়, তাই নিজের নাম বদলে কাজ টিকিয়ে রাখে ফতেমা । তাকে ঘিরে এলাকাতে নানা রকম ফিসফাস । কারও চোখে সে বিপজ্জনক, কারও চোখে সে অস্বস্তিকর । এরপর একদিন সকলের সামনে আসে তার আসল পরিচয় । সে আসলে প্রতিমা নয়, ফতেমা । অর্থাৎ তার ধর্ম আলাদা ।
এই ফতেমার চরিত্রে দেবলীনা কুমার । আর তার পাগল প্রেমিকের ভূমিকায় রয়েছেন অর্পণ ঘোষাল । ফতেমা পরিশ্রমী । দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে । কিন্তু অবজ্ঞা আর অপমান তার নিত্যসঙ্গী । নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন রাখাই তার বেঁচে থাকার কৌশল । তার এই লুকোচুরিময় জীবনে আসে এলাকারই ছেলে বাপন, সে কাজ করে একটি সুলভ শৌচালয়ে । সে আবিষ্কার করে প্রতিদিন একটি মেয়ে আসে তার সুলভ শৌচালয়ে । পোশাক বদলায় আর তারপর হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে যায় ব্যাগ কাঁধে । বাপনের কৌতূহল বাড়ে মেয়েটিকে ঘিরে । আর এখান থেকেই গল্পের শুরু ।
সে একদিন ফতেমাকে সাহায্য করতে গিয়ে শোনে তার জীবনের কথা । যে কথায় মিশে আছে শুধুই দারিদ্র্য, একাধিক কাজের চাপ, আর দিনের পর দিন দ্বৈত পরিচয়ে বেঁচে থাকার ক্লান্তি । মায়া হয় বাপনের । আর সেই মায়া থেকেই জন্ম নেয় ভালোবাসা, সহজ কথায় 'হিন্দু-মুসলিমের প্রেম', যা নিয়ে 'সেকুলার কান্ট্রি'তে আজও সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে । ওদের সম্পর্কে বাধ সাধে বাপনের মা । ওদের প্রেমের অন্যতম বাধা হল ভিন্ন জাত । কারণ সমাজ মেনে নেবে না এই প্রেম । পরিচয় প্রকাশ্যে আসায় কাজ হারায় ফতেমা । ভেঙে পড়ে সেই মেয়ে । তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখায় বাপন ।
হিন্দু-মুসলমানের প্রেম নিয়ে যখন আপত্তি, তখন কবীর বাপন হতে চায় প্রেমিক বাপন । এরপর একদিন ফুটপাথের পাশে এই প্রেমিকযুগল খুলে বসে একটি ছোট খাবারের দোকান 'দিল মাঙ্গে বিরিয়ানি' । এই দোকান শুধু পেট ভরানোর জায়গা নয় । এটা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ভাষা, জাতভেদের বিরুদ্ধে ঠান্ডা প্রতিবাদ সর্বোপরি ভালোবাসার চিহ্ন । বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ফিল্মের এই নতুন জুটিকে দিব্যি মানিয়েছে । দু'জনের চলন বলনেই আছে ছাপোষা মধ্যবিত্তের চিহ্ন, আর এটাই চরিত্রদুটিকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে ।
ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত এই ছবির পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীকান্ত রায় ও অর্ক রায় । গল্প লিখেছেন অর্ক রায় । 'সুলভ কমপ্লেক্স' আসলে প্রেমের গল্পে মোড়া একটা অস্বস্তিকর সময়ের দলিল । 8 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে 'সুলভ কমপ্লেক্স' ।