বাংলা বিনোদনের সুদিন ফেরাতে টলিপাড়ায় নতুন কমিটি, কারা রয়েছেন?

বাংলা বিনোদনের সুদিন ফেরাতে টলিপাড়ায় নতুন কমিটি, কারা রয়েছেন?
Bengali Film Industry
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 9:49 AM IST
কলকাতা, 18 জুন: বাংলা বিনোদনের সুদিন ফেরাতে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে ১৯ জনের কমিটি গড়ে তোলা হল। আগামীতে টলিপাড়ার কাজ স্বচ্ছ ও সঠিক পথে পরিচালিত করতেই গড়ে উঠল এই কমিটি। আগামীতে ফেডারেশন ও গিল্ডের কাজ কোন পথে এগোবে তা কমিটির সদস্যরাই সকলে মিলে ঠিক করবেন বলে স্থির হয়েছে বৈঠকে।
কারা রয়েছেন কমিটিতে?
1. রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মাননীয় বিধায়ক
2. পাপিয়া অধিকারী, মাননীয় বিধায়ক
3. রুদ্রনীল ঘোষ, মাননীয় বিধায়ক
4. হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় বিধায়ক
5. প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা
6. দীপক অধিকারী (দেব), মাননীয় সাংসদ
7. যিশু সেনগুপ্ত, অভিনেতা
উল্লেখ্য, টলিপাড়ার অন্দরে চলা দীর্ঘদিনের অস্থিরতা কাটাতে গত 8 জুন রাজ্যের প্রশাসনিক সদরে বসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের একাধিক সমস্যা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কার্যপ্রণালী নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পরেই গড়ে ওঠে এই কমিটি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তারকা-বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং পাপিয়া অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডাঃ সুব্রত গুপ্ত সহ ডিরেক্টর অফ ফিল্মস এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের একাধিক শীর্ষ আমলা।
জানা গিয়েছে, এবার থেকে সমস্ত হল বুকিংয়ের জন্য একটি ‘অভিন্ন আবেদন পদ্ধতি’ চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা গোটা প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করবে। পাশাপাশি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলোকেও নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। তবে বৈঠকের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি ছিল টলিপাড়ার সংগঠন ‘ফেডারেশন’ এবং বিভিন্ন গিল্ডের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে। নথিতে স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, ফেডারেশনের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থায় যদি দ্রুত পেশাদারিত্ব এবং স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা না যায়, তবে গোটা চলচ্চিত্র শিল্প এক বিপুল আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্টুডিয়ো পাড়ার সাধারণ কলাকুশলীরা।
নথিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ফেডারেশন এবং গিল্ডগুলো আসলে 1926 সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন মেনে নথিভুক্ত। তাই আগামীদিনে এর যেকোনও পরিবর্তন আনতে হলে সম্পূর্ণ আইনসম্মত উপায়ে এবং সরকারি নিয়ম মেনে এগোতে হবে। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বর্তমান পরিকাঠামোই বহাল থাকবে। তবে এর আইনি অবস্থান স্পষ্ট করতে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তলব করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে বিধায়কদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।