নেটফ্লিক্স আনল পাকিস্তানি অরিজিনাল সিরিজ, ফের পর্দায় ফাওয়াদ-মাহিরা ম্যাজিক
Fawad Khan-Mahira Khan Netflix's Series:ফের একবার ফাওয়াদ ও মাহিরা জুটি বেঁধেছেন একসঙ্গে ৷ নতুন ওয়েব সিরিজ ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে ৷ কবে থেকে দেখা যাবে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 4:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: নেটফ্লিক্সে আসতে চলেছে প্রথম পাকিস্তানি অরিজিনাল সিরিজ 'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ৷ চলতি বছর 4 ডিসেম্বর দর্শকদের সামনে আসছে নতুন এই সিরিজ ৷ ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খান অভিনীত এই রোমান্টিক ড্রামাটিতে পাকিস্তানের আরও অনেক জনপ্রিয় তারকাকে দেখা যাবে। ফারহাত ইশতিয়াকের লেখা একই নামের বেস্টসেলিং উর্দু উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিরিজটিতে প্রেম, বিচ্ছেদ, ক্ষমা এবং আত্ম-আবিষ্কারের মতো বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।
মমিনা দুরাইদের সৃষ্টি ও প্রযোজনায় নির্মিত এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন সানাম সাঈদ, আহাদ রাজা মীর, হানিয়া আমির, হামজা আলী আব্বাসী, ইকরা আজিজ, মায়া আলী, বিলাল আশরাফ, খুশহাল খান, নাদিয়া জামিল, ওমাইর রানা এবং সামিনা আহমেদ।
'জো বচে হ্যায় সং সমেট লোর প্রেক্ষাপট
সিরিজটির গল্প আবর্তিত হয়েছে হার্ভার্ডের আইন বিভাগের ছাত্র সিকন্দরকে ঘিরে, যার জীবন একটি মর্মান্তিক ঘটনার পর পুরোপুরি বদলে যায়। এই ঘটনা তাকে মানসিকভাবে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দেয়। পরবর্তীতে ইতালিতে তার দেখা হয় লিজার সঙ্গে-প্রতিভাবান এই শিল্পী নিজেও ব্যক্তিগত নানা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।
তাদের পথ যখন একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়, তখন শুরু হয় এক নতুন যাত্রা ৷ যেখানে প্রেম, সম্পর্ক এবং মানসিক টানাপোড়েনের নানা দিক উন্মোচিত হয়। সিরিজটিতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে অতীতের অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে এবং অন্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে। এর প্রচারণামূলক প্রচারণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, গল্পটি তিনটি প্রজন্ম এবং ছয়টি প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে গঠিত। আন্তর্জাতিক পরিসরে সিরিজটি 'অল দ্য লাভ আওয়ার হার্টস ক্যারি' (All the Love Our Hearts Carry) শিরোনামে মুক্তি পাবে।
ফারহাত ইশতিয়াকের জনপ্রিয় উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিরিজ
'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ফারহাত ইশতিয়াকের একই নামের উর্দু উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। গল্পটি প্রথম 2009 সালে 'খাওয়াতিন ডাইজেস্ট'-এ প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে2013 সালে বই আকারে মুক্তি পায়। ফারহাত ইশতিয়াক 'হামসফর', 'বিন রোয়ে' এবং 'ইয়াকিন কা সফর'-এর মতো জনপ্রিয় সব গল্প লেখার জন্য পরিচিত ৷ নেটফ্লিক্সের এই সিরিজের মাধ্যমে প্রযোজক মমিনা দুরাইদের সঙ্গে তাঁর সৃজনশীল কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে ৷ মমিনা দুরাইদ এর আগেও ফারহাত ইশতিয়াকের বেশ কয়েকটি সফল গল্পের রূপান্তরে কাজ করেছেন।
ফাওয়াদ খান-মাহিরা খান ফের একসঙ্গে
এই সিরিজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ফের একবার পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খানকে ৷ টেলিভিশন শো 'হামসফর'-এ একসঙ্গে অভিনয়ের মাধ্যমে এই দুই তারকা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, যা ভারতের দর্শকদেরও নজর কেড়েছিল। পরবর্তীতে তাঁরা 2025 সালের রোমান্টিক সিনেমা 'নিলুফার' এবং 'দ্য লিজেন্ড অফ মওলা জাট'-এ একসঙ্গে পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন।
পাকিস্তানি বিনোদন শিল্পের জন্য বড় পদক্ষেপ
2023 সালের অগস্ট মাসে ঘোষিত 'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' পাকিস্তানের বিনোদন শিল্পের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সিরিজটি নেটফ্লিক্সের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিভাগের উদ্যোগে তৈরি এবং এর প্রযোজনায় রয়েছে 'মমিনা দুরাইদ ফিল্মস'। সাধারণত অনেক পাকিস্তানি টেলিভিশন নাটক লাইসেন্সিং চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছায় ৷ কিন্তু এই সিরিজটি সরাসরি 'নেটফ্লিক্স অরিজিনাল' হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এর চিত্রগ্রহণ হয়েছে পাকিস্তান, ইতালি এবং আমেরিকায়। এই প্রকল্পটি পাকিস্তানি অভিনেতা ও পরিচালকদের জন্য এক বড় সুযোগ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে তাঁরা বৈশ্বিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন।