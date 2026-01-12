নাটকের মঞ্চে নেতাজি ! বিশেষ চরিত্রে রূপঙ্কর-চৈতালি-সুদীপ, রয়েছে আরও চমক

ETV Bharat / entertainment

নাটকের মঞ্চে নেতাজি ! বিশেষ চরিত্রে রূপঙ্কর-চৈতালি-সুদীপ, রয়েছে আরও চমক

বেহালার শরৎ সদনে মঞ্চস্থ হবে নাটক 'ফেরার'।

netaji-jayanti-2026-singer-rupankar-bagchi, Chaitali Lahiri, Sudip Mukherjee-play-vital-role-in-drama-ferar
নাটক 'ফেরার' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 4:03 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 4:11 PM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: দেখতে দেখতে উপস্থিত আরও একটা 23 জানুয়ারি। ক্যালেন্ডারের পাতায় 'নেতাজি জয়ন্তী'। দিনটাকে ঘিরে ভারতীয়দের আবেগের অন্ত নেই। আর তাই বারবারই বড় এবং ছোটপর্দায় ঘুরে ফিরে এসেছেন মহামানব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। বাদ পড়েনি মঞ্চও । আরও একবার তাঁর জীবনের টুকরো দলিল মঞ্চস্থ হতে চলেছে, তাঁর জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে। আগামী 18 জানুয়ারি বেহালার শরৎ সদনে মঞ্চস্থ হবে নাটক 'ফেরার'। সময় দুপুর 3টে। তার আগে বাঘাযতীনের নিরঞ্জন সদনে চলল পুরোদমে মহড়া।

নাটকটি গৌরব দত্তর লেখা। নির্দেশনায় দেবদাস ঘোষ। সম্পাদনা, সঙ্গীত ভাবনাও তাঁরই। উল্লেখ্য, এই প্রথম কোনও নাটকের জন্য সঙ্গীত পরিচালনা করলেন নির্দেশক দেবদাস ঘোষ। 'কৃষ্টি পটুয়া' এবং 'পর্ণশ্রী বহুমুখী কালচারাল সোসাইটি'র যৌথ প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হবে এই নাটক। অভিনয়ে রূপঙ্কর বাগচী, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, চৈতালি লাহিড়ী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। মঞ্চে নেতাজির ভূমিকায় দেখা যাবে চিরঞ্জিত ঘোষকে ৷ অন্যদিকে, মঞ্চ কাঁপাবেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী ৷ তাঁকে দেখা যাবে ওটেন সাহেব ও জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকায়। মেহবুব খান এবং সাহেব ট্রটের চরিত্রে সুদীপ মুখোপাধ্যায়। গান্ধীজি এবং শাহনওয়াজ খানের ভূমিকায় দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

নাটকের মহড়া (Special Arrangement)

নির্দেশকের কথায়, "আজকের প্রজন্ম নেতাজির মতো মানুষদের কথা কেবল বইয়ের পাতায় কিছুটা তথ্য মারফত জানতে পারে। আমাদের প্রজন্ম এহেন দেশনায়কদের পড়ার বই পেরিয়ে নিজেদের মধ্যে যাপন করত। এই দেশপ্রেমিকদের আত্মবলিদানে দেশ স্বাধীন হয়েছে। নেতাজির মতো মানুষরা দিয়ে গিয়েছেন শুধু। পাননি কিছুই। আজকের নেতারা খুব সহজেই অনেককিছু পেয়ে যান। এই প্রজন্ম টেলিভিশন খুললে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদেরই দেখে। তাদেরকে একটু চেনানোর চেষ্টা নেতাজিকে।"

শরৎ সদনে মঞ্চস্থ হবে নাটক 'ফেরার' (Special Arrangement)

দেবদাসের কথায়, "এই নাটকে গুমনামী বাবার রেফারেন্সও আছে। আছে গান্ধীজির সঙ্গে নেতাজির সম্পর্কের রসায়ণ। তাঁদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব থাকলেও ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সম্মান। সেই দিকটাও উঠে আসবে 'ফেরার'-এ। সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্ক, ওরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে থাকত তাও উঠে আসবে নাটকে। এই নাটকটা নিয়ে আমরা চার বছর ধরে প্রস্তুতি চালাচ্ছি। সব কিছু ঠিকঠাকমতো না হলে মঞ্চে আনব না বলে ঠিক করেছিলাম। আমাদের প্রথম শো হতে চলেছে 18 জানুয়ারি বেহালা শরৎ সদনে।"

নাটকের মঞ্চে নেতাজি ! (Special Arrangement)

পরিচালকের কথায়, এই নাটকে বহু নতুন মুখ অভিনয় করেছেন, যাঁরা হোমমেকার। জীবনে কখনও তাঁরা নাটক করেননি। তিনি জানান, সময় বড় নির্মম। অস্তিত্বকে বিস্মৃতির চোরাবালিতে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে চলে যায়, নির্বিকার। কিন্তু কালের এই সর্বগ্রাসী টান উপেক্ষা করে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। বর্তমানকে অতীত হতে দেখে, কখনো বিকৃত, কখনো অতিরঞ্জিত। তেমনি এক মানুষের সুভাষ থেকে নেতাজি হয়ে ওঠার কিংবদন্তী নাটক 'ফেরার'। দেশভাগের বিশ্বাসঘাতকতা, স্বাধীনতার প্রহসন আর কালের উপহাসে এক আত্মবিস্মৃত জাতির কাছে শুধু একটি নাম আর ছুটির হিসেব হয়ে ওঠার যন্ত্রনা 'ফেরার'। 'ফেরার' ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং এক সম্ভাব্য ইতিহাসের পর্যালোচনা মাত্র।

