নেপালে শুটিং করতে গিয়ে আটকে খরাজ মুখোপাধ্যায়, সস্ত্রীক কেমন আছেন অভিনেতা?

নেপালে শুটিং করতে গিয়ে আটকে খরাজ মুখোপাধ্যায়, সস্ত্রীক কেমন আছেন অভিনেতা?
অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আচমকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অভিনেতাকে ফোন পাওয়া যায়নি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 9:48 AM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: নেপালে হঠাৎই নেমে এসেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। নেপালের চিন সীমান্ত লাগোয়া রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বানের (Flash Flood) তাণ্ডবে ধূলিসাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা। খবর, সেখানে শুটিং করতে গিয়ে আটকে পড়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। নেপালে ‘শিকারি’-র শুটিং করতে গিয়েছেন খরাজ। তাঁর সঙ্গে রয়েছন তাঁর স্ত্রীও। অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আচমকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অভিনেতাকে ফোন পাওয়া যায়নি।
তবে, খরাজ পুত্র তমোঘ্ন (বিহু) মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি এবং তাঁর বাবা-মা দুজনেই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছেন। বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। মাও সঙ্গে রয়েছেন বলেই জানিয়েছেন অভিনেতা। তমোঘ্ন আরও জানিয়েছেন বিপর্যয় যেখানে ঘটেছে, সেখান থেকে অনেকটাই দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন তাঁর বাবা-মা। তবে দুর্যোগের কারণে যানবাহন, বিমান চলাচলে রয়েছে বিপুল সমস্যা। সেই কারণেই ফিরতে খানিক দেরি হচ্ছে বলে জানান তিনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তাঁরা দ্রুত কলকাতায় ফিরে আসবেন বলে জানান তমোঘ্ন।
উল্লেখ্য, নেপালের আচমকা হড়পা বানে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ। জলের প্রবল স্রোত নেপাল-চীন সীমান্তে আছড়ে পড়ে ৷ তলিয়ে যায় একাধিক গ্রাম ৷ এপি (AP)-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেপালি কর্মকর্তাদের তথ্যমতে 300-এরও বেশি বিদেশি নাগরিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না; এদের মধ্যে অন্তত 47 জন মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। নিখোঁজ শতাধিক। আটকে পড়া মানুষের মধ্যে অন্তত 105 জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহকে ফোন করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন৷