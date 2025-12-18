ETV Bharat / entertainment

হাতে 'ক্যান্ডি' নিয়ে অশ্লীল নাচ নেহার ! গালি দাও কিন্তু... পাল্টা জবাব টনির

নেহা কক্করের 'ক্যান্ডি শপ' (candy shop neha kakkar)-এ গানের কথা ও ইঙ্গিতপূর্ণ নাচের স্টেপের জন্য সমালোচনার ঝড় নেটপাড়ায় ৷

neha-kakkar-gets-backlash-for-candy-shop-song-internet-calls-it-cheap-and-vulgar
নেহা কক্করের 'ক্যান্ডি শপ' নিয়ে বিতর্কের ঝড় (গানের দৃশ্য)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 11:24 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 11:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর: ভেবেছিলেন, বছর শেষে দুর্দান্ত একটা গান উপহার দেবেন দর্শকদের ৷ যা 2025-এর সেরা গান হিসাবে ভালোবাসা পাবে সকলের ৷ কিন্তু হল ঠিক তার উল্টোটা ৷ ক্যান্ডি শপ (Candy Shop) গানের কারণে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন নেহা কক্কর (Neha Kakkar faces backlash) ৷ সঙ্গে সমালোচিত তাঁর ভাই টনি কক্করও ৷ নেটিজেনদের মতে এই গান ভীষণ চিপ ও নোংরা ৷ পাশাপাশি, অভিযোগ উঠেছে কুরুচিপূর্ণ নাচের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে তারকা ভাই-বোন কে-পপ শিল্পীদের নকল করার চেষ্টা করেছেন ৷ ভাইরাল গান নিয়ে মুখ খুলেছেন টনি কক্কর ৷

নেটপাড়ায় সমালোচনা (candy shop neha kakkar reaction)

নেহা সম্প্রতি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে 'ক্যান্ডি শপ' গানটির জন্য কাজ করেছেন ৷ যা 15 ডিসেম্বর সোশাল মিডিয়ায় মুক্তি পেয়েছে। গানটি গেয়েছেন টনি কক্কর এবং নেহা কক্কর। গানটির কথা ও অশ্লীল নাচের কারণে তা খুব তাড়াতাড়ি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । যে কারণে গানটি অনলাইন আসার পরেই সমালোচনার মুখে পড়ে। অনেক শ্রোতা এই গানের ইঙ্গিতপূর্ণ সুর এবং নাচে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷

এক নেটিজেনের লিখেছেন, "নেহা কক্কর নিজেকে একজন কিউট কোরিয়ান কুইন মনে করেন ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "নেহা কক্কর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করেছেন ৷ নিজেকে যৌন আবেদনময়ী দেখানোর জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেছেন ৷" আবার কারোর মতে, নেহা ও টনির গান বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছে ৷ আর এক নেটিজেন লিখেছেন, "টনি কক্করের গান মানেই 2 মিনিটের গানে একটি শব্দ 100 বার বলা। একটা পর্যায়ে এটি অসহ্য হয়ে উঠছে। নেহা কক্কর কিউট এবং হট দেখানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে বিরক্তিকর দেখায়।"

কেউ নেহাকে ঢিনচ্যাক পূজার সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, "ঢিনচ্যাক পূজার লেভেলে নেহা নিজের গানের প্রতিভাকে নিয়ে এসেছেন ৷ 7-8 বছর আগেও তাঁর গান ভারতীয় সঙ্গীত চার্টে ট্রেন্ড করত ৷" আবার কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, নেহার গানের টেস্ট নিয়েও ৷ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "নেহা কক্করের কী হয়েছে ? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ? তিনি কি কে-পপ ভাইব দেওয়ার চেষ্টা করছেন ?"

ট্রোলের জবাব টনির

বৃহস্পতিবার গান নিয়ে ট্রোলিং হওয়ার পর জবাব দিয়েছেন টনি ৷ তিনি ইন্সটা স্টোরিতে বলেন, "মজা আসছে সকলের মন্তব্য পড়ে ৷ এটা পপ মিউজিক ৷ ট্রোল তো হবেই একটা নির্দিষ্ট স্তরে ৷ অনেক দর্শক আছেন ৷ ব্যবসার বিষয়টাও তো নজরে রাখতে হবে ৷ আর কোনও গানে টাকা লাগাতে গেলে বা প্রোডিউস করতে গেলে সেই টাকা এই রকম গান থেকেই আসে ৷ সকলকে ধন্যবাদ ৷ আরও ভাইরাল করো ৷ এই গানটা নিয়ে কথা বলো, গালিগালাজ করো, যা ইচ্ছে করো ৷ শুধু ভিউজ চাই আমার ৷" মজার বিষয় মাত্র তিনদিনে এই গানের ভিউজ ছাড়িয়ে গিয়েছে তিন মিলিয়নেরও বেশি ৷ ফলে ট্রোলিং থেকেই যে নেহা-টনি ব্যবসা করতে চাইছেন তা স্পষ্ট ৷

উল্লেখ্য, মাত্র চার বছর বয়সে নেহা কক্কর তাঁর পরিবারের আয়ের পরিপূরক হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভজন গাইতে শুরু করেন। তিনি ইন্ডিয়ান আইডলের দ্বিতীয় সিজনে অংশগ্রহণ করেন এবং দশম স্থান অধিকার করেন। নেহা সাম্প্রতিক বছরগুলোর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু হিন্দি গান গেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে আঁখ মারে, দিলবর, হাউলি হাউলি, মোরনি বনকে এবং আরও অনেক গান। বর্তমানে তাঁকে গানের রিয়েলিটি শো-তে বিচারক হিসেবেও দেখা যায়।

চলতি বছরের শুরুতে মেলবোর্নে কনসার্টের মঞ্চে নেহার কান্নায় ভেঙে পড়ার একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তিনি খবরের শিরোনামে উঠে আসেন ৷ অভিযোগ ছিল, তিনি গানের কনসার্টে তিন ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছন ৷ এরপরেই দর্শকদের রোষের মুখে পড়েন তিনি ৷ ফের একবার ক্যান্ডি শপ গানের কারণে নেটিজেনদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন নেহা কক্কর ৷

Last Updated : December 18, 2025 at 11:38 AM IST

TAGGED:

TONY KAKKAR
CANDY SHOP SONG VIRAL
CANDY SHOP SONG TROLLED
নেহা কক্কর ক্যান্ডি শপ গান
NEHA KAKKAR ON CANDY SHOP SONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.