বিয়েবাড়ির মেজাজে ‘বিয়ে ফিয়ে নিয়ে’র প্রচার, বিয়ে ঘিরে অচেনা গল্প এবার বড় পর্দায়

বিয়েবাড়ির মেজাজে ‘বিয়ে ফিয়ে নিয়ে’র প্রচার, বিয়ে ঘিরে অচেনা গল্প এবার বড় পর্দায়
Biye Fiye Niye Bengali Movie: পরিচালকের মতে, বিয়ের জাঁকজমক আর উৎসবের আড়ালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সামাজিক ইস্যু চাপা পড়ে যায়। অপ্রকাশিত কথাই তুলে ধরা হবে সিনেমায়৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: পরিচালক অঞ্জন দত্তের পুত্র নীল দত্তর পরিচালনায় এবার একঝাঁক নতুন মুখ বড় পর্দায়। বিয়ের প্রচলিত জাঁকজমকের বাইরে গিয়ে আধুনিক প্রজন্মের ভাবনা, সম্পর্কের টানাপড়েন এবং নানা সামাজিক ট্যাবুকে পর্দায় তুলে ধরবে নীল দত্তর প্রথম ছবি 'বিয়ে ফিয়ে নিয়ে'।
বাঙালি জীবনে বিয়ে মানেই গান, নাচ, খাওয়াদাওয়া, আলোর রোশনাই আর উৎসবের আমেজ। কিন্তু এই রঙিন আয়োজনের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে নানা দ্বন্দ্ব, আবেগ, না-পাওয়া এবং সামাজিক ট্যাবু। বিয়েকে ঘিরে সেই অচেনা গল্পগুলিই এবার বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক নীল দত্ত। অঞ্জন দত্ত-পুত্রের প্রথম পরিচালিত ছবির নাম ‘বিয়ে ফিয়ে নিয়ে’। আর প্রথম ছবিতেই বড় সুখবর! প্যারিসের Gange Sur Seine Paris Film Festival-এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রিমিয়ার হতে চলেছে এই ছবি। আগামী 10 থেকে 14 নভেম্বরের মধ্যে প্যারিসে ছবিটি দেখার সুযোগ পাবেন দর্শক।
একঝাঁক নতুন মুখকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই সামাজিক ছবি। অভিনয়ে রয়েছেন শ্রীময়ী ঘোষ, অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলকারিয়া হাশমি, অনুষা বিশ্বনাথন, শাওন চক্রবর্তী, অর্ঘ্য রায়, সাশ্রীক গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনিরুদ্ধ গুপ্ত। ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বর্তমান প্রজন্মের বিয়ে নিয়ে ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্পর্কের সমীকরণ। ছবির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে নীল দত্ত বলেন, "বাঙালি পরিবারে বিয়ের বিষয়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে ছয়ের দশক, সাতের কিংবা আটের দশকের বিয়ের সঙ্গে এখনকার প্রজন্মের বিয়ে এক নয়। সময় বদলেছে, মানসিকতাও বদলেছে। কিছু সামাজিক ট্যাবুও জুড়েছে, যেগুলো আজও আমাদের ঘিরে রয়েছে। আমার মনে হয়েছে এই ছবি যেমন আধুনিক, তেমনই প্রয়োজনীয়।"
পরিচালকের মতে, বিয়ের জাঁকজমক আর উৎসবের আড়ালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং সামাজিক ইস্যু চাপা পড়ে যায়। 'বিয়ে ফিয়ে নিয়ে' সেই অপ্রকাশিত কথাগুলিই সামনে আনতে চায়। বিয়ে সম্পর্কে আজকের তরুণ-তরুণীদের ধারণা কী, সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যাশা কতটা বদলেছে, সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে তাঁদের সংঘাত কোথায়—ছবির গল্পে উঠে আসবে এমনই নানা প্রসঙ্গ। নীলের কথায়, "রঙচঙে জাঁকজমক আর হইচইয়ের আড়ালে অনেক সমস্যা, অনেক ইস্যু চাপা পড়ে থাকে। ‘বিয়ে ফিয়ে নিয়ে’ সেই চাপা পড়া গল্পগুলোই সামনে নিয়ে আসবে।"
ছবিটিকে কেবল বাংলা ভাষার গণ্ডিতে আটকে রাখতে চাননি পরিচালক। বরং বিষয়বস্তু এবং ভাষার মেলবন্ধনে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছেও পৌঁছে দিতে চান তিনি। নীলের কথায়, "ছবিতে অনেকটাই ইংরেজি ভাষা রয়েছে। তাই ছবিটিকে আমি শুধু বাংলা নয়, গ্লোবাল ছবি বলতে চাই।"
ছবির নেপথ্যেও রয়েছে এক মজার গল্প। বাবা অঞ্জন দত্তর একাধিক ছবিতে সুর দিয়েছেন নীল। কিন্তু পুত্রর প্রথম পরিচালিত ছবিতে যেন ঘটেছে ভূমিকা বদল। এবার ছেলের ছবির গানের কথা লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। একটি গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি, পাশাপাশি একটি গানের সুরও বেঁধেছেন। শুধু অভিনয় নয়, ছবির নেপথ্য কলাকুশলীদের মধ্যেও রয়েছেন একাধিক নতুন মুখ। চিত্রনাট্য লিখেছেন উষ্ণক বসু, নীল দত্ত, শাওন চক্রবর্তী এবং অর্ণব ঘোষ। সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে রয়েছেন অরিত্র চৌধুরী। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন অঞ্জন দত্ত এবং নীল দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় নীল দত্ত এবং গীতিকার হিসেবে রয়েছেন অঞ্জন দত্ত।
সম্প্রতি এক বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় ছবির প্রচারে হাজির হয়েছিল গোটা টিম। সেখানে কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা। সব মিলিয়ে প্রথম ছবিতেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন নীল দত্ত। এবার দেখার, বিয়ের চেনা উদ্যাপনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অচেনা সামাজিক গল্প কতটা ছাপ ফেলতে পারে দর্শকের মনে।