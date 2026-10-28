চলতি বছর পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, বিবেকের 'অপারেশন সিঁদুর' সিনেমার ইনিই কি প্রধান মুখ ?

চলতি বছর পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার, বিবেকের 'অপারেশন সিঁদুর' সিনেমার ইনিই কি প্রধান মুখ ?
Operation Sindoor movie: খবর, পরিচালক বিবেক, সত্য ঘটনা অবলম্বনে তাঁর পরবর্তী সিনেমা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য প্রধান অভিনেতা কে হবেন তা খুঁজে নিয়েছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: প্রখ্যাত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর আসন্ন সিনেমা 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor) সিনেমায়, মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে কাকে ? এমন প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই ঘুরছিল অনুরাগীদের মনে ৷ খবর, নির্মাতারা তাদের সিনেমার জন্য প্রধান অভিনেতা কে হবেন তা খুঁজে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই এই অভিনেতার ঝুলিতে এসে জাতীয় পুরস্কার ৷ জানেন কোন অভিনেতাকে দেখা যেতে পারে 'অপারেশন সিঁদুর' সিনেমায় ?
শোনা যাচ্ছে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ মুখ্যচরিত্রে নজর কাড়তে পারেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান ৷ বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি বিবেক অগ্নিহোত্রীর নতুন সিনেমা 'অপারেশন সিঁদুর'-এ অভিনয় করতে চলেছেন ৷ সিনেমাটি উপস্থাপনা করছে টি-সিরিজ (T-Series) এবং 'আই অ্যাম বুদ্ধ প্রোডাকশনস' (I Am Buddha Productions)।
খবর, বিবেক অগ্নিহোত্রীর আসন্ন সিনেমা 'অপারেশন সিঁদুর'-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কার্তিক আরিয়ান চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সিনেমাটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে.জে.এস. 'টাইনি' ধিলনের লেখা বই 'অপারেশন সিঁদুর: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অব ইন্ডিয়াজ ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান' (Operation Sindoor: The Untold Story of India's Deep Strikes Inside Pakistan)-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। যদিও, কার্তিক কিংবা পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কথা ঘোষণা করেননি ৷
উল্লেখ্য, বিবেক অগ্নিহোত্রী চলতি বছরের মার্চ মাসে সোশাল মিডিয়ায় এই প্রজেক্টের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে, সিনেমাটির কাহিনি পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নির্মাতা আরও জানিয়েছেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় এবং ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে সিনেমাটি তৈরি করা হচ্ছে।
এই প্রকল্পের ঘোষণা করার সময় বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেছিলেন, "ভূষণ কুমার এবং আমি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য হাত মিলিয়েছি। এটি এমন একটি ঘটনা, যা উপমহাদেশে নিরাপত্তার সংজ্ঞাকে বদলে দিয়েছিল এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত প্রতারণাকে ফাঁস করে দিয়েছিল। সিনেমাটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে.জে.এস. 'টাইনি' ধিলনের লেখা বই 'অপারেশন সিঁদুর: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ ইন্ডিয়াজ ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি।"
পোস্টে, তিনি আরও বলেছেন, "পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরে উদ্ভূত ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় পরিচালিত বিস্তৃত গবেষণার উপর ভিত্তি করে, এই গল্পটি বাস্তব জীবনে নিহিত। এর উদ্দেশ্য কেবল সত্যের মুখোমুখি হওয়া।"
পরিচালক বিবেক বলিউডে পরিচিত 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস', 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস', 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার' এবং 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর মতো সিনেমা পরিচালনার জন্য । অন্যদিকে, কার্তিক আরিয়ানের বেশ কয়েকটি কাজ রয়েছে পাইপলাইনে । তাঁকে করণ জোহর এবং মহাবীর জৈন প্রযোজিত 'নাগজিলা' ছবিতে দেখা যাবে, যা 2027 সালের 12 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে ৷ তারপর শ্রীলীলার বিপরীতে অনুরাগ বসু পরিচালিত সিনেমাতেও দেখা যাবে ৷ সিনেমার নাম ঠিক না হলেও তা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা 2027 সালের 30 এপ্রিল ৷ এছাড়াও কার্তিকের ঝুলিতে রয়েছে আনিস বাজমির 'ভুল ভুলাইয়া 4' এবং করণ জোহরের 'কালিয়া' ।