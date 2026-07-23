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'আজ আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে'- দিল্লির ছাত্র আন্দোলন দেখে কেন গর্ব অনুভব পরিচালক অঞ্জনের ?

এক ভিডিয়ো বার্তায় অঞ্জন বলেন, "দিল্লির যন্তরমন্তরে যা ঘটছে এবং শিক্ষার্থীরা যে দাবির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা অত্যন্ত যৌক্তিক। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।"

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দিল্লির ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সরব পরিচালক অঞ্জন দত্ত (পিটিআই/সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 11:09 AM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তর যখন সারা দেশের আলোচ্য বিষয়, তখন বাংলার শিল্পীরাও প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ৷ শ্রীলেখা মিত্র, ঋদ্ধি সেনের পর এবার দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক অঞ্জন দত্ত ৷

কিছুদিন আগেই 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন পরিচালক অঞ্জন ৷ চালচিত্র এখন সিনেমার জন্য সেরা ছবি বিভাগে তিনি এই পুরস্কার পান ৷ এরমধ্যেই দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের আগুন ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ এই পরস্থিতিতে বুধবার এক ভিডিয়ো বার্তায় অঞ্জন বলেন, "দিল্লির যন্তরমন্তরে যা ঘটছে এবং শিক্ষার্থীরা যে দাবির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা অত্যন্ত যৌক্তিক। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।"

পরিচালক বলেন, "আমি কখনোই কোনও ধরনের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের ওপর আস্থা রাখিনি। মানে, দলীয় রাজনীতিতে আমার কখনোই বিশ্বাস ছিল না। আমি কোনো দলের সদস্য হইনি, কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিইনি বা কোনও মিছিলেও অংশ নিইনি। ছাত্রজীবন থেকেই আমি এসব থেকে দূরে থেকেছি। আমার বয়স এখন 73 বছর ৷ ... অনেক কিছুই দেখেছি জীবনে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডায় কখনোই বিশ্বাস করিনি। আমি অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী; আমি ব্যক্তির শক্তিতে বিশ্বাস করি, সমষ্টির শক্তিতে নয়। কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, দিল্লির যন্তরমন্তরে যা ঘটছে এবং শিক্ষার্থীরা যে দাবির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তা অত্যন্ত যৌক্তিক। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।"

তিনি আরও বলেন, "আমি নির্বাচিত সরকারের ওপর আস্থা রাখি। আমি সংবিধানে বিশ্বাস করি এবং এখনও করি। যখন দেখি যে আমার দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী-হয়তো লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এমন একটি বিষয়ের জন্য ন্যায়বিচার চাইছে যা অত্যন্ত পবিত্র, আর তা হল শিক্ষা ৷ যখন তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছে এবং তা করছে গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও অহিংস উপায়ে তখন আমাকে তাদের কুর্নিশ করতেই হয়। একজন ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভারতীয় হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এমন একটি দেশে বাস করতে পেরে আমি গর্বিত যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটে চলা কোনও অবিচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও অহিংস উপায়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। আমি তাদের সবাইকে কুর্নিশ জানাই এবং অসংখ্য ধন্যবাদ দিই।"

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TAGGED:

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অঞ্জন দত্ত দিল্লি ছাত্র আন্দোলন
ANJAN DUTT JANTARMANTAR PROTEST

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