সিনেমার পোস্টার আঁকা থেকে রূপালি পর্দার 'গোলাম-ই-মুস্তফা' ! নানা পাটেকরের জীবনের অজানা তথ্য
Nana Patekar Death News: একবেলার খাবার আর কিছু পয়সার জন্য ছোটবেলায় সাইনবোর্ড আঁকতেন ৷ ইচ্ছা ছিল আন্ডারওয়ার্ল্ডে যোগ দেওয়ার ৷ জানুন অজানা নানা পাটেকরকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 12:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা নানা পাটেকর তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় এবং স্পষ্টভাষী স্বভাবের জন্য পরিচিত। তবে রূপালি পর্দার বাইরে তাঁর বাস্তব জীবন ছিল আরও অনেক বেশি চমকে ভরা-অনুপ্রেরণাদায়ক। মাত্র 75 বছর বয়সে আচমকাই হৃদরোগে আক্রন্ত হয়ে প্রয়াত জনপ্রিয় এই অভিনেতা ৷ শৈশব কেটেছে চরম কষ্টে ৷ পরবর্তী সময়ে সিলভার স্ক্রিনের তারকা হলেও যাপন করেছেন সাদামাটা জীবন ৷ এক নজরে জেনে নেওয়া যাক 'নানা'র জীবনের নানা অজানা কথা ৷
কষ্টকর শৈশব-সিনেমার পোস্টার আঁকা:
নানা পাটেকরের শৈশব কেটেছিল চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। মাত্র 13 বছর বয়সে পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে তিনি স্কুল শেষে প্রায় 8 কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে সিনেমার পোস্টার পেইন্টিং ও সাইন বোর্ড আঁকার কাজ করতেন। এর বিনিময়ে তিনি একদিনের হিসাবে মাত্র 35 টাকা পেতেন এবং একবেলা খাবার পেতেন ৷ জানা যায়, নানা পাটেকর তাঁর চমৎকার আঁকার দক্ষতার কারণে মুম্বই পুলিশের জন্য স্কেচ আর্টিস্ট (Sketch Artiste) হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি অপরাধীদের বর্ণনা শুনে সন্দেহভাজনদের অবিকল স্কেচ তৈরি করে দিতেন, যা বহু জটিল অপরাধের তদন্তে পুলিশকে সরাসরি সাহায্য করেছিল।
আন্ডারওয়ার্ল্ডে যোগদানের ইচ্ছা:
একবার এক সাক্ষাৎকারে নানা পাটেকর জানিয়েছিলেন, তিনি যদি অভিনেতা না হতেন, তাহলে আন্ডারওয়ার্ল্ড-এ যোগ দিতেন ৷ তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, অভিনয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ না থাকলে হয়তো তিনি অপরাধ জগতের (আন্ডারওয়ার্ল্ড) পথে পা বাড়াতেন। আলাপচারিতায় নিজের উগ্র মেজাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পাটেকর বলেছিলেন, "আমি যদি অভিনেতা না হতাম, তবে আন্ডারওয়ার্ল্ডেই থাকতাম। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত নিশ্চিত। অতীতে আমি অনেক মারামারিতে জড়িয়েছি, যার মধ্যে কয়েকটির কথা এখন আর আমার মনেও নেই। মানুষ একসময় আমাকে ভয় পেত। আমি খুব একটা কথা বলতাম না, বরং আমার কাজের মাধ্যমেই সব প্রকাশ পেত।"
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ:
1990 সালে নানা পাটেকর ভারতীয় টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যোগ দেন। তাঁর পরিচালিত 'প্রহার: দ্য ফাইনাল অ্যাটাক' সিনেমায় একজন সেনা কর্মকর্তার চরিত্রের প্রস্তুতির জন্য তিনি প্রায় তিন বছর কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। 1999 সালের ঐতিহাসিক কারগিল যুদ্ধের সময় তিনি অভিনয় জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে সরাসরি মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি নানা পাটেকর একজন অত্যন্ত দক্ষ রাইফেল শুটার ছিলেন। তিনি ভারতের মর্যাদাপূর্ণ 'জিভি মভলঙ্কর রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায়' অংশ নিয়ে পুরস্কারও জিতেছিলেন।
কৃষকদের ত্রাতা:
কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও নানা পাটেকর তাঁর মায়ের সঙ্গে মুম্বইয়ের একটি অতি সাধারণ ফ্ল্যাটে থাকতেন। 2015 সালে মহারাষ্ট্রে খরা ও ঋণের কারণে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরের সঙ্গে যৌথভাবে Naam Foundation গড়ে তোলেন। একবার নিজের জন্য দেড় কোটি টাকা দামের গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত বাতিল করে সেই পুরো অর্থ তিনি খরাপীড়িত অসহায় কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকী, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সহায়তায় তিনি যা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর এবং হৃদয়স্পর্শী। 'ওয়েলকাম' খ্যাত এই তারকা তাঁর মোট উপার্জনের প্রায় 90 শতাংশই দাতব্য কাজে-মূলত খরা-কবলিত কৃষকদের সহায়তায় দান করেছেন।
তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতা:
ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নানা পাটেকরই একমাত্র অভিনেতা, যিনি তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতার এক অনন্য রেকর্ড গড়েছেন। তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে সেরা অভিনেতা (Best Actor), সেরা পার্শ্ব অভিনেতা (Best Supporting Actor) এবং সেরা খলনায়ক (Best Villain)—এই তিনটি ভিন্ন রূপেই ফিল্মফেয়ার ট্রফি নিজের নামে করেছেন, যা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো অভিনেতা অর্জন করতে পারেননি।
প্রথম সন্তানের অকাল মৃত্যু
নানা পাটেকরের বাবা দিনকর পাটেকর 1979 সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর ঠিক 2-3 বছরের মধ্যেই নানা হারান তাঁর প্রথম সন্তানকে ৷ নানা পাটেকর ও তাঁর স্ত্রী নীলকণ্ঠী পাটেকরের বড় ছেলের নাম ছিল দূর্বাসা ৷ দূর্বাসা জন্মের পর থেকেই অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শরীরে বেশ কিছু শারীরিক জটিলতা ছিল এবং তাঁর একটি চোখে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ছিল (তিনি এক চোখে দেখতে পেতেন না)। মাত্র আড়াই বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নানার প্রথম সন্তান মারা যায় ৷ পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে নানা পাটেকর অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের এক অপরাধবোধের কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার বড় ছেলে জন্ম থেকেই অসুস্থ ছিল। যখন আমি তাকে দেখতাম, আমার খুব খারাপ লাগত। আমি নিজের অজান্তেই ভাবতাম-মানুষ কী ভাববে? নানার এমন সন্তান হয়েছে? আমি তখন এটা ভাবিনি যে ওই ছোট্ট শিশুটি নিজে কী অনুভব করছে, শুধু ভাবতাম লোকে কী বলবে।" নিজের এই চিন্তাভাবনার জন্য নানা সারা জীবন এক ধরণের গ্লানিতে ভুগেছেন।
চমৎকার রাঁধুনি নানা
সিনেমার সেটে বা বাড়িতে নানা পাটেকর একজন অসাধারণ রাঁধুনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সহ-অভিনেতা পরেশ রাওয়াল একবার মজার ছলে বলেছিলেন যে, নানার রান্নার হাত এতটাই দুর্দান্ত ছিল যে সেটে তাঁর রান্না করা খাবার খাওয়ার লোভ কেউ সামলাতে পারতেন না। এমনকি মজার এক ঘটনায় নানা একজন প্রযোজককে দিয়েও থালাবাসন মাজিয়ে নিয়েছিলেন!
সত্যজিৎ রায়ের ইচ্ছা
খুব কম মানুষই জানেন যে, অস্কারজয়ী বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় নানা পাটেকরের অভিনয়ের ভীষণ বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি নানার প্রগাঢ় ও বাস্তবসম্মত অভিনয়শৈলী দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নানাকে মূল চরিত্রে রেখে একটি সিনেমা পরিচালনা করার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবে নানা কারণে সেই প্রজেক্টটি আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি।
লাইমলাইট থেকে দূরে খামারবাড়ির জীবন
মুম্বইয়ের অন্ধেরিতে একটি অতি সাধারণ 1-বিএইচকে ফ্ল্যাটে বসবাস করার পাশাপাশি লোনাভলার কাছে নানার 14 একরের একটি বিশাল খামারবাড়ি (Farmhouse) ছিল। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি মুম্বইয়ের কোলাহল ছেড়ে এই খামারবাড়িতেই বেশি সময় কাটাতেন। সেখানে তিনি নিজে ধান ও গম চাষ করতেন, সেই ফসল বাজারে বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ কৃষকদের তহবিলে দান করতেন এবং নিজের খামারের গরু, বলদ ও পোষ্য কুকুরদের দেখাশোনা করে এক নিভৃত জীবন পার করেছেন।
শখ ও পছন্দ :
প্রিয় খাবার: মাটন, মালাই কাবাব, চিংড়ি ও মাছের ঝোল
প্রিয় অভিনেত্রী: স্মিতা পাতিল ও মাধুরী দীক্ষিত
প্রিয় রঙ: সাদা
প্রিয় শখ: রান্না করা, লেখালেখি ও সমাজসেবামূলক কাজ
প্রিয় গন্তব্য: লন্ডন
প্রিয় গায়িকা: লতা মঙ্গেশকর
ভারতীয় সিনেমায় নিজের বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে যিনি অনন্য অবদান রেখেছেন, সেই নানা পাটেকার অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করেন। তাঁর কাছে সিনেমা কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটা এমন এক শিল্পমাধ্যম যাতে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি নিজেকে 'রাগী মানুষ' হিসেবে পরিচয় দিলেও, অভিনয় জগতে তাঁর অবদান এমন এক উচ্চতায় রয়েছে যা সাধারণ মানুষের জন্যও অনুকরণীয়। যদিও তাঁর সফরনামা খুব একটা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না, তবুও 'শূন্য' থেকে 'নায়ক' হয়ে ওঠার এই কাহিনি সকলের কাছেই অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি একজন তারকা ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রকৃত তারকা-সত্তা ফুটে ওঠে তাঁর মহৎ সব কাজের মধ্য দিয়ে। আসলে, নানা পাটেকর মানবতার এক জীবন্ত উদাহরণ।