নানা পাটেকরের মৃত্যু ! কী বললেন 'মি টু' আন্দোলনের চর্চিত মুখ তনুশ্রী দত্ত ?
Nana Patekar death news: বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর বিমানবন্দরে বসে প্রতিক্রিয়া তনুশ্রী দত্তের ৷ কী বললেন তিনি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 2:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: একটা সময় গিয়েছে, যখন 'মি টু' আন্দোলনে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ ৷ নানা পাটেকর এবং তনুশ্রী দত্তকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ভারতীয় বিনোদন জগতের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম এবং সবচেয়ে আলোচিত আইনি ও সামাজিক বিবাদের রূপ নিয়েছিল। আজ, বর্ষীয়ান সেই অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী ৷ সোশাল মিডিয়ায় কী প্রতিক্রিয়া তনুশ্রীর ?
বৃহস্পতিবার, 8 অক্টোবর 75 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নানা পাটেকর। অভিনেতার প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন অনেক তারকাই ৷ নজর ছিল অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের দিকেও ৷ অবশেষে, ইন্সটা স্টোরিতে এই বিষয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি জানান যে অভিনেতার মৃত্যুর খবর শুনেছেন ৷ তবে লক্ষ্নৌতে তাঁর কাজ রয়েছে তাতেই বেশি মনোযোগ দিতে চান। প্রয়াত নানা পাটেকরের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানান পাশাপাশি এ-ও স্বীকার করেন যে তাঁর মৃত্যুতে ঠিক কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত, তা নিয়ে তিনি কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন।
এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লক্ষ্নৌ যাওয়ার পথে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক ভিডিয়োতে তনুশ্রী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, দিনের কর্মসূচি আগেই তাঁর পেশাগত কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিক করা হয়েছিল এবং তিনি নিজের কাজের ওপরই মনোনিবেশ করতে চান।
তনুশ্রী বলেনস "আমি খবরটা শুনেছি। আজ আমার কাজের দিন। একটা অনুষ্ঠানের জন্য আমি লক্ষ্নৌ যাচ্ছি এবং আমি সেদিকেই মনোযোগ দিতে চাই।" তিনি আরও জানান যে, খবরটি এমন এক সময়ে এল যা তাঁকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে ফেলেছে ৷ তিনি বলেন, "এমন সব ঘটনা ঘটার জন্য দিনটা সত্যিই অদ্ভুত, কারণ লক্ষ্নৌতে আমার একটা বড় অনুষ্ঠান রয়েছে। এটা আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"
নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর সংবাদ মাধ্যমের যে মনোযোগের বিষয়টি তিনি আঁচ করতে পারছিলেন, সে নিয়েও তনুশ্রী কথা বলেন। তিনি জানান, তাঁর পরিকল্পনা ছিল সোশাল মিডিয়ায় লাইভ করা এবং নিজের কাজ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পোস্ট করা ৷ কিন্তু এখন তিনি চিন্তিত যে, আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়তো পুরোপুরি ওই অভিনেতার মৃত্যু এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার দিকেই সরে যাবে। তিনি বলেন, "আমার ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত, তা বুঝে নেওয়ার পরই আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানাব। 'শয়তানের মৃত্যু' হয়েছে ৷ তবে হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।" তনুশ্রী ভিডিয়োতে পাটেকরের সরাসরি নাম করেননি, তবে তার মৃত্যুর খবর প্রকাশের কয়েক ঘন্টা পরেই তাঁর এই মন্তব্য এসেছে। পরে তিনি বিমানবন্দর এবং তার ফ্লাইট থেকে ভিডিয়ো-সহ লক্ষ্নৌতে তাঁর জার্নির ঝলক শেয়ার করেছেন।
তনুশ্রী ও নানা পাটেকরের 2018 সালের বিতর্ক
বিতর্কের মূল ঘটনাটি ঘটেছিল 2008 সালে, 'হর্ন ওকে প্লিজ' (Horn 'Ok' Pleassss) সিনেমার একটি বিশেষ আইটেম গানের শুটিং সেটে ৷ শুটিংয়ের সময় পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন তনুশ্রী ৷ অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত অভিযোগ করেছিলেন যে, গানটির শুটিং চলাকালীন প্রবীণ অভিনেতা তাঁর অত্যন্ত কাছাকাছি আসেন এবং নাচের স্টেপ শেখানোর বাহানায় তাঁকে অশালীন ও আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করেন। এই ঘটনার পর তনুশ্রী শুটিং সেট ছেড়ে নিজের ভ্যানে চলে যান ৷ পরবর্তীতে তাঁর বাবার সঙ্গে শুটিং সেট ছাড়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, ওই সময়ে সেটের বাইরে কিছু রাজনৈতিক কর্মীর মাধ্যমে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর ও আক্রমণ করা হয়েছিল।
ঘটনাটি 2008 সালের হলেও, দীর্ঘ 10 বছর পর 2018 সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তনুশ্রী দত্ত নতুন করে এই ঘটনার বিবরণ দেন। বিশ্বজুড়ে চলমান #MeToo আন্দোলনের আবহে তনুশ্রীর এই সাহসী বক্তব্য ভারতের বিনোদন জগতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও পাটেকর অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন এবং তনুশ্রীর অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছিলেন ৷
75 বছর বয়সে প্রয়াত নানা পাটেকর
এদিন, ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে (কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট) অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসকদের মতে, ভোর 4টে 20 মিনিটের দিকে তাঁকে গোয়ার ডোনা পাওলার মণিপাল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা প্রায় 45 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ধরে তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান কিন্তু তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভোর 5টা 20 মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অভিনেতার মৃত্যুতে সিনে জগতে নেমেছে শোকের ছায়া ।
পুনেতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আশিস শেলার জানিয়েছেন, মারাঠি থিয়েটার এবং মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্রে পাটেকারের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।