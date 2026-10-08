নানা পাটেকরের মৃত্যুতে আবেগঘন মিঠুন! পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবে-কোথায় হবে অভিনেতার শেষকৃত্য ?

নানা পাটেকরের মৃত্যুতে আবেগঘন মিঠুন! পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবে-কোথায় হবে অভিনেতার শেষকৃত্য ?
Mithun Chakraborty on Nana Patekar death: নানা পাটেকরের মৃত্যুতে মর্মাহত মিঠুন! বন্ধুর স্মৃতিচারণায় আবেগঘন মহাগুরু ৷ কখন-কোথায় হবে অভিনেতার শেষকৃত্য ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 1:50 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 8 অক্টোবর: বলিউডের দুই ভিন্ন ধারার কিংবদন্তি অভিনেতা-মিঠুন চক্রবর্তী এবং নানা পাটেকর । এই দুই তারকা তাঁদের দীর্ঘ সিনে কেরিয়ারে কাজ করেছেন মাত্র একটি সিনেমাতেই ৷ কিন্তু সিনে দুনিয়ার বাইরেও এক গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল মিঠুন-নানার মধ্যে ৷ শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নানা পাটেকর ৷ বন্ধুর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন অভিনেতা মিঠুন ৷ পাশাপাশি, জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হবে অভিনেতা নানা পাটেকরকে ৷ কখন-কোথায় হবে শেষকৃত্য সম্পন্ন ?
নানার স্মৃতিতে আবেগতাড়িত মিঠুন
আলিপুরদুয়ারে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেতা ৷ সেখানে নানা পাটেকর-এর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মিঠুন বলেন, "আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন ৷ আমার ভীষণ ভীষণ কষ্ট হয়েছে ওর মৃত্যুর খবর শুনে ৷ আমার কাছের বন্ধুদের মধ্যেও উনিও একজন ছিলেন ৷ খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন ৷ সকলকে সাহায্য করতেন ৷ অনেকেই বলতেন, উনি ভীষণ রাগী ৷ কিন্তু রাগ তখনই আসে যখন কেউ অর্গানাইজ হয় না ৷ সে তো রাগ আমারও আসে ৷ আমরা 'সাগর সঙ্গম' সিনেমায় কাজ করেছি ৷ তবে সিনেমার বাইরেও আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল ৷"
উল্লেখ্য, 1988 সালে দুলাল গুহ পরিচালিত পারিবারিক অ্যাকশন-ড্রামা 'সাগর সঙ্গম' সিনেমায় নানা পাটেকরের সঙ্গে কাজ করেছিলেন মিঠুন ৷ সিনেমাটিতে মিঠুনের চরিত্র ছিল 'গোপি' নামের এক চোরের, যে পরবর্তীতে তার জীবন পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, নানা পাটেকর অভিনয় করেছিলেন 'রামু ওস্তাদ' চরিত্রে ৷ যে একজন অপরাধী এবং গোপিকে (মিঠুন) ছোট থেকে অপরাধের জগতে বড় করে তোলে।
সিনেমায় মিঠুনের শান্ত ও সংবেদনশীল অভিনয়ের বিপরীতে নানার রুক্ষ ও তীব্র অভিনয় দারুণ এক ভারসাম্য তৈরি করেছিল। বিশেষ করে ছবির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে তাঁদের মুখোমুখি সংঘাত দর্শকরা পর্দায় উপভোগ করেছিলেন ৷ মাল্টি-স্টারার ছবিটিতে মিঠুন ও নানা ছাড়াও ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা, রাখী গুলজার, পদ্মিনী কোলহাপুরে এবং অনিতা রাজ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন বাপ্পি লাহিড়ী।
অভিনেতা নানা পাটেকররে শেষকৃত্য কবে-কোথায়-কখন ?
প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর বৃহস্পতিবার, গোয়ায় তাঁর বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 75 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অভিনেতার দেহ গোয়া থেকে পুনেতে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সেখানেই তাঁর ছেলে মলহার ও বাকি পরিবারের সদস্যরা থাকেন ৷
#WATCH | Pune, Maharashtra: CEO Naam Foundation Ganesh Thorat says, " ... nana patekar ji was like a father to all of us... he passed away in goa today. this evening, his mortal remains will be kept at his home in donje for people to pay their last respects..." https:="" t.co="" f9utkybmtz<="" p>— ani (@ani) October 8, 2026
জানা গিয়েছে, অভিনেতার খামারবাড়িতে (ফার্মহাউস) শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ৷ জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করা পাটেকারের সংস্থা 'নাম ফাউন্ডেশন'-এর সিইও গণেশ থোরাত বলেন, "আজ বিকেল 5টা নাগাদ অভিনেতার দেহ (পুনেতে) নিয়ে আসা হবে এবং এরপর শেষবারের মতো শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য রাখা হবে। খামারবাড়ির প্রাঙ্গণেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।"
Pune, Maharashtra: The last rites of veteran actor Nana Patekar will be held at 5 PM near his Pune residence, Nanachi Wadi, in the Donaje area. Fans were seen crying and mourning his demise. https://t.co/5GUftDJ4oq— IANS (@ians_india) October 8, 2026
মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আশিস শেলার জানিয়েছেন যে, মারাঠি মঞ্চনাটক এবং মারাঠি ও হিন্দি সিনেমা জগতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পাটেকরকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে শেলার জানান, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।
অভিনেতার শেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে মৃত্যু নিয়ে কথা
VIDEO | Goa: Veteran actor Nana Patekar passes away at 75. Visuals from the last public event the veteran actor attend in Goa last Sunday. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/ZGgWzRMre1— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
অকাল প্রয়াণের মাত্র তিন দিন আগে, গোয়ার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে নানা পাটেকর তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে, সবাইকে একদিন চলে যেতেই হবে এবং "আমি জানি না আগামীকাল আমি এখানে থাকব কি না।" অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে আজ সেই কথাগুলো বারবার ফিরে আসছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ গত ৪ অক্টোবর গোয়ার পানাজির কাছে ডোনা পাওলায় 'সম্রাট ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল'-এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় পাটেকর বলেছিলেন, "আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতেই হবে। আগামীকাল আমি থাকব কি না, তা জানি না। সবার জীবনেই এমন সময় আসে। কিন্তু সেই সময় আসার আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমি কি আমার কাঙ্ক্ষিত কাজটি করতে পারছি? আমি কি তার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করেছি?"
রবিবারের অনুষ্ঠানের পর পাটেকর স্থানীয় একটি দলের সঙ্গে 'শামেল' নামক ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় এবং স্থানীয় শিল্পরীতি 'দেখনি' নৃত্য পরিবেশনেও অংশ নিয়েছিলেন।