তারার দেশে 'ক্রান্তিবীর' অভিনেতা নানা পাটেকর, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী-সিনে তারকাদের
Nana Patekar Death News: গোয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'তিরঙ্গা', 'ক্রান্তিবীর', 'অগ্নি সাক্ষী' খ্যাত অভিনেতা নানা পাটেকর ৷ অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 9:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: ভারতীয় সিনে জগতের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান অভিনেতা নানা পাটেকরের আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বলিউড ও টলিউড ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন ৷ 75 বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'তিরঙ্গা', 'ক্রান্তিবীর', 'অগ্নি সাক্ষী' খ্যাত অভিনেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ তারকাদের ৷ দিলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদির শোকজ্ঞাপন
নানা পাটেকরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "শ্রী নানা পাটেকর জির মতো তীব্রতা, স্বকীয়তা এবং অসামান্য উপস্থিতি খুব কম অভিনেতারই ছিল। তিনি প্রতিটি চরিত্রে অসাধারণ বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং আমাদের এমন সব চরিত্র উপহার দিয়েছেন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মনে রাখবে। স্পষ্টবাদী ও অকপট মতামতের জন্যও তিনি সমাদৃত ছিলেন; নিজের বিশ্বাস বা মতামত প্রকাশ করতে তিনি কখনোই দ্বিধা করতেন না। হিন্দি ও মারাঠি সিনেমায় শ্রী নানা পাটেকরের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রয়াণ এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত অনুরাগীর প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ওম শান্তি।"
Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির শোকজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি মারাঠি ভাষায় আবেগঘন শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছেন।
भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती.— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 8, 2026
এক হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "ভারতীয় সিনেমার অন্যতম দিকপাল ও প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকরের প্রয়াণের খবরটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।" তিনি আরও লেখেন, "নানার সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিজের শক্তিশালী অভিনয়ের জোরে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নানা পাটেকর দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন। সংলাপ বলার নিজস্ব শৈলীর মাধ্যমে তিনি সিনেমায় বহু চরিত্রকে অমর করে রেখেছেন এবং নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রয়াণ ভারতীয় সিনেমার জন্য এক বিশাল ক্ষতি।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের শোকজ্ঞাপন
অভিনেতা নানার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, "ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহান অভিনেতা নানা পাটেকর-জির প্রয়াণ শিল্পজগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।... গুরুতর সামাজিক বিষয় হোক কিংবা হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-তিনি যে চরিত্রেই অভিনয় করেছেন, তাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন।... যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁর সরলতা ও অনাড়ম্বর স্বভাব আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অনুরাগীরা যেন এই শোক সহ্য করার শক্তি পান এবং প্রয়াত আত্মা যেন ঈশ্বরের শ্রীচরণে স্থান লাভ করেন-এই প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।"
भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पांच दशकों तक उन्होंने अपने सहज अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी से दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। गंभीर सामाजिक विषय हों या हास्य-व्यंग्य, उन्होंने जिस किरदार को निभाया, उसे जीवंत बना दिया। 'नाम फाउंडेशन' के माध्यम से सूखे से जूझ रहे किसान परिवारों की सेवा हो या सीमा पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाना, वे ख्याति के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। जब भी उनसे मिलना हुआ, उनकी सरलता व स्पष्टवादिता ने सदैव प्रभावित किया। ईश्वर शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति— Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2026
বলিউড তারকাদের শোকজ্ঞাপন
অভিনেতা অক্ষয় কুমার প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি 'ওয়েলকাম' ও 'হাউসফুল 5'-এ কাজ করার স্মৃতিও তুলে ধরেন ৷ তিনি লেখেন, "নানা জির আকস্মিক প্রয়াণের খবরে সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছি ৷ তিনি ছিলেন সেই বিরল অভিনেতাদের একজন, যাঁকে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কখনোই অতিরিক্ত কিছু করতে হতো না। সেই কণ্ঠস্বর, সেই তীব্রতা, প্রতিটি অভিনয়ে সেই সততা-সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনন্য।"
Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026
2007 সালের কমেডি ছবি 'ওয়েলকাম'-এ পাটেকরের সঙ্গে কাজ করার কথা স্মরণ করেন অক্ষয় ৷ এই সিনেমায় নানা পাটেকরের 'উদয় শেঠি'র চরিত্র আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে দর্শক মনে ৷ অক্ষয় লেখেন, "আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে 'ওয়েলকাম' এবং অতি সম্প্রতি 'হাউসফুল 5'-এ আমরা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। শুটিং সেটের সেই স্মৃতি আমি সবসময়ই নিজের হৃদয়ে ধরে রাখব। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনি আর নেই। সব স্মৃতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে যে কতটা মিস করব, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"
নানা পাটেকরের আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রবি কিষাণ। তিনি নানা পাটেকরকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে অভিহিত করার পাশাপাশি তাঁর সরলতা, বিনয় এবং মাটির কাছাকাছি থাকা ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করেছেন। ইনস্টাগ্রামে নানা পাটেকরের একটি ছবি শেয়ার করে রবি জানান যে, তাঁর প্রয়াণ তাঁর কাছে "ব্যক্তিগত ক্ষতি" এবং ভারতীয় সিনেমা শিল্পের জন্য এক "অপূরণীয় ক্ষতি"। রবি বলেন, "আজ ভোরে নানা পাটেকরজির প্রয়াণের অত্যন্ত মর্মান্তিক খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তারকা হওয়া সত্ত্বেও, নানা জি সর্বদা তারকা-সুলভ আড়ম্বর ও চাকচিক্য থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন।"
नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे #ripnanapatekar https://t.co/r6PtJXzo2X— Ravi Kishan (@ravikishann) October 8, 2026
রবি কিষাণ আরও লেখেন, "মুম্বইয়ের চাকচিক্য ও গ্ল্যামারের মাঝে থেকেও তিনি কখনোই নিজের শিকড় ও মূল্যবোধের কথা ভুলে যাননি। নানা জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আমাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে কথা হতো ৷ তাঁর অভিনয়, সরলতা এবং জীবনদর্শন থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর প্রয়াণ আমার কাছেও এক গভীর ব্যক্তিগত ক্ষতি। নানা পাটেকরজির মৃত্যু ভারতীয় বিনোদন জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শিল্পসত্তা, সরলতা এবং স্মৃতি আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবে। ঈশ্বর যেন তাঁর বিদেহী আত্মাকে নিজের চরণে স্থান দেন এবং তাঁর পরিবার ও তাঁকে ভালোবাসতেন এমন সকলকে এই বিশাল শোক সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন। ওম শান্তি।"
টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে শোকজ্ঞাপন
অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল ও পোস্টার ডিজাইনার একতা ভট্টাচার্যও মহান অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ পাশাপাশি চৈতি ঘোষাল স্মরণ করেন অভিনেতার সঙ্গে কথা বলার এক মুহূর্ত ৷ তিনি লেখেন, "আমাদের দেশের অন্যতম সেরা একজন অভিনেতা...গোয়া থেকে ফেরার পথে একবার বিমানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল...বাংলা ভাষা, চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই মারাঠি থিয়েটার নিয়ে আলাপ হয়েছিল...সেই কথোপকথন নিয়ে আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত ছিলাম।... মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়িই তাঁকে হারালাম!"
একতা লেখেন, "ঘুম থেকে উঠেই এমন এক মর্মান্তিক খবর পেলাম... অন্যতম সেরা একজন অভিনেতা, অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি এক মানুষ। আমাদের শৈশবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হারিয়ে গেল। কী হৃদয়বিদারক এক ক্ষতি!"
উল্লেখ্য, 1951 সালের 1 জানুয়ারি মহারাষ্ট্রে বিশ্বনাথ পাটেকর হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন নানা পাটেকর। অভিনয়ের গভীরতা, সংলাপ বলার ভঙ্গি এবং জটিল ও প্রথা-ভাঙা চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতার জন্য তিনি নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 1978 সালে 'গমন' (Gaman) ছবির মাধ্যমে হিন্দি সিনে দুনিয়ায় তাঁর অভিষেক ঘটে ৷ পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সম্মানিত অভিনেতা হয়ে ওঠেন।
'সালাম বোম্বে!' (Salaam Bombay!) এবং 'পরিন্দা' (Parinda)-র মতো ছবির মাধ্যমে নানা পাটেকর ব্যাপক পরিচিতি ও সাফল্য লাভ করেন। এরপর 'আঙ্গার', 'তিরঙ্গা', 'ক্রান্তিবীর', 'অগ্নি সাক্ষী', 'খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল', 'যশবন্ত', 'আব তক ছাপ্পান', 'অপহরণ' এবং 'রাজনীতি'-র মতো ছবিতে তিনি দুর্দান্ত অভিনয় উপহার দেন। কিংবদন্তি অভিনেতা মারাঠি সিনেমা ও থিয়েটারেও সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনার জগতেও পা রাখেন এবং 1991 সালে 'প্রহার: দ্য ফাইনাল অ্যাটাক' (Prahaar: The Final Attack) ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অবদানের জন্য নানা পাটেকর 2013 সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন। দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ কর্মজীবনে তিনি তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং আরও অনেক মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্রের বাইরেও এই তারকা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য পরিচিত ছিলেন ৷ বিশেষ করে কৃষি-সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।