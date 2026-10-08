42 বছরের বন্ধুত্বে ছেদ ! উদার 'নানা'কে নিয়ে স্মৃতিচারণ অর্জুন চক্রবর্তীর

42 বছরের বন্ধুত্বে ছেদ ! উদার 'নানা'কে নিয়ে স্মৃতিচারণ অর্জুন চক্রবর্তীর
Nana Patekar Death Day:অর্জুন চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকরের ৷ কেমন ছিল বাংলার সঙ্গে 'নানা'র যোগ? জেনে লিখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: হিন্দি ও মারাঠি ছবির অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন নানা পাটেকর। তাঁর অভিনয়ের নিজস্ব ধরন, সংলাপ বলার ভঙ্গি এবং চরিত্রের গভীরে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁকে ভারতীয় সিনেমায় স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছিল। তবে অভিনয় জগতের বাইরেও তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নানা মানবিক অধ্যায়। আর সেই সূত্রেই নানা পাটেকরের সঙ্গে বাংলার সম্পর্কও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
বাংলা চলচ্চিত্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ও অভিনেতার সঙ্গে নানা পাটেকরের পেশাগত ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বয়স প্রায় চার দশক। 1986 সালে এন চন্দ্র পরিচালিত হিন্দি ছবি 'অঙ্কুশ'-এ একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা। সেই ছবির সময় থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু। নানার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অর্জুন চক্রবর্তী।
ইটিভি ভারতকে অভিনেতা বলেন, "হঠাৎ চলে গেল। খুব ডিসিপ্লিনড ছিল। হঠাৎ বুকে ব্যথা। তারপরেই সব শেষ। মেনে নেওয়া বড্ড কঠিন। 'অঙ্কুশ' আমাদের দুজনেরই কেরিয়ার শুরুর দিককার ছবি। তখন আমার বয়স 22 হবে। ওই সময়েই তো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এখন এই বয়সে এসে তো আমরা পরিচিতকে বন্ধু বলি। নানা আর আমি বন্ধু ছিলাম।"
নানা তাঁকে বারবার মুম্বইয়ে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিতেন বলেও জানান অর্জুন। তাঁর কথায়, "আমাকে বারবারই মুম্বইতে থেকে কাজ করতে বলত নানা। বলত, কলকাতায় সেভাবে কাজ পাবি না। এখানে চলে আয়।" শুধু বন্ধুত্ব নয়, নানার মানবিক কাজকর্মের কথাও জানতেন অর্জুন। তাঁর কথায়, "গ্রামের আবহাওয়ার জন্য ফার্ম হাউজ করেছিল। শুধু তাই নয়, কৃষকদের নিয়মিত সাহায্য করত। মহারাষ্ট্রে খরা হয় খুব। প্রচুর কৃষক ওখানে আত্মহত্যা করে। তাদের পরিবারেরও খোঁজ নিত নানা, নিজেই বলেছিল আমায়।"
অর্জুনের কথায় উঠে আসে নানার জীবনযাপনের আর একটি দিক-তাঁর শৃঙ্খলাবোধ। "ভারতীয় সিনেমায় নিজের একটা জায়গা গড়ে তুলেছিল। খুব ডিসিপ্লিনড মানুষ ছিল। এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না আমি। ছেলেটার জন্য খারাপ লাগছে। নানা যদি অসুস্থ থাকত অনেকদিন ধরে, আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এটা কী? দিব্যি মানুষটা গোয়ার বাড়িতে গেল। হঠাৎ বুকে ব্যথা আর চলে গেল?" বলেন অর্জুন।
নানা পাটেকরের সঙ্গে বাংলার যোগ অবশ্য শুধু অর্জুন চক্রবর্তীর বন্ধুত্বে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কিংবদন্তি পরিচালক তপন সিনহার সঙ্গেও কাজ করেছিলেন তিনি। 1988 সালে তপন সিনহার পরিচালনায় 'আজ কা রবিনহুড' ছবিতে অভিনয় করেন নানা। পরবর্তী সময়ে বাংলা ছবির সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তপন সিনহা, মৃণাল সেনের মতো পরিচালকদের কাজের প্রশংসাও করেছিলেন তিনি। বাংলা ছবির অভিনয় এবং গল্প বলার ধরনে যে সূক্ষ্মতা ছিল, তা নানা পাটেকরের নজর কেড়েছিল।
এরপর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষের সঙ্গেও কাজ করেন নানা। 2007 সালে গৌতম ঘোষ পরিচালিত হিন্দি ছবি 'যাত্রা'-য় অভিনয় করেন তিনি। ছবিতে নানা পাটেকর ছাড়াও ছিলেন রেখা ও দীপ্তি নাভাল। ছবিটির সঙ্গে বাংলার সরাসরি যোগ ছিল গৌতম ঘোষের হাত ধরে। নানাকে নিয়ে পরিচালকের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও আপাতত তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।
বাংলার সঙ্গে নানার যোগসূত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তৈরি হয়েছিল 'বেলাশেষে'কে ঘিরে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় এই ছবির হিন্দি রিমেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একসময় নানা পাটেকরের কথা ভাবা হয়েছিল। নানা নিজেও জানিয়েছিলেন, 'বেলাশেষে'-র গল্প তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু গল্প নয়, ছবিটির সাংস্কৃতিক আবহও তাঁকে ভাবিয়েছিল। তাঁর মত ছিল, গল্পের পরিবেশ যদি বাংলাতেই রাখা হয়, তাহলে কলকাতা, বাঙালি পরিবারের আবহ এবং দুর্গাপুজোর মতো বাঙালি সংস্কৃতির উপাদানও থাকা উচিত। অর্থাৎ বাংলার গল্পকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রেও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও আবহকে অক্ষুণ্ণ রাখার গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন।
তাই নানা পাটেকরের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কোনও একটি ছবি কিংবা কোনও একজন পরিচালকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তপন সিনহা থেকে গৌতম ঘোষ, অর্জুন চক্রবর্তী থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-বিভিন্ন সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মানুষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। কখনও তা কাজের সূত্রে, কখনও বন্ধুত্বে, আবার কখনও কোনও বাংলা গল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহে।
বাংলা ছবিতে নিয়মিত মুখ হয়ে ওঠেননি নানা পাটেকর। কিন্তু ভারতীয় সিনেমার দীর্ঘ অভিনয়যাত্রায় বাংলার সঙ্গে তাঁর যে যোগ তৈরি হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর অর্জুন চক্রবর্তীর স্মৃতিতে উঠে আসা উদার, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো 'নানা' সেই সম্পর্ককে আরও মানবিক করে তোলে।