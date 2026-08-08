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গ্লোবালি 6 নভেম্বর মুক্তি পেলেও ওইদিন ভারতে মুক্তি পাবে না 'রামায়ণ' ! তাহলে কবে ?

সোনি পিকচার্স 'রামায়ণ: পার্ট 1'র মুক্তির তারিখ 6 নভেম্বর ঘোষণা করার পর প্রযোজক জানিয়েছেন, রণবীর কাপুর অভিনীত এই ছবি ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে কবে মুক্তি পাবে।

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ভারতে কবে মুক্তি পাবে 'রামায়ণ:পার্ট 1' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 3:49 PM IST

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হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে সোনি পিকচার্স 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান' (Ramayana: Part One) ছবির মুক্তির তারিখ হিসেবে 6 নভেম্বর ঘোষণা করেছিল ৷ মনে করা হয়েছিল যে এটিই হবে ছবির বিশ্বব্যাপী মুক্তির দিন। তবে, প্রযোজক নমিত মালহোত্রা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, ভারতের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি সেদিন মুক্তি পাবে না। ভিন্ন মুক্তির তারিখ বেছে নেওয়ার কারণও জানালেন প্রযোজক ৷

মুম্বইয়ের দাদাসাহেব ফালকে চিত্রনগরীতে নিজের 'প্রাইম ফোকাস স্টুডিয়ো - ফেজ 1'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নমিত জানান যে, ভারতে দীপাবলির সময় 'রামায়ণ' মুক্তি পাবে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, আন্তর্জাতিক পরিবেশনা সংক্রান্ত রীতির কারণেই মুক্তির এই ভিন্নতা রাখা হয়েছে ৷ ভারতে ছবিটি 8 নভেম্বর থেকে দেখা যাবে। নমিত বলেন, "আমরা আন্তর্জাতিকভাবে 6 নভেম্বর ছবিটি মুক্তি দিচ্ছি ৷ কারণ আন্তর্জাতিক পরিবেশনার ক্ষেত্রে সাধারণত শুক্রবারকেই মুক্তির দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দীপাবলিকে সামনে রেখে মুক্তির পরিকল্পনা করছি।"

উল্লেখ্য যে, ভারতেও পঞ্চাশের দশক থেকেই শুক্রবার ছবি মুক্তির রীতি চলে আসছে। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলোর সুবিধা কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই মূলত শুক্রবার ছবির মুক্তি দেওয়ার এই ব্যবস্থা ৷ ভারতীয় সিনেমা জগৎ হলিউড থেকে এই রীতিটিই গ্রহণ করেছিল এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশক হিসেবে যুক্ত হয়েছে সোনি পিকচার্স ৷ তারা এই পৌরাণিক ড্রামা ঘরানার সিনেমা জন্য এক বিশাল মুক্তির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজারে 50 হাজার পর্দায় মুক্তি পাবে ৷ অন্যদিকে ভারতে এটি প্রায় 9 হাজার পর্দায় প্রদর্শিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'রামায়ণ'-এ রয়েছে ভারতজুড়ে সমাদৃত একঝাঁক তারকা শিল্পী ৷ সিনেমায় ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল অভিনয় করছেন। এছাড়াও রয়েছেন অরুণ গোভিল, যিনি আশির দশকের জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিকে রামের চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ৷ তাঁকে রাজা দশরথের ভূমিকায় দেখা যাবে। অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় রয়েছেন রবি দুবে, লারা দত্ত, ইন্দিরা, সোনাল ঝা, শিবা চাড্ডা, কাজল আগরওয়াল, শোভনা, রাকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয় প্রমুখ।

ছবির নির্মাণকাজে যুক্ত রয়েছে বিশ্বমানের কারিগরি দল। অস্কারজয়ী সুরকার এআর. রহমান ও হ্যান্স জিমার এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে তৈরি একটি বিশাল পরিসরের সিনেমা ৷ প্রাচীন এই মহাকাব্যের চিত্রনাট্যটি তিনি শ্রীধর রাঘবনের সঙ্গে যৌথভাবে রচনা করেছেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন পঙ্কজ কুমার ও মহেশ লিমায়ে এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হুজেফা লোকান্ডওয়ালা।

উল্লেখ্য, মুক্তির পাঁচ দিনের মধ্যেই 'রামায়ণ'-এর ট্রেলারটি 100 কোটিরও (এক বিলিয়ন) বেশিবার দেখা হয়েছে। ট্রেলারের ঝলক অনেকের পছন্দ হলেও, এতে ব্যবহৃত 'আধুনিক' ধাঁচের পোশাক এবং কুশীলব নির্বাচনের বিষয় নেটপাড়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে। চলতি বছরের নভেম্বরে এর প্রথম পর্ব মুক্তি পেতে চলেছে ৷ পাশাপাশি নির্মাতারা 'রামায়ণ: পার্ট 2'-এর জন্য 2027 সালের দীপাবলিকে মুক্তির সময় হিসেবে চূড়ান্ত করেছেন।

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