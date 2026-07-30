দ্বিতীয়বার ক্যানসার রুখতে চলছে কেমোথেরাপি ! মনের ক্ষত সারাতে কোথায় যাচ্ছেন অভিনেত্রী নাফিসা ?

দ্বিতীয়বার ক্যানসার রুখতে চলছে কেমোথেরাপি ! মনের ক্ষত সারাতে কোথায় যাচ্ছেন অভিনেত্রী নাফিসা ?
দীর্ঘ সময় ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন 'মেজর সাব' অভিনেত্রী ৷ এবার তিনি কেমোথেরাপির দশম সেশন সম্পন্ন করেছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুলাই: শরীরের ক্ষতর থেকে মনের ক্ষত অনেক গভীর হয় ৷ শরীরের ঘা একসময় শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত সারতে সময় লাগে ৷ আর সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে প্রকৃতির ভূমিকা বরাবরই অনস্বীকার্য ৷ আর যে কারণে ক্যানসারের মতো মারণ রোগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে, বারবার মনের অদেখা যন্ত্রণাকে সারিয়ে তুলতে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে পছন্দ করেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নাফিসা আলি (Nafisa Ali) ৷
দীর্ঘ সময় ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন 'মেজর সাব' অভিনেত্রী ৷ এবার তিনি কেমোথেরাপির দশম সেশন সম্পন্ন করেছেন ৷ আর তারপরের দিনই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সমুদ্রের কোলে ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়াতেও শেয়ার করেন অভিনেত্রী ৷
সমুদ্র সৈকতে তোলা নিজের প্রাণবন্ত ছবি শেয়ার করে নাফিসা লিখেছেন, "খুশির বিষয় হল, গতকালই আমার দশ নম্বর কেমোথেরাপি সম্পন্ন হয়েছে ৷ সমুদ্র সৈকতে হাঁটাহাঁটির জন্য আজই গোয়ায় চলে এসেছি ৷ সমুদ্রই আমার নিরাময়।" পাশাপাশি, 'লাইফ ইন আ... মেট্রো' ছবির এই অভিনেত্রী গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ইতিবাচকতা ও কৃতজ্ঞতার বার্তা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আজ গুরু পূর্ণিমা 2026। আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত গুরুদের প্রতি সম্মান জানাতে এবং ঋষি মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবার্ষিকী স্মরণে হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই পবিত্র উৎসবটি পালিত হয় ৷ আমি শ্রদ্ধা ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাথা নত করছি।"
নাফিসা আলি বর্তমানে চতুর্থ পর্যায়ের (স্টেজ ৪) পেরিটোনিয়াল ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে (ওভারিয়ান ক্যানসার) ফের আক্রান্ত হয়েছেন ৷ চলছে চিকিৎসা ৷ 2018 সালে তাঁর প্রথমবার ক্যানসার ধরা পড়েছিল ৷ এর আগে তিনি তৃতীয় পর্যায়ের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। 68 বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর শরীরে গত বছর চতুর্থ পর্যায়ের পেরিটোনিয়াল ক্যানসার পুনরায় দেখা দেয়। তিনি এপ্রিলে অস্ত্রোপচার করান এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার অংশ হিসেবে কেমোথেরাপি নেওয়া শুরু করেন।
অভিনেত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, কেমোথেরাপির সেশন শেষ করার পরপরই তিনি তাঁর সিনেমা ‘ম্যাক্স, মিন অ্যান্ড মিওজাকি’ (Max, Min & Meowzaki)-র ট্রেলার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তাঁকে পরবর্তী দুদিনে হাড়ের সুরক্ষা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দুটি ইনজেকশন নিতে হয়েছিল।
শারীরিক অসুস্থতার নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে গেলেও, সহ-শিল্পী ও কলাকুশলীদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা ও সমর্থন এই উপলক্ষটিকে একটি স্মরণীয় ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছিল বলে জানিয়েছেন নাফিসা। পদ্মকুমার নরসিংহমূর্তির রচনা ও পরিচালনায় নির্মিত ‘ম্যাক্স, মিন অ্যান্ড মিউজাকি’ (Max, Min, and Meowzaki) ছবিটি 24 জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এই ছবিটির মাধ্যমেই অভিনয় জগতে ফিরেছেন নাফিসা আলি। শরীরে রোগ বাসা বাঁধলেও কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান অভিনেত্রী ৷ আর সময় সুযোগ পেলেই ফিরে যেতে চান প্রকৃতির কোলে ৷