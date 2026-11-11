নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নতুন মোড় ! নদীর ঘাটে কি হতে চলেছে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ?

নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নতুন মোড় ! নদীর ঘাটে কি হতে চলেছে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ?
Nader Nimai Bengali serial: সম্পর্কের টানাপোড়েন, অতীতের স্মৃতি আর ভাগ্যের অদ্ভুত সমাপতন-আগামী দিনে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন কোন পথে এগোয়, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 9:09 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: ভালোবাসা, স্মৃতি আর ভাগ্যের অদ্ভুত টানাপোড়েনে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন। অতীতের স্মৃতি কি নতুন করে জীবন শুরু করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে নিমাইয়ের? অন্যদিকে নিমাইয়ের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার গভীর আকর্ষণ কি এবার প্রকাশ্যে আসবে? এমনই সম্পর্কের টানাপোড়েন ও আবেগঘন কাহিনি নিয়ে আকাশ আটে সম্প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক 'নদের নিমাই'।
একদিকে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে হারানোর যন্ত্রণা আজও নিমাইয়ের মনে গভীর ক্ষত হয়ে রয়েছে। তাঁকে ভুলতে না পারার যন্ত্রণা, তাঁর প্রতি অপূর্ণ দায়িত্ববোধ এবং নতুন করে সংসার পাতার অনীহা-সব মিলিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত নিমাই। নিতাইয়ের কাছে নিজের মনের কথা উজাড় করে দেয় সে। অন্যদিকে শচীমাতাও চান, নিমাই অতীতের স্মৃতি পেরিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করুক। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া কি আদৌ সম্ভব নিমাইয়ের পক্ষে?
এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সনাতনের বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা। তাঁর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান শুরু করার প্রস্তাবও উঠেছে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার মন যে অন্য কোথাও বাঁধা! নিমাইয়ের স্মৃতি এবং তাঁর প্রতি অদম্য আকর্ষণ প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। নিজের মনের কথা কি শেষ পর্যন্ত সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারবেন বিষ্ণুপ্রিয়া? এরই মধ্যে গল্পে আসতে চলেছে নতুন মোড়। গোপনে নদীর ঘাটে পৌঁছে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া। ঈশ্বরের কাছে তাঁর একটাই প্রার্থনা-নিমাইয়ের সেবা করার সুযোগ যেন তিনি পান। কিন্তু সেই ঘাটেই কি ঘটতে চলেছে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা? বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে থমকে যান শচীমাতা। এই আকস্মিক সাক্ষাৎ কি নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নতুন কোনও অধ্যায়ের সূচনা করবে, নাকি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও কঠিন পরীক্ষা? সেই উত্তর মিলবে ধারাবাহিকের আগামী পর্বগুলিতে।
ধারাবাহিকটির পরিচালনায় রয়েছেন সুশান্ত বসু। গবেষণা ও কাহিনির দায়িত্বে গীতা বিশ্বাস। কাহিনিবিন্যাস ও চিত্রনাট্য লিখেছেন সায়ন চৌধুরী এবং সংলাপ রচনা করেছেন অঞ্জন চক্রবর্তী। ধারাবাহিকে নিমাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন রনিত বসু এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে কৃত্তিকা চক্রবর্তী। অদ্বৈত আচার্যের ভূমিকায় বোধিসত্ত্ব মজুমদার, শচীমাতার চরিত্রে অনুসুয়া মুখোপাধ্যায়, মহামায়ার ভূমিকায় কন্যাকুমারী চন্দ, সনাতনের চরিত্রে প্লাবন বসু এবং বিজয়ার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে দীপ্তি রায়কে।
প্রতি সোমবার থেকে শনিবার সন্ধে 7টায় বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে 'নদের নিমাই'। সম্পর্কের টানাপোড়েন, অতীতের স্মৃতি আর ভাগ্যের অদ্ভুত সমাপতন-আগামী দিনে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন কোন পথে এগোয়, এখন সেটাই দেখার। তবে, তাঁদের কাহিনি যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন নিমাই এবং বিষ্ণুপ্রিয়া। সেই পর্বও আসতে দেরি নেই ধারাবাহিকে। 10 নভেম্বর থেকে শুরুও হয়ে গিয়েছে সেই পর্বের শুটিং।
প্রসঙ্গত, ফ্যামিলি ড্রামার পাশাপাশি পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর ধারাবাহিক ঘিরে মানুষের আগ্রহ কম নয়। আর তা যদি হয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্রে রেখে তা হলে তো আর কথাই নেই। তাঁকে ঘিরে এর আগেও বহু ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়েছে বাংলা টেলিভিশনে। এবার আরও একবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। দর্শকের আগ্রহ আজও একইরকম টাটকা।