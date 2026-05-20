রবীন্দ্রনাথের গানে উপনিষদের প্রভাব নিয়ে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান ! থাকছেন কারা ?
ভারতীয় জাদুঘরে রবীন্দ্রনাথের গানে উপনিষদের প্রভাব নিয়ে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানে ডাঃ আনন্দ গুপ্তের সঙ্গে থাকছেন লন্ডন ও কলকাতার শিল্পীরা।
Published : May 20, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 20 মে: মে মাস মানেই রবি মাস। তবে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির জীবনে যে কোনও মাসে, যে কোনও ঋতুতে উদযাপনের আরেক পার্বণ। আর রবীন্দ্রনাথের গান মানেএক অনন্য দর্শন বোধের গান, যার সূত্র অনেক গভীরে নিহিত। উপনিষদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে, তাঁর গানে। যে গানের মূল বোধ একেশ্বরবাদ, আকারহীন ঈশ্বরের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ পুরুষ রাজা রামমোহন রাযয়ের প্রভাব, ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে যা বারে, বারে ফিরে এসেছে তাঁর ঈশ্বর চেতনার বিশ্বাসের কথায়। গীতাঞ্জলির কবিতা, ব্রহ্ম সঙ্গীত সেই একেশ্বরবাদ, নিরাকার ঈশ্বরের কথাই বলে। নিজের প্রতি সম্মান বোধের কথা বলে।
'টেগোর অ্যান্ড জার্নি উইথ দ্য উপনিষদ', নিবেদন করছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ডাঃ আনন্দ গুপ্ত ও তাঁর সংস্থা দক্ষিণায়ণ ইউকে। আগামী 26 মে, ভারতীয় জাদুঘরের সেন্ট্রাল কোর্টিয়ার্ডে, সন্ধ্যা 6:30 টা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান।
রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে এমন বহু গান যা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনালয় গাওয়া হত, এদিনের অনুষ্ঠানে এমনই বেশ কিছু গান শোনা যাবে। উল্লেখ্য, 22 মে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী। ডাঃ আনন্দ গুপ্ত দীর্ঘ দিন বিদেশের মাটিতে বসেই রবীন্দ্র চর্চা করে চলেছেন। তৈরি করেছেন 'দক্ষিণায়ণ ইউকে'-র মতো রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র, যা কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত প্রতিষ্ঠান 'দক্ষিণী'র ইউকের মাটিতে এক শাখা বলা চলে, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল 2002- এ।
ডাঃ আনন্দ গুপ্ত বললেন, "রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যের মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, কাব্যিক এবং সুরের নানা ধারার চর্চার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের শ্রোতা এবং শিল্পীদের কাছে রবীন্দ্র চর্চাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই আমাদের প্রযোজনাগুলির বিষয় নির্বাচন একটু আলাদা ধরনের হয়ে থাকে।"
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান অনুশীলন করেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, মায়া সেন পরে সুদেব গুহ ঠাকুরতা, রণ গুহ ঠাকুরতা এর কাছে। দক্ষিণীতে প্রথম স্থানাধিকারী ডাঃ আনন্দ গুপ্ত পান 'সুনীল কুমার রায় স্মৃতি পুরস্কার'। তখন থেকেই রবীন্দ্র সৃষ্টির নানা আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষণমূলক নানা প্রযোজনা পরিবেশিত হয়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে।