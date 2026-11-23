থেমে গেল সুরেলা সফর ! প্রয়াত 'চোখ তুলে দেখো না'র সুরকার বাবুল বোস
Babul Bose Died:নয়ের দশক থেকে বাংলা ছবির গানে বাবুল বোসের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। টলিউডের পাশাপাশি মুম্বইয় ইন্ডাস্ট্রিতেও তিনি নিজের সুরের জাদুতে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিলেন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: টলিউডে আরও এক নক্ষত্র পতন ৷ প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার-গীতিকার বাবুল বোস ৷ ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। বাংলা ও হিন্দি সিনেমা জগতে বাবুল বোসের অবদান অনস্বীকার্য ৷ শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ নয়ের দশক থেকে বাণিজ্যিক বাংলা ছবির গানে বাবুল বোসের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। টলিউডের পাশাপাশি মুম্বইয় ইন্ডাস্ট্রিতেও তিনি নিজের সুরের জাদুতে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিলেন। কুমার শানু, অলকা ইয়াগনিক, অনুরাধা পাড়োয়াল, উদিত নারায়ণ এবং আশা ভোঁসলের মতো কিংবদন্তি শিল্পীরা তাঁর সুরে গান গেয়েছেন।
এদিন সোশাল মিডিয়ায় বাবুল বোসের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে অভিনেতা প্রসেনজিৎ লেখেন, "বাবুল বোস প্রয়াণের খবর পেয়ে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। একসঙ্গে কাজ করার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'-সহ ওনার সুর করা অসংখ্য গান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। পরিবার, পরিজন ও কাছের মানুষদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সমবেদনা"
সুরকার-গীতিকার বাবুল বোস যে সব উল্লেখযোগ্য সিনেমায় নিজের অবদান রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে, শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, তুমি যে আমার, দেবদাস, দাদা ঠাকুর, পরিণাম, মানিক, নবাব নন্দিনী, শেষ যুদ্ধ-র মতো সিনেমা ৷ অন্যদিকে, হিন্দি সিনেমার তালিকায় রয়েছে জিনা তেরি গলি মেঁ , মেহেন্দি , মেরি আদালত , চিতা, এবং মেরা দিল তেরে লিয়ে। এরমধ্যে আজও কালজয়ী গান হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ছবির 'চোখ তুলে দেখো না...' ও জিনা তেরি গলি মেঁ সিনেমার 'জাতে হো পরদেশ পিয়া' ৷
ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল বাবুল বোসের ৷ বাংলার মাটি থেকেই তাঁর সঙ্গীত যাত্রার শুরু হয়। IMDb-এর তথ্য অনুযায়ী, 1990 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রায় 40টিরও বেশি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত ও সিনেমা জগতে নেমেছে শোকের ছায়া ৷
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