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গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে এআর রহমানের ছেলে ! কেমন আছেন আমিন ?

জানা গিয়েছে, আমিন ও তাঁর বন্ধু গাড়িতে করে কোয়ামবেডু থেকে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের কবলে পড়ে ৷

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গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে এআর রহমানের ছেলে ! (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 9:34 AM IST

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হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের (AR Rahman son) ছেলে এআর আমিন (AR Ameen) ৷ জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে চেন্নাইয়ের গুইন্ডিতে কাথিপাড়া ফ্লাইওভারের কাছে এক গাড়ি দুর্ঘটনার (Car Accident) কবলে পড়েন লেজেন্ডারি সঙ্গীত পরিচালক তথা গায়কের ছেলে ৷ বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমিন ও তাঁর বন্ধু ভার্গব নিজস্ব গাড়িতে করে আসছিলেন ৷ অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের কোয়ামবেডু থেকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্যাক্সির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় আমিনের গাড়ির।

এই দুর্ঘটনায় এ.আর. আমিন, তাঁর বন্ধু ভার্গব এবং ট্যাক্সি চালক সকলেই সামান্য আঘাত নিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ ছুটে আসেন স্থানীয়রাও ৷ পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত করছে ৷ পরিবারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যানি ৷

বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের ছেলে আমিন ছোটবেলায় 'মৌলা সল্লি ভাসল্লিম' গানটির মাধ্যমে গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গানটি 2015 সালে মণি রত্নম পরিচালিত এবং দুলকার সলমন ও নিত্যা মেনন অভিনীত 'ওকে কাধাল কানমণি' ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। গানটি সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এরপর তিনি তার বাবা এআর. রহমানের মঞ্চ অনুষ্ঠান ও সিনেমায় গান গেয়েছেন এবং সঙ্গীত পরিচালক যুবান শঙ্কর রাজার সুরেও কিছু গান গেয়েছেন।

কাজের ক্ষেত্রে, এআর আমিনকে সর্বশেষ রাম চরণের 'পেড্ডি' (Peddi) সিনেমার 'চিকিরি চিকিরি' (Chikiri Chikiri) গানের তামিল সংস্করণে কাজ করতে দেখা গিয়েছে ৷ এছাড়া তিনি জসলিন রয়্যালের সঙ্গে 'ভিগি ভিগি' (Bheegi Bheegi) নামে এক স্বতন্ত্র গানও গেয়েছেন, যাতে দুলকার সলমন ও ম্রুনাল ঠাকুরকে দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে, এআর রহমানের তিনটি কাজ এই বছর মুক্তি পেয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'গান্ধী টকস' (যা সরাসরি জি5-এ মুক্তি পেয়েছে), রাম চরণের 'পেড্ডি' এবং ইমতিয়াজ আলির 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' (Main Vaapas Aaunga)। এরপর তাঁর হাতে রয়েছে বেশ কিছু প্রতীক্ষিত সিনেমা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রামায়ণ: পার্ট 1 ও 2', 'বাটোয়ারা 1947' (Batwara 1947), 'মুন ওয়াক' (Moon Walk) এবং ধনুশ ও মারি সেলভরাজের নাম ঠিক না হওয়া একটি প্রজেক্ট।

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TAGGED:

AR RAHMAN SON ACCIDENT
CAR ACCIDENT IN CHENNAI
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এআর রহমান
AR RAHMAN SON INVOLVES CAR ACCIDENT

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