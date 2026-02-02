রোহিত শেঠ্ঠীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ! নেপথ্যে কি বিষ্ণোই গ্যাং ? মুখ খুললেন অভিযুক্তদের আইনজীবী
কী বললেন অভিযুক্তদের আইনজীবী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 7:15 AM IST
মুম্বই, 2 ফেব্রুয়ারি: বলিউড পরিচালক রোহিত শেঠ্ঠির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় আটক পাঁচজনকে শনিবার ফৌজদারি আদালতে হাজির করে মুম্বই পুলিশ। অনেকেই এই ঘটনার পিছনে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হাত আছে বলে অনুমান করেন ৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তদের আইনজীবী ৷ তিনি দাবি করেছেন, পরিচালকের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের কোনও হাত নেই ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিযুক্তদের আইনজীবী জানিয়েছেন যে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তিনি জানিয়েছেন আদালত অভিযুক্তদের 4 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ অভিযুক্তরা সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Police presented five detained people (Aman Anand, Aditya Gyaneshwar, Siddharth Deepak, Samarth, and Swapnil) before the Criminal Court, in connection with the firing incident at Bollywood director Rohit Shetty's residence. (01.02) https://t.co/iwYEMIjs7R pic.twitter.com/YZPgrpK4LU— ANI (@ANI) February 1, 2026
তিনি বলেন, "পুলিশ আদালতের কাছে হেফাজত চেয়েছিল, এই বলে যে গুলি চালানোর ঘটনায় আটক পাঁচদনের ভূমিকা ছিল। অথচ অভিযুক্তরা এই ঘটনা সম্পর্কে একদমই ওয়াকিবহল নয় ৷ ওয়ান্টেড অভিযুক্ত লঙ্কার, মাস্টারমাইন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। অন্য কেউ গুলি চালিয়েছে। এমনকী, যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা কেউ একে অপরকে চেনে না ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়এছে ৷ আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সমস্ত যুক্তি শুনে আদালত চার দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে ৷ তবে, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের কোনও সম্পর্ক নেই।"
প্রসঙ্গত, রবিবার বলিউড অন্যতম পরিচালকের বাড়ির বাইরে হামলাকারীরা চার রাউন্ড গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ ৷ গুলি চালানোর পরপরই, জুহু এলাকায় পরিচালকের আবাসিক টাওয়ারের চারপাশে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়। পুলিশ এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্তারিত তদন্তের জন্য জায়গাটা ঘিরে ফেলে।
ডিসিপি সম্ভাজি কদম জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা পুনের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন ৷ তিনি বলেন, "অভিযুক্তদের সম্পর্কে আমাদের মুম্বই পুলিশ টিম তথ্য দেয় ৷ এরপর তদন্তের জন্য বেশ কয়েকটা টিম তৈরি করা হয় ৷ সেই টিম তদন্তে নেমে এই পাঁচ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে ৷ তদন্ত চলছে ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের শনাক্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর বাকি তথ্য সামনে আসবে ৷
#WATCH | The Mumbai Crime Branch team is currently recording Rohit Shetty's statement. The forensic team has visited Rohit Shetty's house for the second time since the firing incident. pic.twitter.com/ZSSMC6mZTT— ANI (@ANI) February 1, 2026
বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম রোহিত শেঠ্ঠী ৷ তিনি একাধিক সিনেমা উপহার দিয়েছেন যা দর্শক মনে ছাপ ফেলার পাশাপাশি বক্সঅফিসে রেকর্ড তৈরি করেছে ৷ তাঁর হাত দিয়েই তৈরি হয়েছে 'কপ ইউনিভার্স' ৷ যেখান থেকেই উঠে এসে 'সিংঘম' বা 'সিম্বা'র মতো সিনেমা ৷ এছাড়াও কমেডির দিক থেকে 'গোলমাল' ফ্রাঞ্চাইজিও পরিচালক রোহিত শেঠ্ঠীকে সফলতা এনে দিয়েছে ৷