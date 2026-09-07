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সৃজলার সঙ্গে জমবে রাজবীরের রসায়ন ? বিগ বস বাংলার ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে বাড়ছে কৌতুহল

রাজবীরের জনপ্রিয়তা বাড়ে রিয়েলিটি শো এমটিভি রোডিজ (MTV Roadies: Karm Ya Kaand)-এ অংশ নেওয়ার পর। 2023 সালের এই সিজনে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

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বিগ বস বাংলার ঘরে রাজবীর দে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 12:19 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: মাত্র সাত দিনেই জমে উঠেছে 'বিগ বস বাংলা'র (Bigg Boss Bangla) ঘর ৷ মজা, খুনসুটি থেকে ঝগড়া-অভিমান, 15 প্রতিযোগীদের যোগদানে যখন খেলা দর্শক মনে জায়গা করে নিচ্ছিল তখনই ছন্দপতন ৷ বিগ বস বাংলা সিজন 3'-এর প্রথম সপ্তাহেই বাদ পড়েন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (Anindya Sengupta) ৷ তারপরেই কে হতে চলেছেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কৌতুহল জাগে ৷ অবশেষে রবিবার, বিগ বস বাংলার ঘরে প্রবেশ করেন মায়ানগরীর পরিচিত মুখ ও মডেল-অভিনেতা রাজবীর দে (Rajveer Dey)। কে এই রাজবীর ? একনজরে দেখে নেওয়া যাক অভিনেতা-মডেলের কেরিয়ার-জার্নি ৷

রাজবীরের জনপ্রিয়তা বাড়ে রিয়েলিটি শো এমটিভি রোডিজ (MTV Roadies: Karm Ya Kaand)-এ অংশ নেওয়ার পর। 2023 সালের এই সিজনে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। শোয়ে তিনি প্রিন্স নারুলার গ্যাংয়ের অংশ ছিলেন। শো থেকে বেরিয়ে আসার পরেও তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় বাড়তে থাকে অনুরাগীদের সংখ্যা ৷ তিনি একাধিক ধারাবাহিকের অন্যতম পরিচিত মুখ ৷ তালিকায় রয়েছে কসৌটি জিন্দেগী কি 2 (Kasautii Zindagii Kay 2), উড়ান (Udaan), পাঞ্চ বিট 2 (Puncch Beat 2)-এর মতো প্রজেক্ট।

জানা যায়, একতা কাপুরের জনপ্রিয়া ধারাবাহিক কসৌটি দিয়েই টেলিভিশন জগতে পা রাখেন রাজবীর ৷ তবে তাঁর অন্যতম কাজের মধ্যে রয়েছে কোল্ড লস্যি অউর চিকেন মশালা ৷ অল্ট বালাজির-র এই রোম্যান্টিক কমেডি সিরিজে রাজীব খান্ডেলওয়াল ও দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন রাজবীর। সিরিজে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল জুনেইদ। রাজবীরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে। শুরুতে শিলিগুড়িতে একটি কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে গ্ল্যামার দুনিয়ায় নিজের কেরিয়ার গড়তে মুম্বই পাড়ি দেন তিনি।

2017 সালে 'পিটার ইংল্যান্ড মিস্টার ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতে প্রথমবার খবরের শিরোনামে আসেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে প্রায় 44 হাজারের বেশি অনুরাগী রয়েছে তাঁর ৷ সোশাল মিডিয়ায় যথেষ্ট অ্যাকটিভ রাজবীর ৷ শরীর চর্চা থেকে শুরু করে কাজের নানা মুহূর্তের ছবি-ভিডিয়ো তুলে ধরেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

30 আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে 'বিগ বস বাংলা'। সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিযোগী হিসেবে বাড়ির ভিতরে আছেন ভরত কল, মনামী ঘোষ, সোনামণি সাহা, দীপেন্দু বিশ্বাস, দুর্নিবার সাহা, ঝিলম গুপ্ত, লাফটারসেন ওরফে নিরঞ্জন মণ্ডল, নন্দিনী দত্ত প্রমুখ। অনিন্দ্য সেনগুপ্ত আচমকাই বাদ পড়েন শো থেকে ৷ কারণ হিসাবে উঠে আসে, খেলায় অংশগ্রহণ না করা, টাস্ক চলাকালীন ঘুমানো ইত্যাদি বিষয় ৷ যে কারণে নাকি দর্শকও বিরক্ত হন ৷

এরপরেই অনিন্দ্যর জায়গায় পা রাখেন রাজবীর দে ৷ প্রথমদিন বাড়িতে পা রেখেই সদস্যদের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করে চমকে দেন রাজবীর ৷ অভিনেত্রী আলেকজান্ডার টেলরের সঙ্গে ঘরের হাল হকিকতও জানতে দেখা যায় রাজবীরকে ৷ পাশাপাশি, নতুন প্রোমোতে দেখা গিয়েছে, অভিনেত্রী সৃজলা গুহর সঙ্গে রাজবীরের মিষ্টি রসায়ন তৈরির পথে ৷ এই ঘরে প্রেম শুরু হওয়া নতুন বিষয় নয় ৷ তবে, এই খেলায় টিকে থাকতে এবং জিততে 'রোডিজ'-এ জনপ্রিয়তা পাওয়া এই প্রতিযোগী বিগ বস বাংলার ঘরে কোন রঙ দেখান, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলেই ৷

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