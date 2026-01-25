ETV Bharat / entertainment

'জয় বাবা ফেলুনাথ' থেকে 'বেঞ্জামিন ব্যাট ', শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে আজ আর কী কী ছবি

এবারের উৎসবের থিম 'ট্রেজার হান্ট'। 32টি দেশের 180টি ছবি দেখানো হচ্ছে এবারের শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ।

চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে দেখানো হবে জয় বাবা ফেলুনাথ (মুভির পোস্টার থেকে নেওয়া)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 3:20 PM IST

কলকাতা, 25 জানুয়ারি: জমে উঠেছে দ্বাদশ 'কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব'। গত 23 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ছোটদের ছবি দেখার উৎসব । চলবে 29 জানুয়ারি পর্যন্ত । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশু ও কিশোর আকাদেমির আয়োজনে গত 11 বছর ধরে হয়ে আসছে এই চলচ্চিত্র উৎসব । উদ্বোধনে দেখানো হয় সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা', শেষদিনে দেখানো হবে সৌকর্য ঘোষালের 'পক্ষীরাজের ডিম'। এবারের উৎসবের থিম 'ট্রেজার হান্ট'। 32টি দেশের 180টি ছবি দেখানো হচ্ছে এবারের উৎসবে ।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবির পাশাপাশি অজস্র বিদেশি ছবি দেখার সুযোগ পায় ছোটরা । এবারেও আছে একগুচ্ছ জনপ্রিয় বিদেশি ছবি । উল্লেখ্য, 'বেঞ্জামিন ব্যাট' শিশুদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য একটি ছবি । প্যাট্রিক র‍্যাট পরিচালিত নেদারল্যান্ডসের ছবি এটি ।

ETV BHARAT
নন্দন 2-তে দেখানো হবে বেঞ্জামিন ব্যাট (মুভির পোস্টার থেকে নেওয়া)

বেঞ্জামিন একটি অদ্ভুত বাদুড় । আর বাদুড় সমাজ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, কারণ সে অন্ধকারে ভয় পায় । বাঁদুড় কি না ভয় পায় অন্ধকারে ! সে আবার গান ভালোবাসে । তার প্রেম হয় এক সুরেলা পাখির সঙ্গে । কিন্তু পাখি আর বাদুড়দের আজন্ম শত্রুতার কথা অজানা নয় কারওর । ফলে, বাদুড় সমাজে একঘরে হয়ে যায় বেঞ্জামিন । পূর্ণতা পাবে কি বেঞ্জামিন আর সেই সুরেলা পাখির প্রেম ? আশি মিনিটের অ্যানিমেটেড ফিল্মে দেখানো হবে সেটাই । বেশ অন্যরকমের এই ছবি । এ ছাড়া ওদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন', 'চাঁদের পাহাড়', 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অফ আজকাবান' তো আছেই ।

আজ রবিবার ছুটির আমেজে যে সব ছবিগুলি দেখা যাবে তা জেনে নিন এক ঝলকে ।

নন্দন 1
দুপুর 12টা - ঝেংঝেং'স ওয়ার্ল্ড
বিকেল 3টে - আই অ্যাক্সিডেন্টালি রোট আ বুক
সন্ধে 6টা- কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন

নন্দন 2
দুপুর 12 টা - সামার ডায়েরি
বিকেল 3টে - টারটিনিজ কি
সন্ধে 6টা - বেঞ্জামিন ব্যাট

নন্দন 3
দুপুর 12 টা - দ্য আদার সাইড অফ সামার
বিকেল 3টে - একাধিক দেশের শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে
সন্ধে 6টা - অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য এবং শেয়াল দেবতা রহস্য

রবীন্দ্র সদন

দুপুর 12টা - চাঁদের পাহাড়
বিকেল 3টে - দাবাড়ু
সন্ধে 6টা - কৈলাসে কেলেঙ্কারি

শিশির মঞ্চ
দুপুর 12টা - দ্য পিঞ্চারস হাই ভোল্টেজ হেইস্ট
বিকেল 3টে - মিকা
সন্ধে 6টা - হাগ মে হানি সিকার্স

চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন
দুপুর 12টা - দ্য ক্যারাটে কিড
বিকেল 3টে - রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য
সন্ধে 6টা - জয় বাবা ফেলুনাথ

রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন
দুপুর 12টা - বেনজামিন ব্যাট
বিকেল 3টে - হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অফ আজকাবান
সন্ধে 6টা - দ্য কোয়েস্ট

রবীন্দ্র তীর্থ
দুপুর 12টা - কোনি
বিকেল 3টে - স্পিরিটেড অ্যাওয়ে
সন্ধে 6টা - স্পাইডারম্যান হোম কামিং

একতারা মুক্তমঞ্চে
দুপুর 12টা - হীরক রাজার দেশে

