জন্মশতবর্ষে বাদল সরকার ! গার্গী-সুজন-রজতাভর 'পাগলা ঘোড়া' আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে
Badal Sircar's birth centenary: Gange sur Seine Festival-এ জায়গা করে নিয়েছে 'পাগলা ঘোড়া'৷ এই প্রদর্শনী একই সঙ্গে সিনেমার উদযাপন ও শতবর্ষে বাদল সরকারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যও।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 12:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক 'পাগলা ঘোড়া' 1967 সালে রচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মনস্তাত্ত্বিক নাটক। সেই নাটক অবলম্বনে তৈরি সিনেমা জায়গা করে নিয়েছে প্যারিসের Gange sur Seine Festival-এ ৷ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ Club de l’Étoile-এ উৎসবের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে ৷ সিনেমার মুকুটে এই পালক আসায় উচ্ছ্বসিত পরিচালক শেখর দাশ থেকে শুরু করে অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী-সুজন মুখোপাধ্য়ায় ৷
কী বার্তা পরিচালকের ?
পরিচালকের কথায়, "এটি নিছক আর একটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনী নয়। বরং আমার কাছে এটি অনেকটা ঘরে ফেরার মতো অনুভূতি। ছবিটি প্রখ্যাত নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও তৃতীয় থিয়েটারের প্রবক্তা বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক পাগলা ঘোড়ার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। আর তাঁর জন্মশতবর্ষের বছরে প্যারিসে ছবিটির প্রদর্শনী তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।"
প্যারিসে বসবাসকারী বহু ফরাসি ও বাঙালি বন্ধু, বিশেষত ফ্রাঙ্কোফোন সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন, ছবিটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। পেশাগত কারণে বাদল সরকার নিজেও তাঁর জীবনের একটা সময় প্যারিসে কাটিয়েছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্টিকে আবার এই সুন্দর শহরে ফিরিয়ে এনে, এখানেই তাঁর উত্তরাধিকারকে উদযাপন করার মধ্যে গভীর কাব্যিক তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন পরিচালক শেখর। 'পাগলা ঘোড়া' সিনেমায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে গার্গী রায়চৌধুরী, সুজন মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, জয়ন্ত হোর, ঋত্বব্রত মুখোপাধ্যায়, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, সৃজিতা সাহা ও দীর্ঘয়ী পালকে ৷ প্রযোজনা করেছেন ড. প্রবীর ভৌমিক ৷ এক্সিকিউটিভ প্রযোজক বিপাশা ঘোষাল ৷
সিনেমার প্যারিস জার্নি নিয়ে আপ্লুত অভিনেত্রী গার্গীও ৷ তিনি বলেন, "শুরুতেই, এই সম্মানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই সম্মানীয় জুরি সদস্যদের, যাঁরা শেখর দাশ পরিচালিত এবং স্বভূমি এন্টারটেইনমেন্টের ড. প্রবীর ভৌমিক প্রযোজিত আমাদের ছবি পাগলা ঘোড়া-কে এই মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।"
অভিনেত্রীর কথায়, "ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে আমি বাদল সরকারের মূল নাটকটি পড়েছিলাম। তাই শুরু থেকেই আমার মনে ছিল যে পাগলা ঘোড়া মূলত প্রোসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা। তার নিজস্ব নাট্যভাষা, নাটকীয় সম্ভাবনা এবং মঞ্চের কিছু স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে আমার কাছে বিশেষ করে তুলেছিলেন পরিচালক শেখর দাশ। তিনি আমাকে চরিত্র বা গল্পটিকে শুধুমাত্র মঞ্চনাটকের পরিসরে ভাবতে দেননি। বরং বারবার উৎসাহ দিয়েছেন প্রোসেনিয়ামের সীমা পেরিয়ে ভাবতে এবং এই গল্পকে সিনেমার ভাষায় নতুনভাবে আবিষ্কার করতে। এতে আমার সামনে যেন একেবারে অন্য একটি সৃজনশীল দরজা খুলে গেল। বুঝতে পারলাম, মঞ্চের অভিনয়কে হুবহু পর্দায় তুলে ধরাই উদ্দেশ্য নয়। বরং সিনেমার নিজস্ব ভাষায় চরিত্রগুলিকে দেখতে হবে। তাদের নীরবতা, তাদের সম্পর্ক, তাদের না-বলা কথা এবং তাদের অন্তর্জগতকে অনুভব করতে হবে।"
পাগলা ঘোড়া - কাহিনি সংক্ষেপ
গভীর রাত। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে নির্জন একটি শ্মশানঘাট। ভিন্ন পেশা ও সামাজিক অবস্থানের চারজন পুরুষ জড়ো হয়েছে একটি শেষকৃত্যের জন্য। চিতায় দাহ করা হচ্ছে এক তরুণীর দেহ। যে আত্মহত্যা করেছে। একটা সময়ে নামহীন মৃত তরুণীর আত্মা নিঃশব্দে প্রবেশ করে তাদের জগতে। তারা তাকে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, এমনকি তার উপস্থিতিও অনুভব করতে পারে না। অথচ তার অদৃশ্য উপস্থিতিই ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের জীবনের চাপা পড়ে থাকা গল্পগুলিকে সামনে নিয়ে আসে। এক এক করে চারজন পুরুষ তাদের জীবনের নারীদের কথা বলতে শুরু করে। চারটি ভিন্ন গল্প সামনে আসে।পরিস্থিতি ও চরিত্রে আলাদা হলেও, তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকে এক গভীর এবং অস্বস্তিকর মিল। তারপর ? বাকিটা জানতে হলে, সিনেমাটি দেখতে হবে বড়পর্দায় ৷
অভিনেতা সুজন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বাদল সরকারের লেখার বিশেষত্ব হল, তিনি মানুষ, তাদের সম্পর্ক, দুর্বলতা এবং জীবনের জটিলতাগুলিকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। একজন নারীকে প্রায় অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে তিনি মানুষের অন্তর্গত ‘পাগলা ঘোড়া’গুলিকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।পৃষ্ঠের নীচে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, স্মৃতি ও দ্বন্দ্বকে। অনেক দিক থেকেই এটি জীবনের এক অসাধারণ খণ্ডচিত্র, কিন্তু ধীরে ধীরে তা আমাদের আরও গভীর এক মনস্তাত্ত্বিক ভূদৃশ্যে নিয়ে যায়।"
অভিনেতার কথায়, "আমাদের পরিচালক শেখর দাশ এবং প্রযোজক ড. প্রবীর ভৌমিক যখন এই অসাধারণ কাজটিকে বড় পর্দায় নিয়ে আসার ভাবনা নিয়ে একত্রিত হলেন, আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। থিয়েটারের প্রতি শেখর দাশের গভীর ভালোবাসা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা এই উদ্যোগটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। আর যখন তিনি আমাকে কার্তিক কম্পাউন্ডারের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেছে নিলেন, আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। থিয়েটার ও সিনেমার মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে চরিত্রটির কাছে পৌঁছতে চেয়েছি এবং তাকে যতটা সম্ভব সত্যনিষ্ঠ ও জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি।"
অভিনেতা রজতাভ দত্ত বলেন, "পাগলা ঘোড়া বহু দূর ছুটে এসেছে। আর এবার সেই ছুটে চলা পেরিয়ে গেল আন্তর্জাতিক সীমানা। প্যারিসের একটি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে আমাদের পাগলা ঘোড়া নির্বাচিত হয়েছে, এটি আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এক বিরাট সম্মান এবং গভীর আবেগের মুহূর্ত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর নানা প্রান্তের দর্শক, বিশেষ করে যাঁরা সিনেমাকে ভালোবাসেন এবং যাঁরা বাদল সরকারের থিয়েটারের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে এই ছবির সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পাবেন।"
পাশাপাশি অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, "'পাগলা ঘোড়া'র নাটকটি পড়েছি এবং এর নানা রকম উপস্থাপনাও দেখেছি। কিন্তু শেখর স্যার যেভাবে নাটকের মূল টেক্সটকে সিনেমার ভাষায় রূপান্তর করেছেন, সেটা খুবই চমৎকার। সুপ্রতিম ভোলের ক্যামেরার কাজ এবং ছবির কাস্টও অসাধারণ। রজতাভ দত্ত, সুজন নীল মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত হোর, দীর্ঘই পাল, গার্গী রায় চৌধুরী সহ এতজন অভিজ্ঞ শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার কাছে বড় পাওনা।"
সিনেমায় চরিত্র প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, "আমার চরিত্রের নাম হিমাদ্রি, চারজন পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সি। সে একটি ছোট শহর বা গ্রামের শিক্ষক। অত্যন্ত আদর্শবাদী, জেদি এবং নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের ব্যাপারে অনমনীয়। তার একটি অতীতও রয়েছে। আমরা ছবিটি প্রায় ক্রোনোলজিক্যালি শুট করেছি, ফলে চরিত্রটির যাত্রার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোনোর সুযোগ পেয়েছি।"
প্রসঙ্গত, পাগলা ঘোড়া সিনেমাটি সম্পাদনা করেছেন অর্ঘ্যকমল মিত্র, সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত ৷ শিল্প নির্দেশনায় মানস রায়, সাউন্ড ডিজাইন করেছেন অনিন্দিত রায়, আদীপ সিং মানকি ও পোশাক পরিকল্পনায় রয়েছেন বিপাশা ঘোষাল ৷
সিনেমা ও শিল্পচর্চা সমৃদ্ধ ইতিহাস বহন করা প্যারিসে বাদল সরকারের নাটক অবলম্বনে তৈরি সিনেমাকে কেন্দ্র করে এই উদযাপন সত্যিই আনন্দের ৷ আর যে শহরে নাট্যকার বাদল সরকার নিজেও একসময় বসবাস ও কাজ করেছিলেন, সেখানেই তাঁর জন্মশতবর্ষ স্মরণ করা হচ্ছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে আবেগঘন সিনেমার টিমের কাছে। তাই, প্যারিসে 'পাগলা ঘোড়া'র প্রদর্শনী নিছক একটা সিনেমার প্রদর্শন নয়, এটা বাংলা থিয়েটার, ভারতীয় সিনেমা এবং প্যারিসের সাংস্কৃতিক জীবনের এক আন্তঃসম্পর্কের মুহূর্ত।