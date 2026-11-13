50 বছরের সংসারে ইতি ! স্বামীহারা মৌসুমী, প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জয়ন্ত

50 বছরের সংসারে ইতি ! স্বামীহারা মৌসুমী, প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জয়ন্ত
Moushumi Chatterjee's husband Died: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র-প্রযোজক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ৷ স্বামী হারা হলেন অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 3:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি দাম্পত্য সম্পর্কে ছন্দপতন ! প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র-প্রযোজক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ৷ স্বামী হারা হলেন অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ৷ 1972 সালে মাত্র 15 বছর বয়সে দশম শ্রেণিতে পড়াকালীন জয়ন্ত-মৌসুমী বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল ৷ জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকারের পাশাপাশি চলচ্চিত্র প্রযোজকও ছিলেন। ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (এফডব্লিউআইসিই)-এর বিএন তিওয়ারি এই খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন।
বন্ধু ও পরিবারের কাছে 'বাবু'নামে পরিচিত জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে প্রযোজক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘মজাক’ (1975) ও ‘দো লড়কে দোনো কড়কে’ (1979)। এছাড়া তিনি টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘তালাশ’ (1992)-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘বিবি অউর মকান’ (1966) চলচ্চিত্রের সঙ্গীত বিভাগেও কাজ করেছিলেন।
জয়ন্ত ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের দাম্পত্য জীবন ছিল পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের। কিশোর বয়সে বাংলা চলচ্চিত্র ‘বালিকা বধূ’-র মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করা মৌসুমী খুব অল্প বয়সেই জয়ন্তকে বিয়ে করেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে এক সাক্ষাৎকারে মৌসুমী জানিয়েছিলেন, দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর বাগদান হয় এবং তার কিছুকাল পরেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এই দম্পতি বোম্বাইয়ে (বর্তমান মুম্বই) চলে আসেন, যেখানে মৌসুমী তাঁর অভিনয় জীবন চালিয়ে যান।
এই দম্পতির দুই মেয়ে-মেঘা মুখোপাধ্যায় ও পায়েল মুখোপাধ্যায়। তাঁদের বড় মেয়ে পায়েল 2019 সালের ডিসেম্বরে 45৫ বছর বয়সে মারা যান। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে জুভেনাইল ডায়াবেটিসে (টাইপ-1 ডায়াবেটিস) ভুগছিলেন এবং দীর্ঘকাল কোমায় ছিলেন। 2017 সাল থেকেই তাঁকে বারবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। মেয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে মৌসুমী ও জয়ন্ত 2018 সালে বোম্বাই হাইকোর্টে তাঁর অভিভাবকত্ব চেয়ে আবেদন করেছিলেন।
পেশাগত জীবনে মৌসুমী হিন্দি চলচ্চিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত। তিনি ‘অনুরাগ’, ‘নয়না’, ‘কাচ্চে ধাগে’, ‘বেনাম’, ‘হামশকল’ ও ‘রোটি কাপড়া অউর মকান’-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজনীতিতেও প্রবেশ করেন।