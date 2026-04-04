48 ঘণ্টার বেশি পার ! পরিচালক উৎসব নিখোঁজ, স্ত্রীর বয়ান কেন গোলমেলে ঠেকছে নেটিজেনদের ?

পরিচালক উৎসবের নিখোঁজে তাঁর স্ত্রীর কথায় অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছেন নেটিজেনরা ৷

পরিচালক উৎসব ও মৌপিয়ার বিয়ের দিনের ছবি (সোশাল মিডিয়া)
Published : April 4, 2026 at 2:34 PM IST

হায়দরাবাদ, 4 এপ্রিল: এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের ৷ 2 মার্চ থেকে নিখোঁজ টলিউডের এই পরিচালক ৷ তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ স্বামীর খোঁজ না পেয়ে শনিবারও তিনি সোশাল মিডিয়ায় সকলের কাছে সাহায্যের আর্তি করেন ৷ তবে সমাজমাধ্যমে অনেক নেটিজেন এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন ৷ প্রশ্ন তুলেছেন মৌপিয়ার বক্তব্য নিয়েও ৷ পাল্টা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর উত্তরও দিয়েছেন পরিচালক পত্নী ৷

এদিন সামাজিক মাধ্যমে এক নেটিজেন প্রশ্ন তোলেন, "ওনার স্ত্রীর বক্তব্যগুলো শুনলাম ৷ খুব একটা ঠিকঠাক কিন্তু মনে হলো না ৷ প্রথমত ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল গুড ফ্রাইডের জন্য ৷ দ্বিতীয়ত উনি বলছেন যে চেক বুকের পাতা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেরকাছে নতুন চেক বুক নিতে গেছিল ৷ কিন্তু চেক বুক সবসময় বাই পোস্ট আসে, হ্যান্ড টু হ্যান্ড দেয় ন কোন ব্যাঙ্কই এখন ৷ অনেক অসঙ্গতি আছে ওনার স্ত্রীর বয়ানে ৷"

পরিচালকের স্ত্রীর পোস্ট (স্ক্রিনশট)
পরিচালকের স্ত্রীর পোস্ট (স্ক্রিনশট)

এই কমেন্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে মৌপিয়া ৷ পাল্টা তিনি লেখেন, "আমার স্বামীর মোবাইল আমার কাছে ৷ তার কারণ তো আমি পুলিস ও সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছি ৷ আমি এটাও জানিয়েছি, নর্মালি চেকবুক পোস্টে আসে ৷ কিন্তু যেহেতু একজন্য ব্যাঙ্কের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় কেউ থাকেন না, চেকবুকটি ব্যাঙ্কে রাখতে অনুরোধ করা হয়েছিল ৷ এবং ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করার কথা হয়েছিল ৷" পরিচালকের স্ত্রী আরও লেখেন, "আমি অনেকদিন ব্যাঙ্কে চাকরি করেছি, তাই আমি জানি এটা সম্ভব ৷ তাই আমি উৎসবের কথায় কোনও অসঙ্গতি দেখিনি ৷ ফেসবুকে লিখেছিলাম উৎসবকে খুঁজে পেতে সাহায্য করতে ৷ কিন্তু কিছু কিছু মানুষ ফেসবুকে অসঙ্গতি ইত্যাদির খোঁজ করতে বসেছেন ৷"

এরপর মৌপিয়া লেখেন, "আপনারা যা ইচ্ছে লিখতে পারেন, সেটা আপনাদের অধিকার কিন্তু প্লিজ আগে আমার থেকে দয়া করে ক্লারিফিকেশন নেবেন ৷ নাহলে অনেকেই অযথা মিসলিড হবেন ৷ আর উৎসবের বাবাই ওই অ্যাকাউন্টের প্রাইমারি হোল্ডার ছিলেন ৷ তাই ওনার নম্বরটাই রেজিস্টার্ড ছিল ৷" এরপর মৌপিয়া লেখেন, "আপনারা আদালত খুলে রাখুন, তাতে যদি উৎসব মুখোপাধ্যায় ফিরে আসে ৷ তাহলে তাই হোক ৷"

পরিচালকের স্ত্রীর পোস্ট (স্ক্রিনশট)

উল্লেখ্য, নিমতার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে রয়েছে পরিচালকের প্রয়াত বাবা-মায়ের অ্যাকাউন্ট । 2019-এ বাড়ি বিক্রি করে ওঁরা চলে আসেন রুবি সংলগ্ন হ্যাপি নুক আবাসনে । কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ওখানেই পড়ে আছে । ব্যাংকের কিছু কাজ নিয়েই এদিন নিমতায় যান উৎসব । সঙ্গে নিয়ে যান প্রয়াত বাবার ফোন । মৌপিয়ার দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার । দুপুরে মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাও হয় । তখনও নাকি ব্যাঙ্কের ভিতরেই ছিলেন উৎসব । এরপর থেকেই ফোন সুইচড অফ । তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে ।

আরও পড়ুন

  1. সকালে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে, তারপর থেকেই নিখোঁজ পরিচালক উৎসব, বাড়ছে উদ্বিগ্নতা
  2. নিজেকে অন্তরালে রাখতেই নিখোঁজ পরিচালক উৎসব? কী বলছেন স্ত্রী মৌপিয়া
  3. 'চিরদিনই... তুমি যে আমার' ছবির শেষদিনের শুটিংয়ের কথা মনে পড়ছে- রাজ চক্রবর্তী

