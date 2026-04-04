48 ঘণ্টার বেশি পার ! পরিচালক উৎসব নিখোঁজ, স্ত্রীর বয়ান কেন গোলমেলে ঠেকছে নেটিজেনদের ?

48 ঘণ্টার বেশি পার ! পরিচালক উৎসব নিখোঁজ, স্ত্রীর বয়ান কেন গোলমেলে ঠেকছে নেটিজেনদের ?
পরিচালক উৎসবের নিখোঁজে তাঁর স্ত্রীর কথায় অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছেন নেটিজেনরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 2:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 এপ্রিল: এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের ৷ 2 মার্চ থেকে নিখোঁজ টলিউডের এই পরিচালক ৷ তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ স্বামীর খোঁজ না পেয়ে শনিবারও তিনি সোশাল মিডিয়ায় সকলের কাছে সাহায্যের আর্তি করেন ৷ তবে সমাজমাধ্যমে অনেক নেটিজেন এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন ৷ প্রশ্ন তুলেছেন মৌপিয়ার বক্তব্য নিয়েও ৷ পাল্টা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর উত্তরও দিয়েছেন পরিচালক পত্নী ৷
এদিন সামাজিক মাধ্যমে এক নেটিজেন প্রশ্ন তোলেন, "ওনার স্ত্রীর বক্তব্যগুলো শুনলাম ৷ খুব একটা ঠিকঠাক কিন্তু মনে হলো না ৷ প্রথমত ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল গুড ফ্রাইডের জন্য ৷ দ্বিতীয়ত উনি বলছেন যে চেক বুকের পাতা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেরকাছে নতুন চেক বুক নিতে গেছিল ৷ কিন্তু চেক বুক সবসময় বাই পোস্ট আসে, হ্যান্ড টু হ্যান্ড দেয় ন কোন ব্যাঙ্কই এখন ৷ অনেক অসঙ্গতি আছে ওনার স্ত্রীর বয়ানে ৷"
এই কমেন্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে মৌপিয়া ৷ পাল্টা তিনি লেখেন, "আমার স্বামীর মোবাইল আমার কাছে ৷ তার কারণ তো আমি পুলিস ও সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছি ৷ আমি এটাও জানিয়েছি, নর্মালি চেকবুক পোস্টে আসে ৷ কিন্তু যেহেতু একজন্য ব্যাঙ্কের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় কেউ থাকেন না, চেকবুকটি ব্যাঙ্কে রাখতে অনুরোধ করা হয়েছিল ৷ এবং ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করার কথা হয়েছিল ৷" পরিচালকের স্ত্রী আরও লেখেন, "আমি অনেকদিন ব্যাঙ্কে চাকরি করেছি, তাই আমি জানি এটা সম্ভব ৷ তাই আমি উৎসবের কথায় কোনও অসঙ্গতি দেখিনি ৷ ফেসবুকে লিখেছিলাম উৎসবকে খুঁজে পেতে সাহায্য করতে ৷ কিন্তু কিছু কিছু মানুষ ফেসবুকে অসঙ্গতি ইত্যাদির খোঁজ করতে বসেছেন ৷"
এরপর মৌপিয়া লেখেন, "আপনারা যা ইচ্ছে লিখতে পারেন, সেটা আপনাদের অধিকার কিন্তু প্লিজ আগে আমার থেকে দয়া করে ক্লারিফিকেশন নেবেন ৷ নাহলে অনেকেই অযথা মিসলিড হবেন ৷ আর উৎসবের বাবাই ওই অ্যাকাউন্টের প্রাইমারি হোল্ডার ছিলেন ৷ তাই ওনার নম্বরটাই রেজিস্টার্ড ছিল ৷" এরপর মৌপিয়া লেখেন, "আপনারা আদালত খুলে রাখুন, তাতে যদি উৎসব মুখোপাধ্যায় ফিরে আসে ৷ তাহলে তাই হোক ৷"
উল্লেখ্য, নিমতার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে রয়েছে পরিচালকের প্রয়াত বাবা-মায়ের অ্যাকাউন্ট । 2019-এ বাড়ি বিক্রি করে ওঁরা চলে আসেন রুবি সংলগ্ন হ্যাপি নুক আবাসনে । কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ওখানেই পড়ে আছে । ব্যাংকের কিছু কাজ নিয়েই এদিন নিমতায় যান উৎসব । সঙ্গে নিয়ে যান প্রয়াত বাবার ফোন । মৌপিয়ার দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার । দুপুরে মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাও হয় । তখনও নাকি ব্যাঙ্কের ভিতরেই ছিলেন উৎসব । এরপর থেকেই ফোন সুইচড অফ । তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে ।