মৌনি কি সমকামী ? সূরজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর গুঞ্জনের জবাব অভিনেত্রীর
সম্প্রতি এক খোলামেলা আলোচনায় নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চলা জল্পনা-কল্পনা নিয়ে কথা বলেন মৌনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 2:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 জুন: স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে মৌনিকে নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ গুঞ্জন নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী মৌনি রায়। সম্প্রতি এক খোলামেলা আলোচনায় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চলা জল্পনা-কল্পনা নিয়ে কথা বলেন 'নাগিন' খ্যাত অভিনেত্রী ৷ পাশাপাশি, মেয়েদের জীবনে গভীর বন্ধুত্ব ও আর্থিক স্বাধীনতার গুরুত্ব নিয়েও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ্যে আনেন।
এক পডকাস্টে মৌনিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সিনেমা জগতে নিজের সম্পর্কে শোনা সবচেয়ে বড় গুঞ্জন কী ? কোনও দ্বিধা ছাড়াই তিনি উত্তর দেন, "ওহ, সেটা হল-আমি সমকামী (gay)।" মৌনি ও সুরজ বিচ্ছেদের ঘোষণা করার পরপরই এই গুঞ্জন আরও জোরালো হয় ৷ এমনকী, নেটপাড়ায় অনেকেই তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসেবে অভিনেত্রী দিশা পাটানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে দায়ী করার চেষ্টাও করেছিল। তবে সেই সময় এই সব কানাঘুষা বা গুঞ্জন নিয়ে জনসমক্ষে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি মৌনি।
কঠিন সেই সময়ের কথা মনে করে অভিনেত্রী বলেন যে, তিনি ভাগ্যবান ছিলেন কারণ তাঁর চারপাশে এক শক্তিশালী বন্ধুত্বের বলয় ছিল। বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। মৌনি বলেন, "আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে, আমার এমন সব বন্ধু-পরিবার রয়েছে যারা সবসময় পাহাড়ের মতো আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।"
অভিনেত্রী তাঁর মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, তাঁদের অমূল্য সম্পদ বলে অভিহিত করেন ৷ তাঁর মতে, প্রকৃত বন্ধুরা ভালো ও খারাপ-দুই সময়েই একে অপরকে এগিয়ে যেতে বা ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, "আমার পাশে সবসময়ই অসাধারণ সব মেয়ে বন্ধুরা ছিল। জীবনের ভালো, খারাপ এবং কঠিন-সব পরিস্থিতিতেই তাঁরা আমার পাশে থেকেছে। জীবনে এমন মেয়ে বন্ধুদের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি ৷ যাঁরা আপনাকে এগিয়ে যেতে বা মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। আমার বান্ধবীরা সত্যিই সেরা।"
পাশাপাশি, মৌনি বর্তমান জেনজিদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি মানসিক ও আর্থিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, মহিলাদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনের অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। তিনি বলেন, "আজকের দিনে মেয়েদের আর্থিক ও মানসিক স্থিতিশীলতার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এখনকার সময়ে মানসিক ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া খুব দরকার" তিনি আরও জানান যে, জীবন হল উত্থান-পতনের এক দীর্ঘ পথচলা ৷ আর স্বাবলম্বিতা থাকলে জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতা সামলানো অনেক সহজ হয়ে ওঠে।
উল্লেখ্য, গত মে মাসে এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে মৌনি রায় ও সুরজ নাম্বিয়ার তাঁদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন ৷ তাঁরা জানান যে, পারস্পরিক সম্মতিতে ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জীবনের এই পর্যায়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানান। তাঁদের বিচ্ছেদ নিয়ে নানা খবর ও গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পর সুরজ প্রকাশ্যে বিবাদ, খোরপোশ দাবি কিংবা তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ নাকচ করে দেন।
কাজের ক্ষেত্রে মৌনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত । সম্প্রতি তাঁকে ডেভিড ধাওয়ানের রোমান্টিক কমেডি 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-তে দেখা গিয়েছে। এছাড়া তিনি 'সালাকার' নামের একটি স্ট্রিমিং সিরিজেও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন।