বিয়ে করেছেন 'Most beautiful girl in the world', চেনেন তিনি কে ?

বিয়ে করেছেন 'Most beautiful girl in the world', চেনেন তিনি কে ?
'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে'র খেতাব পাওয়া এই নারী প্যারিসে রোমান্টিকতায় মোড়া আয়োজনে দীর্ঘদিনের সঙ্গী বেন আতালের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। জানেন তিনি কে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 11:46 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুন: ছোট থেকেই গ্ল্যামার জগতে এই নারীর অবাধ যাতায়াত ৷ মাত্র 4 বছর বয়সেই ব়্যাম্পে হাঁটা শুরু ৷ মাত্র 6 বছর বয়সেই পেয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে'র (most beautiful girl in the world) খেতাব ৷ আজ সেই মেয়ে দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা পার্টনারের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ৷ নিশ্চই জানতে ইচ্ছা করছে, 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী' নারী আসলে কে ? কী তাঁর পরিচয় ? তিনি ফলেন ফরাসি মডেল থাইলান ব্লন্ডো (Thylane Blondeau) ৷
দু'বার 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে'-র খেতাবজয়ী ফরাসি মডেল থাইলান তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী বেন আতালের (Ben Attal) সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। প্যারিসের 16তম অ্যারোন্ডিসমেন্টের টাউন হলে (Mairie du 16eme arrondissement) সোমবার 25 বছর বয়সী এই তরুণী বিয়ে করেছেন ৷ ব্লন্ডো তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই আনন্দের এই খবর ভাগ করে নিয়েছেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷
খবর, গ্রিসে এক রোমান্টিক আউটিংয়ের সময় বাগদান সারেন ব্লন্ডো-বেন ৷ এর মাত্র তিন মাসের মাথায় তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ জীবনের বিশেষ এই দিনটিতে ব্লন্ডো 'ইভা বুস্কিলা ব্রাইডাল'-এর তৈরি একটি বিশেষ গাউন (কাস্টম কুচার গাউন) বেছে নিয়েছিলেন ৷ আইফেল টাওয়ারকে সাক্ষী রেখে সাদা রঙের লম্বা গাউনের সঙ্গে ব্লন্ডো বেছে নিয়েছিল চমৎকার কেপলেট (ছোট কেপ বা ওড়না)। মাথায় খোঁপা করে সেজেছিলেন সাদা ফুল দিয়ে ৷ হাতে ছিল ক্রিম রঙের লিলি ফুলের তোড়া। তাঁর হাবি, ফরাসি অভিনেতা ও ডিজে বেন আটাল পরেছিলেন নেভি ব্লু রঙের স্যুট ৷ তাঁরা একটি প্ল্যাটিনাম রঙের 'পোর্শে 356 স্পিডস্টার' গাড়িতে চড়ে বিয়ের ভেন্যুতে পৌঁছান।
এক নজরে জেনে নেওয়া যাক কে এই থাইলান ব্লন্ডো (Thylane Blondeau):
- থাইলান ব্লন্ডো ফ্রান্সের এক্স-অঁ-প্রোভঁস (Aix-en-Provence)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফুটবলার প্যাট্রিক ব্লন্ডো এবং অভিনেত্রী ও টেলিভিশন উপস্থাপিকা ভেরোনিকা লুব্রির কন্যা। তাঁর আইরটন ব্লন্ডো নামে এক ছোট ভাই রয়েছে। তাঁদের বাবা-মা, ভেরোনিকা ও প্যাট্রিক, 2002 সালে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং 2016 সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। জানা যায়, মাত্র চার বছর বয়সে জঁ-পল গঁতিয়ের (Jean Paul Gaultier)-এর হয়ে র্যাম্পে হাঁটার ঠিক পরেই, 2006 সালে ছয় বছর বয়সে 'ভোগ এনফ্যান্টস' (Vogue Enfants) তাঁকে 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল ৷
- 10 বছর বয়সে তিনি 'ভোগ প্যারিস' (Vogue Paris)-এর জন্য পোজ দেওয়া সর্বকনিষ্ঠ বা সবচেয়ে ছোটো মডেল হয়ে ওঠেন। 2010 সালে 'Quel Maquillage a Quel Age?' অর্থাৎ 'কোন বয়সে কেমন মেকআপ?' নামের এক বিতর্কিত সম্পাদকীয়তে তাঁকে দেখা গিয়েছিল ৷ 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর মতে, সমালোচকরা মনে করেছিলেন যে এই কাজটি তাকে 'যৌন আবেদনময়ী' হিসেবে প্রকাশ্যে এনেছিল ৷ 13 বছর বয়সে তিনি 'জালুস' (Jalouse) পত্রিকার প্রচ্ছদে উপস্থিত হয়েছিলেন।
- 2017 সালে 17 বছর বয়সে তিনি মিলান ফ্যাশন উইকে ডলচে অ্যান্ড গাবানা (Dolce & Gabbana)-র হয়ে র্যাম্পে হাঁটেন। এছাড়া তিনি লরিয়েল (L'Oreal)-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং ডিজাইনার লোলিতা লেম্পিকা (Lolita Lempicka)-র একটি পারফিউমের মুখ হিসেবেও কাজ করেছেন ৷
- 2018 সালে 'টিসি ক্যান্ডলার' (TC Candler)-এর বার্ষিক পুরস্কারের তালিকায় তিনি দ্বিতীয়বারের মতো 'সবচেয়ে সুন্দরী'র খেতাব পান। তবে তিনি এই তকমা বা পরিচিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন ৷ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, " আজও অনেকে আমাকে বলেন, 'তুমিই সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।' আর আমি বলি, 'না, আমি তা নই; আমি কেবলই একজন মানুষ, একজন নারী মাত্র'"৷
- 2018 সালেই, তিনি তার নিজস্ব পোশাক ব্র্যান্ড, হেভেন মে প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সেই বছরের ডিসেম্বরে, থাইলান বার্ষিক "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্রিটিকস লিস্ট অফ দ্য 100 মোস্ট বিউটিফুল ফেসেস অফ 2018"-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই নিয়ে টানা পাঁচবার তিনি তালিকায় স্থান অধিকার করেছেন ৷ মর্যাদাপূর্ণ এই পত্রিকায় এর আগে তিনি 2014 সালে 84তম, 2015 সালে 28তম, 2016 সালে পঞ্চম, 2017 সালে দ্বিতীয় এবং 2019 সালে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন।
- ব্লন্ডো 'বেল অ্যান্ড সেবাস্টিয়ান: দ্য অ্যাডভেঞ্চার কন্টিনিউস' (2015) সিনেমায় গ্যাব্রিয়েল চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে সিনেপর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন।
মাত্র চার বছর বয়সে মডেলিং শুরু করা থাইলান পরবর্তীতে জঁ-পল গঁতিয়ে, ডলচে অ্যান্ড গাবানা এবং হুগো বস (Hugo Boss)-এর মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আইএমজি মডেলস (IMG Models)-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।