মনামীর কাছে সরস্বতী পুজো মানে নস্ট্যালজিয়া, হাতেখড়ি শুভশ্রী কন্যার

সরস্বতী পুজো নিয়ে আবেগতাড়িত মনামী ৷ মেয়ের হাতেখড়ির ছবি শেয়ার শুভশ্রীর ৷

monami-ghosh-shares-saraswati-puja-nostalgia-subhashree-gangulys-daughter-yaalini-hatekhori-picture-viral
তারকাদের সরস্বতী পুজো (সোশাল মিডিয়া)
Published : January 23, 2026 at 1:54 PM IST

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: এক হাতে বেদ, অন্য হাতে বীণা ৷ পাশে বাহন সাদা রাজহাঁস ৷ বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছেন দেবী সরস্বতী। এই পুজোর জন্যে সকলে সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন। বিশেষত শিক্ষার্থীদের জন্যে সরস্বতী পুজো খুবই স্পেশাল। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বসন্ত পঞ্চমী বা সরস্বতী পুজো হয়। এই দিন অনেক তারকার বাড়িতে পূজিত গন দেবী সরস্বতী ৷ একদিকে যেমন এই পুজো নিয়ে ছোটবেলার স্মৃতি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী মনামী ঘোষ ৷ অন্যদিকে, বিশেষ দিনে, ছোট্ট ইয়ালানির হাতে খড়ি দিয়েছেন মা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷

মনামীর কাছে সরস্বতী পুজোর মানে

মনামী বলেন, "আমার কাছে সরস্বতী পুজো মানে নস্ট্যালজিয়া। অনেক স্মৃতি ছোটবেলা জুড়ে। এখন হয়ত বাড়িতে ছোট্ট করে আমরা নিজেরা পুজো করে নিই, আর হয়তো কাজ থাকলে কাজ করলাম। আর কাজ না থাকলে পুরো দিনটাই ছুটি কাটাই। তা ছাড়া বাড়িতে বসে থাকা বা যদি কোনও নেমন্তন্ন থাকল সেখানে গেলাম। ব্যস, এই টুকুই। আর ছোটবেলার কথা যদি বলি, আমাদের বাড়িতে জোড়া সরস্বতী পুজো হত। তার মধ্যে যুক্ত তো হতেই হবে আমাদের সবার। তখন হয়তো কোনও কাজও পার‍তাম না করতে। কিন্তু যুক্ত তো হতেই হবে আমাদের। বাড়ির পুজো বলে কথা। তা সে তুমি যতই কিছু পারো আর না পারো। ঠাকুর আনা থেকে বিসর্জন অবধি একটা উৎসব মতো চলত বাড়িতে।"

অভিনেত্রীর কথায়, "বাড়ি থেকে বেরোবার কোনও ইচ্ছা হত না তখন। তবে, স্কুলে তো একবার যেতেই হত। সেটা অবশ্যই যেতাম। এ ছাড়া এদিন শাড়ি তো পরতেই হবে। তখন তো অনেকটা পরে হত সরস্বতী পুজো। এখন তো অনেক আগে চলে এসেছে পুজো। তখন ফেব্রুয়ারির শেষে বা মাঝামাঝি সময়ে হত। ঠান্ডাও থাকত তখন। সকালে ভালো ঠান্ডা লাগত স্নান করতে। আর এখন তো ঠান্ডাও থাকে না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল বাজারে অনেক কুল উঠে যেত তখন, কিন্তু খাওয়া যাবে না। সরস্বতী পুজো হবে আর খেতে পারব। আর আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পুজো শেষ হতে না হতেই আগে সবাইকে কুল খেতে হবে। সেই কুল খাওয়া, শাড়ি পরা সব নিয়ে ভরা নস্ট্যালজিয়া আমার সরস্বতী পুজো। খাতাপত্র জমা থাকত তখন দেবীর কাছে। ওটা ছিল আরও মজার। আর তখন তো সামনেই পরীক্ষা থাকত। পুরো দমে পড়া চলত দিন রাত জুড়ে। তার মাঝেই হঠাৎ সরস্বতী পুজোর দিন আর তার পরের দিন পড়াশুনার ব্রেকটা দারুণ লাগত !"

ইয়ালিনির হাতে খড়ি

অন্যদিকে, সরস্বতীপুজোর সকালে রাজ চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে সেজে ওঠে ছোট্ট প্রতিমা বেশে। প্রতি বছরই পরিচালকের অফিসে ধুমধাম করে সরস্বতীপুজোর আয়োজন করা হয়। এই বছরও তার অন্যথা হয়নি ৷ তবে আজকের দিনটা একটু বিশেষ ৷ কারণ একদিকে যেমন আজ মুক্তি পেয়েছে রাজের হোক কলরব ৷ অন্যদিকে, প্রথমবার হাতে খড়ি হল ছোট্ট মেয়ে ইয়ালিনির ৷ মায়ের কোলে বসে হাতেখড়ি হল ইয়ালিনির। সরস্বতীপুজোয় সবুজ শাড়িতে সাজেন শুভশ্রী। ছেলে ইউভানকে পাশে বসিয়ে পুষ্পাঞ্জলিও দেন অভিনেত্রী ৷ সেই ছবি নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন শুভশ্রী ৷ লাল পাড় সাদা শাড়ি, পায়ে আলতা, গলায় দক্ষিণী হারে ইয়ালিনির সাজ দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷

