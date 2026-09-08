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মা-ছাড়া চার ভাইয়ের ছন্নছাড়া সংসার, মোহনা কি পারবে ভিন্নজগতে মানিয়ে নিতে ? প্রকাশ্যে 'আশীর্বাদ'-এর প্রোমো

একদিকে বিয়ে করে সংসার গুছিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখা মল্লার,অন্যদিকে বিয়ের নাম শুনলেই পিছিয়ে যাওয়া মোহনা। দুই ভিন্ন মানসিকতার মানুষের পথ কীভাবে এক হবে, সেটাই দেখার৷

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প্রকাশ্যে 'আশীর্বাদ'-এর প্রোমো (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 3:11 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসতে চলেছে নতুন ধারাবাহিক 'আশীর্বাদ'। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ধারাবাহিকের প্রথম প্রোমো। আর প্রোমো প্রকাশ্যে আসতেই সামনে এসেছে একেবারে ভিন্ন দুই জগতের দুই মানুষের গল্প। একদিকে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে মোহনা, অন্যদিকে মা-হীন চার ভাইয়ের ছন্নছাড়া সংসারে বড় হয়ে ওঠা মল্লার। নতুন এই ধারাবাহিকে জুটি বাঁধছেন মোহনা মাইতি (Mohona Maiti) ও সোহম রায় চৌধুরী (Soham Roy Chowdhury)।

আগেই জানা গিয়েছিল, ফের ধারাবাহিকের পর্দায় ফিরছেন সোহম রায় চৌধুরী। 'রাখি বন্ধন'-এর 'বন্ধন' চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের কাছে পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। এবার সেই অভিনেতাকেই নতুন অবতারে দেখা যাবে 'আশীর্বাদ'-এ। স্টার জলসার সোশাল মিডিয়া পেজে প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিকের প্রোমো। 'আশীর্বাদ'-এ সোহমের চরিত্রের নাম মল্লার। পেশায় সে ট্যাক্সি চালক। জীবনযাপন খুব সাধারণ হলেও স্বপ্নটা একেবারে অন্যরকম। মল্লারের ইচ্ছে, একটি মিষ্টি বউ বাড়িতে এনে নিজের ছন্নছাড়া সংসারটাকে গুছিয়ে নেবে। কিন্তু যে বাড়ির নাম 'ভালোবাসা', সেই সংসারে ভালোবাসার থেকে ঝগড়া-ঝাঁটিই যেন বেশি।

চার ভাই একসঙ্গে থাকেন সেই বাড়িতে। মা নেই বহুদিন। বাবা থাকলেও সংসারের প্রতি তাঁর তেমন কোনও নজর নেই। বরং সকাল হলেই মদের বোতল নিয়ে বসে পড়েন তিনি। ফলে এমন এক অগোছালো পরিবেশের মধ্যেই নিজের মতো করে সংসার সামলানোর চেষ্টা করে মল্লার। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে, সংসারকে গুছিয়ে নিতে হলে বিয়ে করতেই হবে।
আর সেই বিয়ের স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ মল্লারের জীবনে আসে মোহনা। ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে মল্লারের চোখে পড়ে এক ঝাঁ চকচকে দামি গাড়ি। গাড়িটির পিছনের সিটে বসে রয়েছে মোহনা। প্রথম দেখাতেই তার মনে ধরে যায় মেয়েটিকে।

অন্যদিকে ফোনে কথা বলতে বলতে মোহনাকে বলতে শোনা যায়, 'হোয়াট বিয়ে! আর আমি, এখন? নো ওয়ে'!
অর্থাৎ বিয়ের প্রতি মোহনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। একদিকে বিয়ে করে সংসার গুছিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখা মল্লার, অন্যদিকে বিয়ের নাম শুনলেই পিছিয়ে যাওয়া মোহনা। দুই ভিন্ন মানসিকতার দুই মানুষের পথ কীভাবে এক হবে, সেটাই এখন দেখার। তবে শুধু প্রেম বা বিয়ের গল্প নয়, 'আশীর্বাদ'-এর প্রোমোতে উঠে এসেছে দুই পরিবারের বিস্তর পার্থক্যও। মোহনার ঝকঝকে, উচ্চবিত্ত জীবন আর মল্লারের টানাপোড়েনের সংসার-এই দুই ভিন্ন জগতের সংঘাতই ধারাবাহিকের গল্পে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

রাজ চক্রবর্তী প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় আসছে 'আশীর্বাদ'। মোহনা মাইতি ও সোহম রায় চৌধুরীর নতুন জুটিকে ঘিরেও দর্শকের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে প্রোমো প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। দর্শকের একাংশের দাবি, ধারাবাহিকটি কালার্স টিভির 'বরেলি কে বচ্চন'-এর বাংলা সংস্করণের মতো। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, মোহনার তুলনায় মল্লারকে বয়সে ছোট দেখাচ্ছে। তবে ধারাবাহিকটি কবে থেকে সম্প্রচারিত হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। 'ঘূর্ণি' শেষ হওয়ার পর তৈরি হওয়া স্লটেই 'আশীর্বাদ' আসতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। তবে বিকেল 4টের স্লট, নাকি প্রাইম টাইম-কোন সময়ে নতুন এই ধারাবাহিককে দেখা যাবে, এখন সেই ঘোষণার অপেক্ষায় দর্শক।

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TAGGED:

NEW BENGALI SERIAL
RAJ CHAKRABARTY PRODUCTION SERIAL
MOHONA MAITI SOHAM ROY CHOWDHURY
আশীর্বাদ ধারাবাহিক মোহনা মাইতি
ASHIRBAD BENGALI SERIAL

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