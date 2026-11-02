আইফোন-এ তৈরি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছবি 'মোহনা', স্বাধীন সিনেমায় নতুন সম্ভাবনা
Mohona bengali Cinema: পরিচালকের কথায়, "একটি আইফোন, ছোট একটি এলইডি লাইট, সাধারণ কিছু বাল্ব এবং একদল স্বপ্নে বিশ্বাসী মানুষকে নিয়েই আমাদের পথচলা শুরু।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: বড় বাজেট কিংবা দামি ক্যামেরা নয়, একটি আইফোন 12 এবং সামান্য আলোকসজ্জার সাহায্যেই তৈরি হয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছবি ‘মোহনা: টাইডস অফ ডেস্টিনি’। চিশতী টি এম ও তনুময় বিশ্বাস পরিচালিত এই ছবি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণে বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহারের এক অভিনব উদাহরণ।
চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্নপূরণ করতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পেশা ছেড়েছিলেন লেখক ও পরিচালক চিশতী টি এম। প্রত্যাশিত সুযোগ না মেলায় নিজেই ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয় ‘মোহনা’র যাত্রা। তবে নির্মাণের পথে বড় বাধাও এসেছিল। হার্ড ড্রাইভ বিকল হয়ে ছবির সম্পূর্ণ এডিটিং ও সাউন্ড ডিজাইনের কাজ নষ্ট হয়ে যায়। নতুন করে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে ছবিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেন নির্মাতারা।
ছবির নির্মাণযাত্রা প্রসঙ্গে লেখক ও পরিচালক চিশতী টি এম বলেন, "আমি বরাবরই বিশ্বাস করি, সিনেমার পরিচয় তার ক্যামেরা বা বাজেট দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং নির্ধারিত হয় সেই গল্প দিয়ে, যা একজন নির্মাতা বলার সাহস রাখেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করতেই আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পেশা ছেড়েছিলাম। বারংবার চেষ্টা করেও সুযোগ যখন আসেনি, তখন চুপচাপ বসে না থেকে নিজের সুযোগ নিজেই তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। সেই ভাবনা থেকেই ‘মোহনা’র জন্ম।"
পরিচালক আরও বলেন, "একটি আইফোন 12, ছোট একটি এলইডি লাইট, সাধারণ কিছু বাল্ব এবং একদল স্বপ্নে বিশ্বাসী মানুষকে নিয়েই আমাদের পথচলা শুরু। এমনকি হার্ড ড্রাইভ বিকল হয়ে ছবির সম্পূর্ণ এডিটিং ও সাউন্ড ডিজাইনের কাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা হাল ছাড়িনি। নতুন করে ছবিটি তৈরি করেছি, কারণ কিছু গল্প সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়েও বলা জরুরি। আমার কাছে ‘মোহনা’ শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি প্রমাণ করে যে সীমাবদ্ধতা কখনও দৃঢ় সংকল্পকে হারাতে পারে না। ভালো সিনেমার সূচনা দামি সরঞ্জামে নয়, বরং নিজের ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতি অটল থাকার মধ্যেই।"
ছবির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সাবিনা ও সুলেমান নামে এক দম্পতি। কলকাতায় সাধারণ জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা এই দম্পতির জীবনে একটি পুরোনো পিতলের প্রদীপের আবির্ভাব ঘটায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। প্রদীপটিকে ঘিরে একটি ইচ্ছা তাঁদের ঠেলে দেয় প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা ও ট্র্যাজেডির জটিল আবর্তে। ম্যাজিক রিয়ালিজমের আবহে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, সম্পর্ক ও নিয়তির প্রভাব উঠে এসেছে ছবিতে। অপূর্ব বর, মৃয়াঙ্কা ব্যানার্জি ও বৃষ্টি রায়ের পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করেছেন কৌশিক গোস্বামী, অর্পিতা দাস, সুপর্ণ দে, শাশ্বতী গোস্বামী-সহ একাধিক শিল্পী।
ছবির ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি সায়ন সরকার। সংগীত পরিচালনা ও সুরারোপ করেছেন অভ্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। চিশতী ক্রিয়েশনসের ব্যানারে এবং প্যারালাল ফিল্মসের সহযোগিতায় নির্মিত ছবিটির প্রযোজক চিশতী টি এম। সহ-প্রযোজনায় রয়েছেন হাজিফা খাতুন ও আবুল খায়ের। সীমিত বাজেট ও ন্যূনতম সরঞ্জাম ব্যবহার করে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণের এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে বিকল্প সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে বলেই মনে করছেন নির্মাতারা।