গৌরব-রূপসার 'জান্নাত– এ টেল অফ ডেস্টিনি', কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ?
Jannat A Tale of Destiny: প্রেমের গল্প, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের নানা সমীকরণ নিয়ে তৈরি এই সিনেমা বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 9:36 AM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: প্রেম, সম্পর্ক আর পারিবারিক বাধার গল্প নিয়ে বড়পর্দায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'জান্নাত – এ টেল অফ ডেস্টিনি'। পরিচালক এমএন রাজের এই ছবিতে জুটি বাঁধছেন অভিনেতা গৌরব ও অভিনেত্রী রূপসা মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির চরিত্রদের লুক। ছবিতে গৌরবকে দেখা যাবে রাহুলের চরিত্রে। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির।
ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র জান্নাত। আধুনিক মুসলিম তরুণী জান্নাত একটি কর্পোরেট অফিসে চাকরি করে। আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও বাড়ির বাইরে বেরোনোর সময় সে হিজাব পরে। তার পরিবার বলতে বড় ভাই আলি এবং তার স্ত্রী রুকসানা। ছোট থেকেই জান্নাতকে নিজেদের মেয়ের মতো করে বড় করেছেন তারা। তবে বোনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও তার বিয়ের বিষয়ে বেশ কঠোর আলি।
অন্যদিকে, রাহুল একজন বেকার যুবক। চাকরির চেষ্টা করেও এখনও সাফল্য পায়নি সে। বন্ধু রহিমের সঙ্গে মহল্লায় আড্ডা দেওয়া, ক্যারাম খেলা আর সময় কাটিয়েই দিন কেটে যায় তার। এমনই এক সময়ে ঘটনাচক্রে জান্নাতের সঙ্গে দেখা হয় রাহুলের। প্রথম পরিচয় ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হয়। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই সেই প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আলি। শেষ পর্যন্ত রাহুল ও জান্নাত কি এক হতে পারবে? নাকি আলির সিদ্ধান্তেই থেমে যাবে তাদের ভালোবাসার গল্প? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ছবিতে।
গৌরব ও রূপসা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, সুপ্রিয় দত্ত, তুলিকা বসু, দেবরঞ্জন নাগ ও জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন আয়ুষ দাস। গান গেয়েছেন রাজ বর্মন, ইশান মিত্র, মানসী ঘোষ, অঙ্কিতা ভট্টাচার্য ও চৈতিপর্ণা দে। প্রেমের গল্প, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের নানা সমীকরণ নিয়ে তৈরি ‘জান্নাত – এ টেল অফ ডেস্টিনি’ নভেম্বরে মুক্তির পর কতটা দর্শকের মন জয় করতে পারে, এখন সেটাই দেখার।