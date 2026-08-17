টলিউডের অস্বস্তি কাটাতে আসরে মিঠুন, মুম্বইয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে ; মত রূপা-রুদ্রনীলের

টলিউডের অস্বস্তি কাটাতে আসরে মিঠুন, মুম্বইয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে ; মত রূপা-রুদ্রনীলের
টলিউডের অস্বস্তি কাটাতে সোমবার বৈঠকে বসলেন গিল্ড-প্রযোজক-পরিচালকরা। সভাপতিত্ব করলেন মিঠুন চক্রবর্তী।
Published : August 17, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা,17 অগস্ট: মুম্বইয়ের সিনে টেকনিশিয়ানদের কল্যাণে মিঠুন চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। সিনে টেকনিশিয়ান ও ফিল্ম কর্মীদের স্বার্থরক্ষায় দীর্ঘদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মুম্বইয়ের Film Studios Setting & Allied Mazdoor Union (FSSAMU)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় তিন দশক দায়িত্ব সামলেছেন মিঠুন। এবার টালিগঞ্জের সিনে পাড়ার জট কাটাতেও এক জরুরি বৈঠকের মধ্যমণি হিসেবে সভাপতিত্ব করতে দেখা গেল 'ডিস্কো ডান্সার'কে।
তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, 1991 সালে মিঠুন দায়িত্ব নেওয়ার পর ইউনিয়নের সাংগঠনিক শক্তি ও কল্যাণমূলক কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে সদস্যদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা হয়। বিমা, পেনশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, অবসরকালীন সুবিধা-সহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগও নেওয়া হয়। সংগঠনের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।
এখন টলিউডের অস্বস্তি কাটাতে সোমবার এক বৈঠকে বসলেন গিল্ড-প্রযোজক-পরিচালকরা। সভাপতিত্ব করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। টলিউডে দীর্ঘদিন ধরে গিল্ড, প্রযোজক, পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের মধ্যে নানাবিধ সমস্যা, মতবিরোধ এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল । সেই জট খুলতেই এই বৈঠক হবে বলে 14 অগস্ট নোটিশ জারি করে জানানো হয় ৷ এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের বিভিন্ন টেকনিশিয়ান গিল্ডের প্রতিনিধি, প্রযোজক এবং পরিবেশকরা। আর মধ্যমণি মিঠুন চক্রবর্তী।
কী কথা হল বৈঠকে?
মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমি চাইছিলাম ফেডারেশনের ইলেকশন হোক, গিল্ড আর ইম্পারও ইলেকশন হোক। ফেডারেশন তৈরি হলে অভিনেতাদের গিল্ডের সঙ্গে বসে কী করা হবে আর কী করা হবে না তা নিয়ে একসঙ্গে বসে কথা বলা হবে। 31 অক্টোবর এবং 1 নভেম্বর এই ইলেকশন হবে।"
তিনি আরও বলেন, "ইলেকশন করতেই হবে, কার্ড বানাতে হবে। কার্ড ছাড়া কাজ করতে দেওয়া হবে না।" ইটিভি ভারতের তরফে মুম্বইয়ের টেকিনিশিয়ানদের জন্য তাঁর অবদানের প্রসঙ্গ তুললে মিঠুন বলেন, "হ্যাঁ আমি ৩০ বছর চেয়ারম্যান ছিলাম। এখানকার পরিস্থিতি ভালো করতেই আমি ইলেকশনের কথা বলছি। 30 শতাংশ সাবসিডি দেওয়ার কথাও বলব। সব ওয়ার্কাররা যাতে কাজ পান সেই ব্যবস্থা করা হবে। ইলেকশনের পর ফেডারেশন তৈরি হবে । ফেডারেশন ইম্পার সঙ্গে বসবে। সেদিন আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দেব। কোনও রাজনীতি এখানে থাকবে না। কিন্তু যতদিন না ইলেকশন হচ্ছে আমার দু'চোখ খোলা থাকবে। কোনও নোংরা, নর্দমা আর ঢুকতে দেবো না।"
এক সাক্ষাৎকারে মিঠুন নিজেই জানিয়েছিলেন, মুম্বইয়ের ওই ইউনিয়নের দায়িত্ব নেওয়ার সময় সংগঠনের তহবিলে ছিল মাত্র 7 হাজার টাকা। দীর্ঘ সময়ে সেই তহবিল প্রায় 30 কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, "এই অর্থের সাহায্যে কর্মীদের আর্থিক সহায়তা, বিমা ও পেনশন প্রকল্প চালানো সম্ভব হয়েছিল।"
শুধু কল্যাণমূলক কাজ নয়, কর্মীদের ন্যায্য মজুরি এবং কাজের অধিকার নিয়েও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়নের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, দৈনিক মজুরিতে কাজ করা কর্মীদের পারিশ্রমিক যাতে সরাসরি প্রযোজকদের কাছ থেকে পৌঁছয়, সেই ব্যবস্থার জন্যও ইউনিয়ন কাজ করেছিল। 1992 সালে মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে প্রযোজক সংগঠনের সঙ্গে সংঘাতের সময়ও মিঠুন শ্রমিকদের পাশে ছিলেন।
এই কারণেই মুম্বইয়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতার বৈঠকে মিঠুনের নেতৃত্বকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হওয়া অমূলক নয়। শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক এবং টেকনিশিয়ানদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা, কর্মীদের দাবি শোনা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান—এই জায়গাগুলিতে তাঁর মুম্বইয়ের অভিজ্ঞতা কাজে আসতে পারে বলে কতটা আশাবাদী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা রুদ্রনীল ঘোষ ? উত্তরে দুজনেই বলেন, "ইন্ডাস্ট্রির এই অচলাবস্থা কীভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা চলছিল। এরপর 14 অগস্ট মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ নিয়ে যে বৈঠক হয় সেদিনই এই গোটা বিষয়টি দেখার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী মিঠুন চক্রবর্তীকে দেন। উনি রাজি হন। মুম্বইতে এতকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন চালানোর অভিজ্ঞতা দিয়ে বেশ কিছু কথা বলেন। ইলেকশনের কথাও বলেন। আমরা খুশি এবং আশাবাদী।"