এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছেন প্রভাস-রজনীকান্ত, কোথায় বসবে উদ্বোধনী আসর ?

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছেন প্রভাস-রজনীকান্ত, কোথায় বসবে উদ্বোধনী আসর ?
Meeting on kolkata film festival: চলতি বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে কোন-কোন তারকা থাকতে চলেছেন, জানালেন উৎসবের চিফ অ্যাডভাইজার মিঠুন চক্রবর্তী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: সিনেপ্রেমীদের জন্য শুরু হতে চলেছে বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব ৷ 16 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ চলবে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ এই বছরের চলচ্চিত্র উৎসব আরও বেশি স্পেশাল ৷ সেই উৎসবকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল নন্দনে। মঙ্গলবার নন্দনের কমিটি রুমে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সদস্যরা। এদিন, চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন বিষয়, পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।
এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের চিফ অ্যাডভাইজার মিঠুন চক্রবর্তী, কো-চিফ অ্যাডভাইজার সন্দীপ রায় ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ), শর্বরী মুখোপাধ্যায় ও জিৎ মদনানি, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। মিঠুন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেন, "এবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে হাজির থাকবেন রজনীকান্ত, প্রভাস, অনুপম খের। হাজির থাকতে পারেন পরেশ রাওয়াল। কথা চলছে বিদেশি অভিনেতাদের সঙ্গেও।"
এদিনের, বৈঠকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন দিক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলার চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি চলচ্চিত্র উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই ধরনের বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব বরাবরই বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের নানা ধরনের ছবির প্রদর্শন, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিল্পীদের উপস্থিতি এবং সিনেমা নিয়ে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব চলচ্চিত্র সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে আসন্ন উৎসবকে ঘিরে কাউন্সিলের পরিকল্পনা ও আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
কলকাতাকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য সাজাতে চাইছেন বলে জানিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। পাশাপাশি টলিউডে ফিল্ম বাজার গড়ে তুলতে চাইছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। শোনা গিয়েছে, এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভিক্টোরিয়াতে ৷