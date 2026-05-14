বাংলা আজ স্বাধীন, প্রশ্ন করার অধিকার সবার আছে! 'আখরি সওয়াল'-এর প্রচারে জবাব মিঠুনের

আখরি সওয়াল'-এর প্রচারে তারকারা (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST

কলকাতা, 14 মে: নতুন ভারত দেখানোর সংকল্প নিয়ে 15 মে মুক্তির পথে হিন্দি ছবি 'আখরি সওয়াল'। এই ছবি সব ভারতীয়র জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন মিঠুন চক্রবর্তী । ছবির প্রচারে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন ছবির অভিনেতা নমশি চক্রবর্তী, সমীরা রেড্ডি, ত্রিধা চৌধুরী থেকে শুরু করে পরিচালক অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং । অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন সুপারস্টার তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী, রাজ্য বিজেপির সেক্রেটারি লকেট চট্টোপাধ্যায় ।

কনিষ্ঠপুত্র নমশি'র ছবি রিলিজ নিয়ে আপ্লুত সুপারস্টার । বলেন, "আমি খুব খুশি আমার ছেলে এই ছবিতে অভিনয় করেছে বলে । আমার কোনও সাপোর্ট ছাড়াই আমার ছোট ছেলে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে দেখে ভালো লাগে । আমি ট্রেলারে দেখলাম ওকে । প্রযোজক, পরিচালক এবং সহ অভিনেতাদের ধন্যবাদ ওকে সাপোর্ট করার জন্য । এই ধরনের ছবি আজকের দিনে হওয়া উচিত । এই যে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' এই শহরে রিলিজ করতে দেওয়া হল না, কেন দেওয়া হল না ? একটা স্বাধীনতার আগেকার সময়ের ছবি নিয়েও এত ভয় ? কীসের এত সমস্যা ?"

শহরের পাঁচতারা হোটেলে 'আখরি সওয়াল'-এর প্রচার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে মিঠুন বলেন, "এই যে এত তেল মাখানো ভালো নয় । এত তেল মাখিয়ে আজ নিজেই হড়কে গেলেন । এটাই হয় । কর্ম কাউকে ছাড়ে না । কর্মফল পাবেই । এই ছবি শুধু বাংলার জন্য নয়, এই ছবি সারা দেশের মানুষের জন্য তৈরি । বাংলা আজ স্বাধীন । তাই আজ স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারে সব বিষয় নিয়ে ।" মিঠুন চক্রবর্তী এদিন বলেন, "নমশি বাংলায় ছবি করবে, অবশ্যই করবে ।"

বাবার কথায় সম্মতি জানিয়ে ইটিভি ভারতের প্রশ্নে নমশিও বলেন, "আমি অবশ্যই বাংলা ভাষায় ছবি করতে চাই । বাবা যে কোনও কাজের সময়েই বলেন, পরিশ্রম দিয়ে, সম্মান দিয়ে কাজটা করতে বলেন ।"

প্রফেসর পল্লবী মেননের চরিত্রে সমীরা রেড্ডি বলেন, "স্ক্রিপ্ট আসার পর ভয় পেয়েছিলাম । রাজনীতি নিয়ে আমার ভয় কাজ করে । তবে, যে কোনও কিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের সবার আছে, এটা বুঝলাম এই ছবিটা করার পর ।" কলকাতায় নিজের হিন্দি ছবির ট্রেলার লঞ্চে আপ্লুত ত্রিধা চৌধুরী । তিনি বাংলা ছেড়ে অনেকদিন হল মুম্বইনিবাসী । সেখানেই করছেন একের পর এক কাজ । ত্রিধা বলেন, "আজকের দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম ।"

অ্যাকশন, আবেগ এবং রহস্যে মোড়া এই ছবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ব্যাপক চর্চা । ছবির ঘোষণার পর থেকেই সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে । ছবিতে অধ্যাপক গোপাল নাদকার্নির চরিত্রে সঞ্জয় দত্ত । তার এক জটিল এবং রহস্যময় অতীত ও বর্তমানকে ঘিরেই এগোবে ছবির মূল কাহিনি । এই বাবাকে প্র‍শ্নের জালে জেরবার করবে কলেজ পড়ুয়া ভিকি হেগড়ে থুড়ি নমশি চক্রবর্তী । বাকিটা জানা যাবে ছবিটা মুক্তি পেলে । তবে, টানটান উত্তেজনাময় ট্রেলারে খুশি বাংলাবাসীও ।

রাজ্যের মানুষ সদ্য পরিবর্তনের মুখ দেখেছে । আর ঠিক তখনই বিজেপি অনুপ্রাণিত এই ছবির মুক্তি । তবে, নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, "সরকারে যারাই আসুক, ছবিটা এই সময়ে আসতই ।"

